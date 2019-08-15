13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по историческому центру

Оксана
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Оксана – ваш гид
Первое знакомство с Москвой немыслимо без прогулки по центру столицы: по старинному Китай-городу, Красной площади и Александровскому саду.

Эти места являются ключевыми для понимания истории города и чрезвычайно богаты тайнами, легендами и мифами, о которых не подозревают даже коренные москвичи.

Я приглашаю вас на познавательную прогулку по улицам и площадям, которые уже много веков являются молчаливыми свидетелями счастливых и трагических событий Москвы.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 6 человек
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У этой экскурсии13 отзывов
4.69
У стен Московского Кремля
У стен Московского Кремля

Что вас ожидает

Must-see места

  • Красная площадь. Вы войдёте на Красную площадь той же дорогой, по которой входили и въезжали российские цари, познакомитесь с историей возникновения и устройством главной площади страны. Узнаете интересные факты о строительстве Кремля, секреты его архитектурного и инженерного устройства, осмотрите кремлёвские стены и башни, храм Св. Василия Блаженного, Воскресенские ворота. По дороге я расскажу вам, как жила древняя Москва, где, по легенде, венчался Иван Грозный, как велась торговля в Гостиных дворах и где находилось первое посольство на Руси.
  • Александровский сад. Сад у Кремля откроется вам как уникальный пример садового-паркового искусства (и я объясню вам, почему это так). Здесь вы познакомитесь со многими памятниками истории: увидите грот «Руины», Аллею Славы и Могилу Неизвестного солдата, памятники императору Александру и патриарху Гермогену. Посмотрите на смену почётного караула, а я расскажу вам историю «кремлёвского полка» и объясню причины возникновения сада в самом центре столицы.
  • Древний московский «сити». Помимо главных мест исторического центра, вы посетите места, куда не часто добираются туристы. Вы прогуляетесь по улочкам древнего московского «сити» — Китай-города, который вплоть до революции 1917 года являлся средоточием деловой жизни Москвы. Увидите его старинные монастыри и храмы, здания банков и подворий и познакомитесь с историей важнейших государственных институций — Монетного и Печатного дворов, Славяно-греко-латинской академии и первой школой в Москве.

Кому походит экскурсия

Людям, интересующимся историей Москвы и России, начиная со среднего школьного возраста.

