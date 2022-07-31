Индивидуальная
до 3 чел.
Романцевские горы + Куликово поле
Начало: М. Коломенская выход из метро №7
Расписание: По выходным в 8:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из центра Москвы - в храм Вооружённых сил и музей «Дорога памяти»
Изучить историю Великой Отечественной войны и посетить храм - символ армейской славы
Начало: На улице Москворецкой
24 авг в 11:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 июля 2022Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
- ЧЧернышева31 июля 2022Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена31 июля 2022Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
- ЧЧернышева31 июля 2022Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
- ТТатьяна2 мая 2022Прекрасное путешествие! Очень красивые места!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Куликово поле»
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Сейчас в Москве в категории "Куликово поле" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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