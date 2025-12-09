Посетить святые места столицы - церкви в парках, Донской и Новодевичий монастыри, Крутицкое подворье
Мы отправимся в паломническое путешествие по Москве Златоглавой.
Вы увидите парки «Царицыно» и «Коломенское», зайдёте в Донской и Новодевичий монастыри, погуляете по древнему Крутицкому подворью. Я покажу вам знаковые религиозные места, расскажу об истории столицы без занудных дат. Помогу почувствовать, как духовное наследие соединяется с ритмом современного города.
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся в парке «Царицыно». Вы увидите величественный ансамбль, созданный лучшими архитекторами своего времени, и посетите Храм иконы Божией Матери.
Далее поедем в парк «Коломенское». Здесь вы познакомитесь со святынями, к которым, по преданию, прикасался сам Иван Грозный.
Заглянем в Донской монастырь. Мы оценим красоту внутреннего убранства собора и пройдём по старинному дворянскому кладбищу.
Заедем в Крутицкое подворье — неброское, но удивительно атмосферное место, сохранившее дух старой Москвы. Это одно из немногих мест, где можно увидеть город таким, каким он был несколько веков назад.
В Новодевичьем монастыре вы узнаете, какую роль этот монастырь играл в судьбе страны и почему его настоятельницы имели политический вес даже во времена патриархата. При желании можно пройтись по знаменитому кладбищу — месту покоя выдающихся деятелей науки, искусства и культуры.
И конечно, проедем по знаковым улицам столицы, поговорим о Москве современной и сделаем несколько остановок для фотографий.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5
Я заеду за вами и после нашего путешествия отвезу по нужному адресу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 50 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я москвич. Моё увлечение по жизни — история нашей великой Родины. Готов передать вам самые интересные факты о ней в дружеском формате. Наше путешествие будет проходить на новом BMW X5.