Красная площадь и Александровский сад

Красная площадь и Александровский сад
Красная площадь и Александровский сад
Красная площадь и Александровский сад
Красная площадь и Александровский сад
Красная площадь и Александровский сад
Красная площадь и Александровский сад

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Лобное место
  • Кремль
  • ГУМ
  • Александровский сад
  • Троицкая башня
  • Троицкий мост
  • Кутафья башня
  • Могила неизвестного солдата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В ходе индивидуальной пешеходной экскурсии по центру столицы вы, прежде всего, познакомитесь с главными достопримечательностями Красной площади. Мы поговорим о московском Кремле, "очистим репутацию" Лобного места, расскажем Вам историю ГУМа. Вы узнаете, что было на месте нынешнего музея истории, а что около него.

Мы рассмотрим и поговорим о самом красивом и фотогеничном Покровском соборе, который в народе называют собором Василия Блаженного. Расскажем, почему народ "изменил" имя собору.

Далее, мы пригласим вас прогуляться по Александровскому саду. Александровский сад был построен в честь победы в войне с Наполеоном, как символ возрождения мирной жизни.

На экскурсии вы узнаете, что Александровских садов три. Мы познакомим вас с самой первой постройкой сада - гротом "Руины". Осмотрим обелиск «К трехсотлетию дома Романовых», покажем место, на котором он стоял раньше и расскажем почему он "переехал". Вы узнаете историю неразлучной троицы - Троицкой башни, Троицкого моста и Кутафьи башни.

Самым важным памятником Александровского сада является мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». Вы услышите трогательный рассказ экскурсовода об этом символе победы во Второй Мировой войне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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