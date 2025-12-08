Отправляемся в отель, где всё ещё витает дух 1980-х.
Пройдём по холлам и доступным помещениям легендарной гостиницы, рассмотрим её музейную экспозицию и поднимемся на 25-й этаж, чтобы рассмотреть панораму Москвы.
Вы узнаете, как СССР привлекал иностранных специалистов для строительства, как жил «Космос» в прошлом и чем он гордится сейчас.
Пройдём по холлам и доступным помещениям легендарной гостиницы, рассмотрим её музейную экспозицию и поднимемся на 25-й этаж, чтобы рассмотреть панораму Москвы.
Вы узнаете, как СССР привлекал иностранных специалистов для строительства, как жил «Космос» в прошлом и чем он гордится сейчас.
Описание экскурсии
Вы окажетесь в интерьерах гостиницы — они интересно сочетают в себе функциональность и советскую монументальность.
Полюбуетесь видами на город с высоты 25-го этажа.
Попробуете пирожное по аутентичному рецепту времён СССР.
А я расскажу:
- о зарубежных и советских архитекторах и новых технологиях, которые они использовали при строительстве отеля
- какие необычные истории связаны с ВДНХ и космической эрой
- как проходила Олимпиада в 1980 году
- какие художественные фильмы снимали в отеле
Организационные детали
- 30 минут экскурсии проходит на улице, 1 час — в отеле «Космос»
- Угощение в кафе отеля включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 967 туристов
Я профессиональный гид в Москве. Всю жизнь живу в этом чудесном городе, не перестающем удивлять новыми деталями. Люблю дарить путешественникам знания, эмоции и впечатления. С нетерпением жду нашей встречи!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
15 дек в 18:00
1500 ₽ за человека