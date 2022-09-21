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Описание

Знаменитый кремлёвский сосед заметен издалека и хорошо знаком всем москвичам и гостям города. Именно здесь в великолепном здании в стиле «классицизм» началась история Российской государственной библиотеки. Вы побываете в роскошных залах и флигелях легендарного памятника архитектуры, узнаете его историю и услышите легенды о нём. А виды на Боровицкую площадь и Кремль, которые открываются из окон дома Пашкова, впечатлит даже искушенных путешественников.