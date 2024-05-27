Экскурсии по соборам Кремля

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии по соборам Кремля» в Москве, цены от 3 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Легенды Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490 за всё до 3 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900 за человека
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Легенды Красной площади
    Катарина, отличный экскурсовод. Очень понравилась ее экскурсия. Интересный и занимательны рассказ. Дарили экскурсию дочке на окончание начальной школы, ребенок остался доволен.
  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Сокровища Московского Кремля
    Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
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    по соборам на территории Кремля; Чего не хватило - времени-ка Оружейную Палату, 1,5 часа это ни чего для такого сокровища Нашей Страны; в целом рекомендую как обзорную экскурсию, но ещё и ещё надо там побывать не раз … Спасибо что Вы есть:)

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Легенды Красной площади
    Отличная экскурсия! Всем очень понравился экскурсовод Катарина! спасибо большое за увлекательный рассказ и много новых интересных фактов.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади
    Отличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
  • Е
    Еена
    4 сентября 2023
    Входной билет на Соборную площадь
    Все понравилось
  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Хорошая организация, отличные экскурсоводы!
  • V
    Varlox
    1 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
    Отлично провели время
  • Г
    Галина
    20 июня 2022
    У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
    За время экскурсии по Красной площади, мы узнали много нового и интересного, благодаря потрясающему экскурсоводу Алле. Красная площадь хороша при при любой погоде. Красиво! Величественно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по соборам Кремля»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии по соборам Кремля" можно забронировать 4 экскурсии от 3 490 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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