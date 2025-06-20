Мои заказы

Комбо: выставка + мастер-класс «Руны и Талисманы»

Исследуйте красоты России на мультимедийной выставке «Большая Страна» — от вулканов Камчатки до сияния Териберки.

Узнайте тайны древнего языка на мастер-классе «Талисман: секреты рун» и создайте уникальный талисман с вашей комбинацией рун.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание мастер-класса

Эта программа — прекрасный вариант для тех, кто ищет необычную культурную программу на вечер, творческий мастер-класс в Москве, индивидуальное посещение, занятие для детей и подростков. Комбинация современных технологий, погружения и иммерсивности, тайн древности делает это комбо особенно популярным среди индивидуальных посетителей и семей.
  • Выставка «Большая Страна» — погружение в мифы, образы и природу России. Залы оформлены как живые картины, которые можно прочувствовать и даже "войти внутрь".
•Мастер-класс «Талисман: секреты рун» — участники создают талисманы, выбирая руны по собственным ощущениям. Экскурсовод расскажет, как символы использовались в древности, а каждый гость унесёт с собой талисман и знание, за что он отвечает. Важная информация:
  • Очередность программ определяет организатор.
  • Мастер-класс «Талисман: секреты рун» длится 45 минут.
  • Брелок или магнит можно забрать с собой.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Посещение мультимедийной выставки «Большая Страна»
  • Мастер-класс «Талисман: секреты рун»
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лисева
20 июн 2025
Всё очень интересно и позновательно

