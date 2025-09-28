В сопровождении гида вы пройдете по коридорам Государственной думы — центру российского парламентаризма и законотворчества.
Вы увидите, где репортеры берут интервью у депутатов, рассмотрите экспозицию Музейного комплекса и местные выставки, а также побываете в Зале фракций. Экскурсия пройдет в комфортном формате группы — до 5 человек.
Вы увидите, где репортеры берут интервью у депутатов, рассмотрите экспозицию Музейного комплекса и местные выставки, а также побываете в Зале фракций. Экскурсия пройдет в комфортном формате группы — до 5 человек.
Описание экскурсииГлавное здание законотворчества Монументальное здание Государственной думы на Охотном ряду, возведенное в начале 30-х годов, известно каждому гражданину нашей страны, но лишь немногие могут посетить его и узнать, какие тайны оно скрывает. На этой экскурсии мы пройдемся по «коридорам власти» в сопровождении знающего и харизматичного гида. На экскурсии мы:
- увидим Музейный комплекс, где услышим историю Госдумы, увидим личные вещи знаменитых политиков;
- узнаем, какие органы власти здесь были в советский период;
- посетим Залы фракций, где проходят значимые обсуждения и принимаются важные решения, влияющие на жизнь нашей Родины;
- побываем в зоне пресс-подхода, рядом с пленарным залом — место, где репортеры берут интервью у депутатов после заседаний;
- узнаем о традициях русского парламента;
- увидим выставки Государственной думы, связанные с историческими событиями; А если повезет, после прогулки мы посетим известный на всю страну буфет, где можно полакомиться вкуснейшими десертами и кофе.
Еженедельно по пятницам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Государственной думы
- Музейный комплекс
- Залы фракций
- Зона пресс-подхода
- Выставки Государственной думы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Еда и напитки в буфете
Где начинаем и завершаем?
Начало: Георгиевский пер., 2, подъезд 10
Завершение: Ул. Охотный Ряд, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по пятницам в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
28 сен 2025
Экскурсия не состоялась. Предложили обмен в Алмазный фонд и при этом сказали что экскурсия не продается так просто в кассе.
По факту 300 рублей просто в карман себе положили при этом заставили оплатить дополнительно стандартную стоимость билета в Кремль
По факту 300 рублей просто в карман себе положили при этом заставили оплатить дополнительно стандартную стоимость билета в Кремль
Р
РАДОВСКИЙ
7 сен 2025
ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ОТМЕНЕНА!!! ДЕНЕГ МНЕ, ПОКА, НЕ ВЕРНУЛИ!!! НОВОЙ ЭКСКУРСИИ ТОЖЕ, ПОКА, НЕ. НАЗНАЧИЛИ!!!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты сретенских переулков
Увлекательная прогулка по Сретенке откроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни в публичных домах и тайных скитах, ощутите контрасты этого района
Начало: У метро Трубная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Российской государственной библиотеки
Прогуляйтесь по историческим улицам Москвы и узнайте о тайнах Российской государственной библиотеки. Вас ждут уникальные факты и архитектурные шедевры
Начало: Недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Деньги за любовь: квест в Сретенских переулках
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, узнайте о квартале красных фонарей и его истории. Встречайте интересные факты и загадки на каждом шагу
Начало: У метро «Цветной бульвар»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.