В 14-м веке русское войско вышло на Куликово поле не только, чтобы победить великую армию Мамая. Но и чтобы заложить основу нового христианского мира. Приглашаю вас на увлекательную прогулку в прошлое. Мы «пройдём» по далёкой эпохе междоусобных кровопролитий и больших сражений. И поразмышляем, почему путь на поле Куликово стал для русских людей «дорогой свободы».
Описание экскурсии
- Мы порассуждаем о судьбе Древней Руси, преодолевшей ужасы княжеских кровопролитий.
- Поговорим о Куликовской битве — событии, которое определило духовное направление развития государственности нашей страны.
- Увидим палаты бояр Романовых и Старый Английский двор, который подарил европейским купцам Иоанн Грозный.
- Полюбуемся церковью Максима Блаженного и прикоснёмся к тайне названия храма «на Псковской горке».
- Выясним, что за дивной красоты здание располагалось раньше на улице Варварке, на месте проложенного впоследствии пандуса к гостинице «Россия».
- Узнаем, где хранится икона с пулевыми пробоинами.
- И посмотрим на храм — символ сердечной благодарности павшим воинам.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Екатерине. Такую отдачу уже сложно увидеть. Мы опытные экскурсионные туристы и эта экскурсия была самая яркая.
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