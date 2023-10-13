Мысленно перевести стрелки часов на 7 столетий назад и оказаться в эпохе великих перемен
В 14-м веке русское войско вышло на Куликово поле не только, чтобы победить великую армию Мамая. Но и чтобы заложить основу нового христианского мира. Приглашаю вас на увлекательную прогулку в прошлое. Мы «пройдём» по далёкой эпохе междоусобных кровопролитий и больших сражений. И поразмышляем, почему путь на поле Куликово стал для русских людей «дорогой свободы».
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы порассуждаем о судьбе Древней Руси, преодолевшей ужасы княжеских кровопролитий.
- Поговорим о Куликовской битве — событии, которое определило духовное направление развития государственности нашей страны.
- Увидим палаты бояр Романовых и Старый Английский двор, который подарил европейским купцам Иоанн Грозный.
- Полюбуемся церковью Максима Блаженного и прикоснёмся к тайне названия храма «на Псковской горке».
- Выясним, что за дивной красоты здание располагалось раньше на улице Варварке, на месте проложенного впоследствии пандуса к гостинице «Россия».
- Узнаем, где хранится икона с пулевыми пробоинами.
- И посмотрим на храм — символ сердечной благодарности павшим воинам.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 85 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.
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