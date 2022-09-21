«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова

«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова
«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова
«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова
«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова
«Замечательный сосед Кремля» Дом Пашкова
Ближайшие даты:
24
сен
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Описание

Знаменитый кремлёвский сосед заметен издалека и хорошо знаком всем москвичам и гостям города. Именно здесь в великолепном здании в стиле «классицизм» началась история Российской государственной библиотеки. Вы побываете в роскошных залах и флигелях легендарного памятника архитектуры, узнаете его историю и услышите легенды о нём. А виды на Боровицкую площадь и Кремль, которые открываются из окон дома Пашкова, впечатлит даже искушенных путешественников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по дому Пашкова
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Ф.М. Достоевскому возле здания библиотеки
Завершение: ул. Воздвиженка, 3 / 5с1, Москва, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • В связи с особенностями работы режимного объекта присоединиться к экскурсии, если вы опоздали, невозможно
  • Основные правила посещения экскурсий в Дом Пашкова
  • На экскурсии запрещён вход:
  • С большим багажом (рюкзаки, большие сумки)
  • С едой и напитками
  • С печатными изданиями (книги, газеты, журналы, брошюры)
  • С профессиональной фото- и видеоаппаратурой
  • С домашними животными
  • Багаж и печатные издания на время экскурсии вы сможете сдать в гардероб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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