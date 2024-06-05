1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
«Гид расскажет вам о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
«Дети увидят знаменитую Царь-пушку и найдут на ней изображение настоящего царя»
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки - экскурсия с аудиогидом (при группе менее 4х человек)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
«Выясните, для чего создали знаменитых гигантов — Царь-пушку и Царь-колокол»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Помолчите у «отеческих гробов», услышите историю Царь-колокола и Царь-пушки и погуляете в Кремлёвском саду»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом
Начало: У Кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
«Рядом с площадью вы откроете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, а еще узнаете о последних археологических находках в Кремле»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- ЕЕлена3 июня 2024Нашего экскурсовода звали Кира. Прекрасная подача материала, дети слушали с большим интересом. Очень приятный человек! Всем рекомендую данную экскурсию, мы получили огромное удовольствие.
- ААртем3 июня 2024Большая комиссия организатора по сравнению с реальными ценами на билеты.
- ТТатьяна1 июня 2024Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень много, и он подан максимально увлекательно. Благодарим за эти яркие 2 часа!
- ГГалина27 мая 2024Всё очень понравилось, соприкоснулась с нашей историей России, увидела Кремль внутри и соборы, сердце нашей страны. Благодарю!
- ННаталья23 мая 2024Люблю профессиональный подход к любому делу; что укачается выборной экскурсии: понравилась подача материала, начиная от Метро «Площадь Революции» заканчивая обзор
- ММаргарита13 мая 2024Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!
- ППрохоров9 мая 2024Были с внуком, все понравилось
- ЛЛюбовь5 мая 2024Из четырёх экскурсий по Москве эта оказалась разочарованием. За 1час 45 мин мы получили не больше информации, чем могли прочесть
- ГГюлмет28 апреля 2024Экскурсия была очень интересной,содержательной. Впервые увидел Царь - пушку и Царь- колокол,порадовал архитектурный ансамбль сооружений Кремля, дух захватывал. И в довершение,увлекательная экскурсия по Оружейной Палате. Всё было отлично! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Царь-пушка»
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