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Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
В самом сердце Москвы можно ознакомиться с её богатым прошлым.

Посмотреть, как раньше жили цари, где они гуляли 👣, во что одевались и как проводили досуг.

Всё это вы увидите на нашей экскурсии 🧭.

Вначале мы рассмотрим их жизнь со стороны, погуляв по Красной площади и Александровскому саду.

А потом пройдём в музей-сокровищницу – Оружейную палату.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 22 850 ₽ за экскурсию

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Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Александровский сад
  • Оружейная палата
Мы начнем с Красной площади, полюбуемся ее величием и красотой, почувствуем ее атмосферу и особую энергетику. Затем продолжим экскурсию ⛳ в Александровском саду, сквозь века окунемся в историю 📖 и увидим памятники трех столетий.
Пешеходная часть по центру Москвы завершится у Боровицких ворот Кремля, откуда мы продолжим нашу экскурсию посещением Оружейной палаты.
Оружейная палата Московского Кремля — самый знаменитый музей-сокровищница России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже.
Данная экскурсия является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Оружейная палата
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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