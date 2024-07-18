1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЭкскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
28 июл в 11:00
2 500₽ за человека
4 часа
Групповая
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
28 июл в 19:30
1 500₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
28 июл в 19:00
777₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 июля 2024Добрый день. На эту экскурсию ездила второй раз. Экскурсовод просто огонь. Спасибо большое за возможность посетить интересные экскурсии!!! на данный момент подбираю ещё экскурсии!
- ННаталья18 июля 2024Все прошло замечательно! Экскурсовод отлично выполнил свою роль. Интересно и захватывающе осветил события. Много нового вынесла для себя! Автобусы комфортабельные!!! Водитель на высоте!!!! Рекомендую посетить!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Хит продаж»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Хит продаж" можно забронировать 3 экскурсии от 777 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 1585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Хит продаж», 1585 ⭐ отзывов, цены от 777₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь