В ходе индивидуальной пешеходной экскурсии по центру столицы вы, прежде всего, познакомитесь с главными достопримечательностями Красной площади. Мы поговорим о московском Кремле, "очистим репутацию" Лобного места, расскажем Вам историю ГУМа. Вы узнаете, что было на месте нынешнего музея истории, а что около него.

Мы рассмотрим и поговорим о самом красивом и фотогеничном Покровском соборе, который в народе называют собором Василия Блаженного. Расскажем, почему народ "изменил" имя собору.

Далее, мы пригласим вас прогуляться по Александровскому саду. Александровский сад был построен в честь победы в войне с Наполеоном, как символ возрождения мирной жизни.

На экскурсии вы узнаете, что Александровских садов три. Мы познакомим вас с самой первой постройкой сада - гротом "Руины". Осмотрим обелиск «К трехсотлетию дома Романовых», покажем место, на котором он стоял раньше и расскажем почему он "переехал". Вы узнаете историю неразлучной троицы - Троицкой башни, Троицкого моста и Кутафьи башни.

Самым важным памятником Александровского сада является мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». Вы услышите трогательный рассказ экскурсовода об этом символе победы во Второй Мировой войне.