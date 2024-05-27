Башни Московского Кремля – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Башни Московского Кремля» в Москве, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
16 июня в 14:00
26 июня в 09:00
от 3 490 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Легенды Красной площади
    Катарина, отличный экскурсовод. Очень понравилась ее экскурсия. Интересный и занимательны рассказ. Дарили экскурсию дочке на окончание начальной школы, ребенок остался доволен.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Легенды Красной площади
    Отличная экскурсия! Всем очень понравился экскурсовод Катарина! спасибо большое за увлекательный рассказ и много новых интересных фактов.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)
    Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
  • Е
    Елена
    14 сентября 2023
    Экскурсия по Соборной площади
    Отличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
  • Е
    Еена
    4 сентября 2023
    Входной билет на Соборную площадь
    Все понравилось
  • М
    Марина
    4 мая 2023
    Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского моста
    Интересная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет,им очень понравилось. Всё подробно рассказывают,описывают, от истории до сегодняшнего времени. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 января 2022
    Смотровая площадка Российской Академии наук
    Очень интересно, с одной точки узнать про множество мест в Москве!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башни Московского Кремля»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Никольская улица
  7. Александровский сад
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Башни Московского Кремля" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 3 490. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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