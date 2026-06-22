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Куликовской дорогой Димитрия Донского

Мысленно перевести стрелки часов на 7 столетий назад и оказаться в эпохе великих перемен
В 14-м веке русское войско вышло на Куликово поле не только, чтобы победить великую армию Мамая. Но и чтобы заложить основу нового христианского мира. Приглашаю вас на увлекательную прогулку в прошлое. Мы «пройдём» по далёкой эпохе междоусобных кровопролитий и больших сражений. И поразмышляем, почему путь на поле Куликово стал для русских людей «дорогой свободы».
5
1 отзыв
Куликовской дорогой Димитрия Донского
Куликовской дорогой Димитрия Донского
Куликовской дорогой Димитрия Донского

Описание экскурсии

  • Мы порассуждаем о судьбе Древней Руси, преодолевшей ужасы княжеских кровопролитий.
  • Поговорим о Куликовской битве — событии, которое определило духовное направление развития государственности нашей страны.
  • Увидим палаты бояр Романовых и Старый Английский двор, который подарил европейским купцам Иоанн Грозный.
  • Полюбуемся церковью Максима Блаженного и прикоснёмся к тайне названия храма «на Псковской горке».
  • Выясним, что за дивной красоты здание располагалось раньше на улице Варварке, на месте проложенного впоследствии пандуса к гостинице «Россия».
  • Узнаем, где хранится икона с пулевыми пробоинами.
  • И посмотрим на храм — символ сердечной благодарности павшим воинам.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
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др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Большое спасибо Екатерине. Такую отдачу уже сложно увидеть. Мы опытные экскурсионные туристы и эта экскурсия была самая яркая.
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