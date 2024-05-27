1 чел.
По популярности
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Катарина, отличный экскурсовод. Очень понравилась ее экскурсия. Интересный и занимательны рассказ. Дарили экскурсию дочке на окончание начальной школы, ребенок остался доволен.
- ГГалина27 мая 2024Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
- ННаталья23 мая 2024Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
- ССветлана20 мая 2024Отличная экскурсия! Всем очень понравился экскурсовод Катарина! спасибо большое за увлекательный рассказ и много новых интересных фактов.
- ЕЕлена14 сентября 2023Экскурсия по Соборной площадиОтличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
- ЕЕена4 сентября 2023Входной билет на Соборную площадьВсе понравилось
- ООлег2 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеХорошая организация, отличные экскурсоводы!
- VVarlox1 сентября 2023Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палатеОтлично провели время
- ГГалина20 июня 2022За время экскурсии по Красной площади, мы узнали много нового и интересного, благодаря потрясающему экскурсоводу Алле. Красная площадь хороша при при любой погоде. Красиво! Величественно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по соборам Кремля»
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