Мы начнем с Красной площади, полюбуемся ее величием и красотой, почувствуем ее атмосферу и особую энергетику. Затем продолжим экскурсию ⛳ в Александровском саду, сквозь века окунемся в историю 📖 и увидим памятники трех столетий.

Пешеходная часть по центру Москвы завершится у Боровицких ворот Кремля, откуда мы продолжим нашу экскурсию посещением Оружейной палаты.

Оружейная палата Московского Кремля — самый знаменитый музей-сокровищница России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже.

Данная экскурсия является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.