уходя в сторону от заданной темы. Очень трогательно и МАСТЕРски зафиналил экскурсию)))

Для меня большой плюс, что процесс фотографирования себя любимых остался за рамками экскурсии. Бывает очень жалко оплаченного времени, которое тратится на фотканье. Я вернулась обратно по пройденному маршруту и уже со знанием дела фотографировалась в нужных мне локациях. И поняла, что так увлеклась рассказом Дмитрия, что немного поплутала по красивейшим бульварам, улицам и переулкам Москвы)))) заодно открыла для себя пару музеев, которые обязательно постараюсь посетить! Дмитрию побольше туристов. Ещё две экскурсии из его арсенала в избранном. Рекомендую всем!!!!!!

PS очень достойный ракурс подачи такой на первый взгляд обыденной темы(жены и жилплощадь)…

Послевкусие на 5+