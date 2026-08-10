Вы увидите главные уголки усадьбы: дворец Шереметевых, французский парк, ракушечный грот и оранжереи. Узнаете историю графской ветви знаменитого рода. Осмотрите все павильоны парка, выучите слово «менажереи» и девиз династии. Полюбуетесь «храмом воды» и загадаете заветное желание.
Описание экскурсии
- Большой Дворцовый пруд — сцена для великолепных праздников 18 века.
- дворец Шереметевых — шедевр деревянного зодчества.
- ансамбль Парадного двора с церковью и колокольней.
- единственный в Москве французский регулярный парк с итальянской мраморной скульптурой.
- Швейцарский, Голландский и Итальянский домики.
- павильон «Эрмитаж» и ракушечный грот с 26 видами раковин внутри.
- менажереи и оранжереи парка.
- вольер для птиц и его обитатели.
- воздушный театр Шереметевых и история крепостного театра.
- и многое другое.
На экскурсии вы:
- познакомитесь с историей рода Шереметевых.
- узнаете, что такое менажереи и для чего они создавались.
- сможете выбрать павильон, который станет именно вашим любимым местом в Кускове.
Организационные детали
- Дворец, грот и все павильоны мы осматриваем снаружи.
- Дополнительно оплачивается билет в парк усадьбы — до 100₽ за чел. в зависимости от льгот.
- При желании после экскурсии вы можете посетить все открытые в этот день павильоны — билеты можно приобрести на месте.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Юности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 42 туристов
Друзья-путешественники, я тот самый «коренной кусковец», который покажет вам не только дворец, грот, павильоны, но и проведёт такими маршрутами по лесопарку, что вы удивитесь его многогранности. Четыре поколения моей семьи
Входит в следующие категории Москвы
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