Эта программа — прекрасный вариант для тех, кто ищет необычную культурную программу на вечер, творческий мастер-класс в Москве, индивидуальное посещение, занятие для детей и подростков. Комбинация современных технологий, погружения и иммерсивности, тайн древности делает это комбо особенно популярным среди индивидуальных посетителей и семей.

Выставка «Большая Страна» — погружение в мифы, образы и природу России. Залы оформлены как живые картины, которые можно прочувствовать и даже "войти внутрь".

Мастер-класс «Талисман: секреты рун» — участники создают талисманы, выбирая руны по собственным ощущениям. Экскурсовод расскажет, как символы использовались в древности, а каждый гость унесёт с собой талисман и знание, за что он отвечает. Важная информация:.

