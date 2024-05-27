О Ольга Легенды Красной площади Катарина, отличный экскурсовод. Очень понравилась ее экскурсия. Интересный и занимательны рассказ. Дарили экскурсию дочке на окончание начальной школы, ребенок остался доволен.

С Светлана Легенды Красной площади Отличная экскурсия! Всем очень понравился экскурсовод Катарина! спасибо большое за увлекательный рассказ и много новых интересных фактов.

Е Екатерина Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.

О Оксана Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа) Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер

Е Елена Экскурсия по Соборной площади Отличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!

Е Еена Входной билет на Соборную площадь Все понравилось

М Марина Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского моста Интересная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет,им очень понравилось. Всё подробно рассказывают,описывают, от истории до сегодняшнего времени. Спасибо!