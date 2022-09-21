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Описание
Знаменитый кремлёвский сосед заметен издалека и хорошо знаком всем москвичам и гостям города. Именно здесь в великолепном здании в стиле «классицизм» началась история Российской государственной библиотеки. Вы побываете в роскошных залах и флигелях легендарного памятника архитектуры, узнаете его историю и услышите легенды о нём. А виды на Боровицкую площадь и Кремль, которые открываются из окон дома Пашкова, впечатлит даже искушенных путешественников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по дому Пашкова
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Ф.М. Достоевскому возле здания библиотеки
Завершение: ул. Воздвиженка, 3 / 5с1, Москва, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
В связи с особенностями работы режимного объекта присоединиться к экскурсии, если вы опоздали, невозможно
Основные правила посещения экскурсий в Дом Пашкова
На экскурсии запрещён вход:
С большим багажом (рюкзаки, большие сумки)
С едой и напитками
С печатными изданиями (книги, газеты, журналы, брошюры)
С профессиональной фото- и видеоаппаратурой
С домашними животными
Багаж и печатные издания на время экскурсии вы сможете сдать в гардероб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.