Экскурсии в Музей-Квартиру Булгакова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-Квартира Булгакова» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Пешая
1016 отзывов
2 часа
Групповая
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
13 июля в 13:00
800 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
Пешая
93 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
Пешая
5 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
Начало: Большая Садовая, 10
21 июля в 11:00
24 июля в 18:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    SVETLANA
    1 июля 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Андрей- отличный экскурсовод, много знает, информация подавалась интересно, захватывающе!!! Открыла для себя много нового! Несмотря на 30 градусную, а может
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    и выше жару, экскурсия прошла просто отлично, настолько было интересно, что температурный дискомфорт не ощущался, да и Андрей старался выбирать теневые участки, если это было возможно и сокращал пребывание на солнечных открытых площадках до минимума. Всем рекомендую!!!

  • В
    Виктория
    1 июля 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Экскурсия понравилась, много интересной информации. Хотелось бы чтобы гид говорил немного медленнее, для лучшего восприятия.
  • Л
    Леонид
    9 июня 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Вела гид Майя. Всё понравилось. Был очень живой и экспрессивный рассказ от человека, который глубоко погружён в историю автора и
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    его произведений. Даже лёгкий дождь не помешал экскурсии. Занудных фактов и скучной подачи не было от слова совсем. Понравилось всей группе. Спасибо Майе за отлично проведённое время!

  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Отличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
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    экскурсантами. Стимулирует на поиск новых знаний. Атмосферу булгаковщины передаёт эффектно. В приоритете - удобство и пожелания клиентов-зрителей. Не считаясь со своим временем после окончания экскурсии,была обеспокоена нашим отдыхом и обедом в рядом расположенной ресторации. Всем нам троим экскурсия пришлась по душе. До сих пор нахожусь под её впечатлением. Это однозначно заслуга Мастера экскуровода Светланы. К сожалению, не могу столь же лестно отозваться о координаторе Николае. Не хочется и вспоминать необязателен, непунктуален и непрофессионален. Чуть не испортил последний аккорд в столице. Мы были очень заинтересованы в посещении новодевичьего некропол и были с собачкой (об этом Ники был в курсе). Под это меняли маршрут экскурсии. С этим и были связаны проблемы возникшие с Колей. Апогеем явился сюрприз, что на Новодевичье с собаками нельзя. Никак и никак совсем. Коля, Ники,Николай-пайку хлеба возвращай. Не заработал ты её, товарищ ШарикОff. Всё спасла Светлана. Ассана ей и алилуйя!

  • Л
    Лариса
    25 апреля 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Очень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
  • Л
    Людмила
    24 марта 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Экскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
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    подача материала, которая включает не только повествование, но и выдержки из произведений Булгакова. Светлана с первой минуты покоряет своей харизматичностью и знанием материала, да и просто человеческим общением. Захотелось в очередной раз перечитать Булгакова. Всем советую посетить данную экскурсию. А Светлане огромная благодарность. Мы ещё долго будем вспоминать время проведённое с ней, и то море информации, которым она поделилась с нами.

  • Т
    Тамара
    28 декабря 2023
    «Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсия
    Решили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
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    интересно, новым оказалось всё, плюс новогодний антураж и истории о НГ, помогли создать атмосферу праздника. Екатерине большое спасибо за идею совмещения приятного с полезным. Мы остались довольны.

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
  • Г
    Григорий
    24 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Все понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
  • K
    Kisillud
    3 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Вчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
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    из интереснейших районов Москвы, оказалось Патрики это не только тусовочное место, тут такое историческое место с историческими особняками, особая богемная атмосфера. Екатерина спасибо вам, что открылт для меня много новой информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей-Квартира Булгакова»

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  1. Булгаковская Москва: мистика и реальность
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  3. Патрики - самый богемный район Москвы
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Музей-Квартира Булгакова" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 1114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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