Хит продаж – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Хит продаж» в Москве, цены от 777 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Пешая
775 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
28 июл в 11:00
2 500 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
На автобусе
686 отзывов
4 часа
Групповая
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
28 июл в 19:30
1 500 за человека
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Пешая
124 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
28 июл в 19:00
777 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Хит продаж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
  2. Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
  3. Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Хит продаж" можно забронировать 3 экскурсии от 777 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 1585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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