Экскурсия по Москве раскрывает тайны жизни Михаила Булгакова. Участники посетят Патриаршие пруды, дом №10 на Большой Садовой улице и другие знаковые места.
Узнаете о жёнах писателя и их влиянии на его
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные факты о Булгакове
- 🏙️ Прогулка по знаковым местам
- 🕵️♂️ Тайны и загадки писателя
- 👫 Интересно для всех возрастов
- 🌟 Атмосфера Москвы 20-х годов
Что можно увидеть
- Сад Эрмитаж
- Дом № 10 по Большой Садовой улице
- Патриаршие пруды
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Дом Алексея Толстого
- Особняк Степана Рябушинского
- Усадьба Васильчиковых
- Дом с совами
- 5-й дом Реввоенсовета
Описание экскурсии
Экскурсия рассчитана на широкий круг путешественников, которым интересны подробности личной жизни Михаила Булгакова и «писательская кухня» — секреты возникновения образов и локаций. В программе:
- Сад Эрмитаж, связанный с событиями романа «Мастер и Маргарита»
- Двор легендарного дома № 10 по Большой Садовой улице. В квартирах № 34 и № 50 Булгаков жил с первой женой Татьяной
- Место, где стоял предполагаемый дом Маргариты
- Патриаршие пруды и место трагического инцидента с Берлиозом
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Дом Алексея Толстого
- Особняк Степана Рябушинского, где проживал Максим Горький
- Усадьба Васильчиковых, в которой Михаил Булгаков жил с Любовью Белозерской
- Дом с совами, в котором по одной из версий обитала Маргарита
- 5-й дом Реввоенсовета, где жила третья жена писателя Елена Шиловская
Вы узнаете:
- Как каждая из жён Михаила Афанасьевича влияла на его творчество и как они повели себя после смерти писателя
- Почему Берлиоз завершил свой жизненный путь именно под трамваем
- Какое отношение к роману «Мастер и Маргарита» имеет знаменитая эсерка Фанни Каплан
- Как Булгаков подходил к выбору мест, в которых разворачивалось действие его произведений
- Какую роль в судьбе писателя сыграли Алексей Толстой и Максим Горький
- Кто из близких к Булгакову людей писал на него доносы в НКВД
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2,5 км. Экскурсии проходят в любую погоду
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию
- Все достопримечательности осматриваем снаружи, но при желании участников заходим в подъезд «нехорошей квартиры»
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, все по делу, без воды и смещения эпох, тем! Интересно, познавательно ! Очень довольна. Рекомендую !
Дата посещения: 2 ноября 2025
ольга
4 ноя 2025
Уже рекомендовала эту экскурсию друзьям. Сама в восторге! Много нового открыла для себя! А Дмитрий идеальный рассказчик!
Tigl
12 окт 2025
Все отлично прошло, очень понравилось)
М
Марина
9 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно 👍 Дмитрий рассказал и провел по всем местам, связанным с Булгаковым, рассказал очень подробно про его личную жизнь и прототипы персонажей в разных романах. Показывал на дополнительных
Татьяна
3 окт 2025
Очень понравилось. Большое спасибо☺️🤗
Е
Елизавета
27 сен 2025
Отличная экскурсия
Н
Наталья
25 сен 2025
Дмитрий очень интересно доносит информацию. Маршрут экскурсии понравился. Все соответствует заявленному. Спасибо большое
К
Кирилл
20 сен 2025
Великолепная пешая экскурсия. Дмитрий интересный гид, отлично держит аудиторию. Очень интересно, осмысленно. Точно рекомендую
С
Светлана
20 сен 2025
Экскурсия понравилась, очень интересно, большое спасибо!
Анисия
19 сен 2025
Интересная вечерняя экскурсия получилась. Советую, сходила на 3 экскурсии к Дмитрию, по возможно ещё планирую
Елена
30 авг 2025
Хочу искренне поблагодарить экскурсовода Дмитрия за потрясающую экскурсию. Очень информативно, понятно, структурно, не утомительно. Время пролетело молниеносно. Получили массу впечатлений, огромное количество новой интересной информации.
Советую к посещению!
Т
Татьяна
25 авг 2025
На экскурсию пригласили друзья! Экскурсия превзошла все ожидания, я осталась довольна! Рекомендую и сама еще планирую посетить экскурсии с Дмитрием!
Екатерина
13 авг 2025
Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. Очень много нового узнала о самом писателе и о его женах, о непростых отношениях, поворотах судьбы. Уже после решила купить книгу-исследование о жизни Булгакова, хочу
Наталья
8 авг 2025
2 часа оказались очень насыщенными!!!! Дмитрий прекрасно поработал над подаваемым материалом! Маршрут, повествование затянули с первых минут… гид- профи!!!!
Анна
21 июл 2025
Очень интересный экскурсовод!!!!!!
