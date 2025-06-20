Исследуйте красоты России на мультимедийной выставке «Большая Страна» — от вулканов Камчатки до сияния Териберки.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
Эта программа — прекрасный вариант для тех, кто ищет необычную культурную программу на вечер, творческий мастер-класс в Москве, индивидуальное посещение, занятие для детей и подростков. Комбинация современных технологий, погружения и иммерсивности, тайн древности делает это комбо особенно популярным среди индивидуальных посетителей и семей.
- Выставка «Большая Страна» — погружение в мифы, образы и природу России. Залы оформлены как живые картины, которые можно прочувствовать и даже "войти внутрь".
- Мастер-класс «Талисман: секреты рун» — участники создают талисманы, выбирая руны по собственным ощущениям. Экскурсовод расскажет, как символы использовались в древности, а каждый гость унесёт с собой талисман и знание, за что он отвечает. Важная информация:.
- Очередность программ определяет организатор.
- Мастер-класс «Талисман: секреты рун» длится 45 минут.
- Брелок или магнит можно забрать с собой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение мультимедийной выставки «Большая Страна»
- Мастер-класс «Талисман: секреты рун»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лисева
20 июн 2025
Всё очень интересно и позновательно
