1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
16 июня в 14:00
26 июня в 09:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Катарина, отличный экскурсовод. Очень понравилась ее экскурсия. Интересный и занимательны рассказ. Дарили экскурсию дочке на окончание начальной школы, ребенок остался доволен.
- ССветлана20 мая 2024Отличная экскурсия! Всем очень понравился экскурсовод Катарина! спасибо большое за увлекательный рассказ и много новых интересных фактов.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Для тех, кто первый или второй раз, как мы, - весьма хорошо. Помогает в принципе ориентироваться в части основных достопримечательностей столицы.
- ООксана4 мая 2024Автобусная экскурсия на майские праздники по Москве (4 часа)Сама экскурсия понравилась, но очень холодно было в автобусе, т. к. сломан кондиционер
- ЕЕлена14 сентября 2023Экскурсия по Соборной площадиОтличный экскурсовод Юлия, большое спасибо за замечательную экскурсию, узнали очень много интересного!
- ЕЕена4 сентября 2023Входной билет на Соборную площадьВсе понравилось
- ММарина4 мая 2023Гранд-экспресс по Москве-реке от Устьинского мостаИнтересная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет,им очень понравилось. Всё подробно рассказывают,описывают, от истории до сегодняшнего времени. Спасибо!
- ТТатьяна2 января 2022Смотровая площадка Российской Академии наукОчень интересно, с одной точки узнать про множество мест в Москве!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башни Московского Кремля»
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