Организационные детали

  • Во время прогулки предусмотрены остановки для фото.
  • По желанию, экскурсию можно дополнить профессиональной фотосессией.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
У стен Московского Кремля
У стен Московского Кремля
У стен Московского Кремля
У стен Московского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
15 августа 2019
От души благодарны Оксане за подаренные впечатления, новые знания, шикарные эмоциональные фотографии и массу рекомендаций и советов! 😊👍 Оксана - профессионал своего дела, грамотный историк и знающий архитектор.
Были приятно удивлены, как Оксана могла перестроить маршрут с учетом обстоятельств и наших пожеланий, с удовольствием отвечала на все вопросы и каждый раз давала ещё массу дополнительной информации! Благодарны Москве за такого чудесного гида🤗, благодарны Оксане за чудесный взгляд на Москву!🤗
3 августа 2019
Экскурсия получилась отличная, брал для подростка, заслушался сам тоже, экскурсовод Оксана знает свое дело!
27 июня 2019
Отличная экскурсия! Оксана всего за два с половиной часа дала нам полный исторический экскурс в историю Москвы и России. Воды нет, псевдоисторических легенд тоже, все по делу! Узнали много нового. Рекомендую!
5 апреля 2019
Молодец Александр! Была задача заинтересовать сына(7лет),справился на ура, на самые неожиданные вопросы отвечал. Сын доволен-я более чем. Рекомендую.
22 декабря 2018
Отличный гид и отличная содержательная экскурсия, прекрасно провели время. Уже с первых фраз Оксане удалось заинтересовать нас повествованием и расположить к себе. Замечательная подача материала. То, что нужно для экскурсии. Видно, что человек разбирается в теме, и подает материал легко и непринужденно.
Маршрут прекрасно структурирован и понятен. Подходит, как для первого знакомства с Москвой, так и для тех, кто интересуется историей более углубленно. Мы не местные, но не первый раз посещаем эти места и на этой экскурсии узнали много нового о городе, о знакомых объектах и о деталях, на которые не обратишь внимания без такого замечательного гида. Однозначно - будем рекомендовать друзьям и знакомым.
28 сентября 2018
Очень понравилось! Прекрасная познавательная экскурсия со знающим и очень доброжелательным, обаятельным человеком. Эта экскурсия подойдёт для людей, интересующихся историей страны и города, которые хотят узнать что-то новое. Мы с семьей давно не были в Москве, Оксане удалось за короткое время интересно рассказать историю Москвы и Кремля, исторических личностей, узнали много новых фактов. Сложилась полная картина истории города) Хочу отдельно отметить грамотную подачу материала - Оксана рассказывает простыми словами о сложном, отвечала на все наши вопросы. Замечательный гид и замечательная экскурсия. Однозначно наши лучшие рекомендации! Спасибо!
C уважением, Сергей и Анна.
3 сентября 2018
От лица нашей семьи хотел бы поблагодарить Оксану за проведённую для нас экскурсию. Всё прошло на высшем уровне даже несмотря на то, что часть Красной площади была огорожена из-за мероприятия. Услышали множество интересных фактов, особенно понравился советский период, так как мы с женой им очень интересуемся.
Часто путешествуем и порой приходиться слушать экскурсоводов, которые не очень то умеют интересно рассказывать. Очень рады, что в этот раз было совсем не так. Оксана – обаятельный гид, рассказывает бодро. Кстати, детям было тоже интересно, что меня удивило, так внимание мальчиков 7 и 11 лет обычно удержать трудно)
Спасибо за отличную экскурсию! Обязательно обратимся снова, когда приедем в Москву!
26 августа 2018
Обычно редко пишу негативные отзывы, не хочется зря терять время. Но это как раз тот самый случай, когда хочется предупредить: Экскурсия абсолютно не содержательна по своей сути, Оксана не заинтересовала своим повествованием, не открыв нам ничего нового. Я заранее поинтересовалась подойдёт ли эта экскурсия детям 6-8 лет, получив положительный ответ заказала, но уже на месте Оксана с сожалением посмотрев на детей сказала, что эта экскурсия детям скорее всего будет не интересна. Так получилось, что ее рассказ реально слушали четверо взрослых, трое детей безропотно плелись следом. Но поскольку, в экскурсию оказались вовлечены «семь» человек, то Оксана попросила ещё и доплатить тысячу рублей. И не жалко было бы денег, если бы экскурсия оправдала бы ожидания. По факту, вы обойдёте стену Кремля и получите краткую справку о том что встретится по пути, и все это без эмоций, личной заинтересованности. Сложилось впечатление, что рассказчик просто отработала на автомате свои полтора часа и поспешила проститься, дабы не утомлять более наших детей. В общем, не рекомендую. (При том , что мы заядлые путешественники и нам есть с чем сравнивать). Да и цена не оправданно высока для такого низкого уровня подачи материала.
18 июля 2018
Отличная экскурсия, содержательная. Прошла непринужденно, весело. Узнали много нового, в то же время отдохнули!
29 июня 2018
Отличная экскурсия!
Оксане огромное спасибо!
Встретились после работы, маршрут очень локоничный и достаточный, чтобы захватить все интересные, значимые места и не устать от впечатлений))
Оксана - прекрасный Гид и эрудированный увлеченный рассказчик. Отвечала на все наши вопросы и даже не относящиеся к теме экскурсии, на совсем иные исторические темы, была озабочены нашим комфортом в том числе, например, искали тенёк или меняли темп.
Однозначно, мои самые наилучшие рекомендации. Буду советовать своим друзьям и знакомым.
Надеюсь, что будут у нас ещё совместные экскурсии.
Ещё 3 отзыва

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