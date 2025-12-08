Мои заказы

«Космос» в Москве - отель, опередивший время

Масштаб мечты, аромат пирожного и ностальгия по будущему, которое уже наступило
Отправляемся в отель, где всё ещё витает дух 1980-х.

Пройдём по холлам и доступным помещениям легендарной гостиницы, рассмотрим её музейную экспозицию и поднимемся на 25-й этаж, чтобы рассмотреть панораму Москвы.

Вы узнаете, как СССР привлекал иностранных специалистов для строительства, как жил «Космос» в прошлом и чем он гордится сейчас.
Описание экскурсии

Вы окажетесь в интерьерах гостиницы — они интересно сочетают в себе функциональность и советскую монументальность.

Полюбуетесь видами на город с высоты 25-го этажа.

Попробуете пирожное по аутентичному рецепту времён СССР.

А я расскажу:

  • о зарубежных и советских архитекторах и новых технологиях, которые они использовали при строительстве отеля
  • какие необычные истории связаны с ВДНХ и космической эрой
  • как проходила Олимпиада в 1980 году
  • какие художественные фильмы снимали в отеле

Организационные детали

  • 30 минут экскурсии проходит на улице, 1 час — в отеле «Космос»
  • Угощение в кафе отеля включено в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 967 туристов
Я профессиональный гид в Москве. Всю жизнь живу в этом чудесном городе, не перестающем удивлять новыми деталями. Люблю дарить путешественникам знания, эмоции и впечатления. С нетерпением жду нашей встречи!

Входит в следующие категории Москвы

