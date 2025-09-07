П Павел Благодарим за экскурсию! И всем рекомендуем, кто желает ознакомиться с привычным районом под другим ракурсом. Это очень интересно, время пролетит незаметно и будет что потом обсудить с друзьями

Яна Это была очень интересная, обстоятельная экскурсия, задания классные, экскурсовод великолепная. Обожаю такие экскурсии, когда в улочках, по которым сто раз ходил, открываешь что-то новое и неизведанное! Всем рекомендую, будете довольны!

Д Дарья Экскурсия нашей компании очень понравилась. Необычная тема,достаточно подробно и интересно раскрытая,формат квеста,что заставляет быть постоянно включенным в беседу. Было нескучно и познавательно! Благодарим Анну!

Ярослава читать дальше хорошо! Столько интересных фактов нам рассказала. Во время экскурсии мы проходили квест. Вопросы были составлены так, что отвечая на них, ты закрепляешь в своей голове, услышанное! Посмотрела на Москву и район Сретенки другими глазами.

Очень рекомендую тем, кто хочет не только побродить по Москве, окунуться в её прошлое, но и" насытиться" чем- то необычным, пикантным! Прекрасная экскурсия. Очень приятный экскурсовод- Анна. Экскурсия началась в ливень. Анна сумела сориентироваться и поменять маршрут. Понравилось. Что она не растерялась, не нервничала, а настроила на то, что все будет

М Мария читать дальше которых своя особая история, связанная с темой квеста-экскурсии. Анна замечательная рассказчица, которая не только сообщает общие факты относительно людей, мест и эпох, а еще и проводит свои собственные расследования, результаты которых нас очень впечатлили. Мы очень рады, что обратили внимание на такую неординарную экскурсию, в результате получили отличную прогулку по незаметным переулкам Москвы в компании интересного рассказчика и увлеченного историей родного города человека. Анна загадывала загадки и успевала нас фотографировать, в итоге, дойдя до крайней точки маршрута и отгадав последнее задание, мы получили не только замечательное настроение, но и целую россыпь фото, а также приятные и занимательные сувениры за пройденный квест! Безусловно рекомендуем! Анна приоткрыла нам тайны столицы, сумев провести квест-экскурсию на весьма деликатную тему очень тактично и в то же время, подробно. Мы прошли по кварталу красных фонарей, отметили сохранившиеся здания, у

А Андрей Превосходная экскурсия. Анна рассказывает очень интересно. Для себя узнал массу нового о жизни Москвы 19 го века. Экскурсия сопровождается увлекательным квестом. Это очень сильно вовлекает в процесс и ненавязчиво заставляет внимательно слушать Анну. Повторюсь, что очень интересно и познавательно. Анна, Вам большое спасибо:)

В Виктория читать дальше дыхании и потом не хотелось расходиться 🔥 Очень необычная и интересная форма подачи, классный квест и сам материал очень интригующий, интересный и эксклюзивный - экскурсовод Анна проделала огромную работу в архивах библиотек и собрала материал, основанный на исторических фактах и реальных историях. Анна показывала и даже давала потрогать))) фрагменты публикаций дореволюционных газет, старые фото, интереснейшие артефакты (не буду раскрывать подробности), которые помогали в буквальном смысле прикоснуться к истории. Часть этих артефактов уникальна - добыта самой Анной и является ее фирменной "фишкой" 🔥 Мы узнали много ОЧЕНЬ интересной информации, которую никогда не знали и не могли знать, потому что большая часть этой информации либо просто не офишировалась либо намеренно скрывалась. Мы даже не думали, что тема проституции может быть такой интересной, захватывающей и при этом без грязи 🔥 Экскурсия-квест потрясающая🔥 Анна, спасибо Вам огромное - мы теперь Ваши постоянные клиенты 💝 Слово "понравилось" - слишком слабое, эта экскурсия-квест - просто пожар🔥 Авторская, не похожая ни на одну другую экскурсию, на которых мы были, безумно интересная, - 3 часа пролетели на одном

Анна подошла к деликатной теме очень профессионально и читать дальше тактично. Она рассказывает об истории публичных домов как о важной части социальной истории города. Благодаря её подаче эта тема раскрывается с исторической, культурологической и человеческой стороны.

Формат квеста делает экскурсию особенно увлекательной. Мы не просто слушали, а активно участвовали.

Анна — настоящий исследователь и прекрасный рассказчик. Рекомендую всем, кто хочет узнать Москву с неожиданной стороны! Потрясающая авторская экскурсия "Деньги за любовь" открывает совершенно неизвестную страницу истории Сретенских переулков, рассказывая о том, о чём обычно умалчивают в традиционных экскурсиях.Анна подошла к деликатной теме очень профессионально и

Юлия читать дальше Анна оправдала наши ожидания полностью. ДА, тема пикантная, это надо учитывать, ханжам вряд ли понравится. Однако все прошло так, что не осталось ощущения скабрезности и пошлости. Анна проделала большую исследовательскую работу, в том числе добыла артефакты времени))) (не буду спойлерить). Смело берите комрадов и изучайте Москву! На днях побывали с семьей и друзьями на оригинальной и познавательной экскурсии-квесте "деньги за любовь". экскурсия была задумана как подарок супругу ко дню рождения. Хотелось чего-то нетривиального в интересном формате.

С Сереженька Увлекательное путешествие по центру Москвы, да ещё и с интересными историями! Если пойдете - не пожалеете

Только одеваться нужно теплее, погода то пока не очень)

Татьяна Квест-экскурсия для взрослых для меня лично стало открытием. Тем более +18.🤐

Впечатление и ощущения совсем другие в отличии от просто классической экскурсии. Анны создан прекрасный маршрут (тихие московские дворики) и интерактив. Такая подачи материала, просто бомба 💣. История про "камелии" тронули.

Артефакты тоже были!!! И конечно финал экскурсии….🔥🔥🔥

Прям очень рекомендую и экскурсию и гида Анну.

Наталья По роду деятельности на экскурсии хожу часто. Признаюсь, что был некий скептицизм при выборе квеста. Но Анна - виртуоз, доказала в очередной раз, что вся жизнь - игра!! Формат чудесный для «взрослой» темы. Так аккуратно, информативно и разносторонне поведала о жизни «толеранток».

Ооочень рекомендую!

С Светлана Побывали сегодня на прекрасной экскурсии с интерактивными элементами, очень интересный формат для взрослых!

Замечательный нетривиальный маршрут, эксклюзивный материал. Несмотря на пикантную тему, пошлости не было совершенно, только исторические факты))