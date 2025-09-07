Квест в Сретенских переулках предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Москвы.
Участники узнают, как формировался квартал красных фонарей, какие порядки здесь царили и как власти контролировали эту сферу.
Увидите престижный ресторан, упоминаемый в дореволюционных путеводителях, и дорогой публичный дом с подлинным элементом декора. Квест включает игру в «Виселицу», расшифровку кода и открытие шкатулки с призами. Подходит только для взрослых
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Узнать историю квартала красных фонарей
- 🏛️ Посетить престижный ресторан прошлого
- 🎭 Погрузиться в атмосферу старой Москвы
- 🔍 Расшифровать коды и загадки
- 🎁 Получить призы за участие
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Квартал красных фонарей
- Престижный ресторан
- Дорогой публичный дом
Описание квеста
Поиграете в «Виселицу» — и узнаете, какая постройка положила начало кварталу красных фонарей.
Увидите престижный ресторан, который упоминается во всех дореволюционных путеводителях.
Рассмотрите дорогой публичный дом и подлинный элемент его внутреннего декора.
Разберётесь в типах дам с пониженной социальной ответственностью и расценках конца 19 века.
Выясните, чем пугала Трубная площадь москвичей несколько десятков лет назад.
Расшифруете код и откроете шкатулку с призами.
Организационные детали
Квест только для взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 162 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик в Москве. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, замечать детали и читать их. Считаю, что Москва, а в особенности её центр-настоящий учебник истории, архитектуры, искусства. Люблю нашу столицу и мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Москвы с желанием обязательно вернуться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
П
Павел
7 сен 2025
Благодарим за экскурсию! И всем рекомендуем, кто желает ознакомиться с привычным районом под другим ракурсом. Это очень интересно, время пролетит незаметно и будет что потом обсудить с друзьями
Яна
25 авг 2025
Это была очень интересная, обстоятельная экскурсия, задания классные, экскурсовод великолепная. Обожаю такие экскурсии, когда в улочках, по которым сто раз ходил, открываешь что-то новое и неизведанное! Всем рекомендую, будете довольны!
Д
Дарья
29 июл 2025
Экскурсия нашей компании очень понравилась. Необычная тема,достаточно подробно и интересно раскрытая,формат квеста,что заставляет быть постоянно включенным в беседу. Было нескучно и познавательно! Благодарим Анну!
Ярослава
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Очень приятный экскурсовод- Анна. Экскурсия началась в ливень. Анна сумела сориентироваться и поменять маршрут. Понравилось. Что она не растерялась, не нервничала, а настроила на то, что все будет
М
Мария
10 июл 2025
Анна приоткрыла нам тайны столицы, сумев провести квест-экскурсию на весьма деликатную тему очень тактично и в то же время, подробно. Мы прошли по кварталу красных фонарей, отметили сохранившиеся здания, у
А
Андрей
28 июн 2025
Превосходная экскурсия. Анна рассказывает очень интересно. Для себя узнал массу нового о жизни Москвы 19 го века. Экскурсия сопровождается увлекательным квестом. Это очень сильно вовлекает в процесс и ненавязчиво заставляет внимательно слушать Анну. Повторюсь, что очень интересно и познавательно. Анна, Вам большое спасибо:)
В
Виктория
27 июн 2025
Слово "понравилось" - слишком слабое, эта экскурсия-квест - просто пожар🔥 Авторская, не похожая ни на одну другую экскурсию, на которых мы были, безумно интересная, - 3 часа пролетели на одном
А
Анна
16 июн 2025
Потрясающая авторская экскурсия "Деньги за любовь" открывает совершенно неизвестную страницу истории Сретенских переулков, рассказывая о том, о чём обычно умалчивают в традиционных экскурсиях.
Анна подошла к деликатной теме очень профессионально и
Юлия
10 июн 2025
На днях побывали с семьей и друзьями на оригинальной и познавательной экскурсии-квесте "деньги за любовь". экскурсия была задумана как подарок супругу ко дню рождения. Хотелось чего-то нетривиального в интересном формате.
С
Сереженька
8 мая 2025
Увлекательное путешествие по центру Москвы, да ещё и с интересными историями! Если пойдете - не пожалеете
Только одеваться нужно теплее, погода то пока не очень)
Татьяна
4 мая 2025
Квест-экскурсия для взрослых для меня лично стало открытием. Тем более +18.🤐
Впечатление и ощущения совсем другие в отличии от просто классической экскурсии. Анны создан прекрасный маршрут (тихие московские дворики) и интерактив. Такая подачи материала, просто бомба 💣. История про "камелии" тронули.
Артефакты тоже были!!! И конечно финал экскурсии….🔥🔥🔥
Прям очень рекомендую и экскурсию и гида Анну.
Наталья
3 мая 2025
По роду деятельности на экскурсии хожу часто. Признаюсь, что был некий скептицизм при выборе квеста. Но Анна - виртуоз, доказала в очередной раз, что вся жизнь - игра!! Формат чудесный для «взрослой» темы. Так аккуратно, информативно и разносторонне поведала о жизни «толеранток».
Ооочень рекомендую!
С
Светлана
1 мая 2025
Побывали сегодня на прекрасной экскурсии с интерактивными элементами, очень интересный формат для взрослых!
Замечательный нетривиальный маршрут, эксклюзивный материал. Несмотря на пикантную тему, пошлости не было совершенно, только исторические факты))
Д
Дегтярев
30 апр 2025
Это была наша вторая экскурсия у Анны, снова остались довольны!
Было очень интересно разгадывать квест, на одном задании даже потребовалась помощь Анны с разгадкой!)
Видно, что экскурсия супер проработанная, Анна общалась даже
