13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обычно редко пишу негативные отзывы, не хочется зря терять время. Но это как раз тот самый случай, когда хочется предупредить: Экскурсия абсолютно не содержательна по своей сути, Оксана не заинтересовала своим повествованием, не открыв нам ничего нового. Я заранее поинтересовалась подойдёт ли эта экскурсия детям 6-8 лет, получив положительный ответ заказала, но уже на месте Оксана с сожалением посмотрев на детей сказала, что эта экскурсия детям скорее всего будет не интересна. Так получилось, что ее рассказ реально слушали четверо взрослых, трое детей безропотно плелись следом. Но поскольку, в экскурсию оказались вовлечены «семь» человек, то Оксана попросила ещё и доплатить тысячу рублей. И не жалко было бы денег, если бы экскурсия оправдала бы ожидания. По факту, вы обойдёте стену Кремля и получите краткую справку о том что встретится по пути, и все это без эмоций, личной заинтересованности. Сложилось впечатление, что рассказчик просто отработала на автомате свои полтора часа и поспешила проститься, дабы не утомлять более наших детей. В общем, не рекомендую. (При том , что мы заядлые путешественники и нам есть с чем сравнивать). Да и цена не оправданно высока для такого низкого уровня подачи материала.