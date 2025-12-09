Мы отправимся в паломническое путешествие по Москве Златоглавой. Вы увидите парки «Царицыно» и «Коломенское», зайдёте в Донской и Новодевичий монастыри, погуляете по древнему Крутицкому подворью. Я покажу вам знаковые религиозные места, расскажу об истории столицы без занудных дат. Помогу почувствовать, как духовное наследие соединяется с ритмом современного города.

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся в парке «Царицыно». Вы увидите величественный ансамбль, созданный лучшими архитекторами своего времени, и посетите Храм иконы Божией Матери.

Далее поедем в парк «Коломенское». Здесь вы познакомитесь со святынями, к которым, по преданию, прикасался сам Иван Грозный.

Заглянем в Донской монастырь. Мы оценим красоту внутреннего убранства собора и пройдём по старинному дворянскому кладбищу.

Заедем в Крутицкое подворье — неброское, но удивительно атмосферное место, сохранившее дух старой Москвы. Это одно из немногих мест, где можно увидеть город таким, каким он был несколько веков назад.

В Новодевичьем монастыре вы узнаете, какую роль этот монастырь играл в судьбе страны и почему его настоятельницы имели политический вес даже во времена патриархата. При желании можно пройтись по знаменитому кладбищу — месту покоя выдающихся деятелей науки, искусства и культуры.

И конечно, проедем по знаковым улицам столицы, поговорим о Москве современной и сделаем несколько остановок для фотографий.

