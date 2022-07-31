Е Елена Романцевские горы + Куликово поле Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.

Ч Чернышева Романцевские горы + Куликово поле Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.

Настоятельно рекомендую!

Е Елена Романцевские горы + Куликово поле Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.

Ч Чернышева Романцевские горы + Куликово поле Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.

Настоятельно рекомендую!