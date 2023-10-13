В 14-м веке русское войско вышло на Куликово поле не только, чтобы победить великую армию Мамая. Но и чтобы заложить основу нового христианского мира. Приглашаю вас на увлекательную прогулку в прошлое. Мы «пройдём» по далёкой эпохе междоусобных кровопролитий и больших сражений. И поразмышляем, почему путь на поле Куликово стал для русских людей «дорогой свободы».