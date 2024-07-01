1 чел.
По популярности
2 часа
Групповая
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
13 июля в 13:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
Начало: Большая Садовая, 10
21 июля в 11:00
24 июля в 18:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSVETLANA1 июля 2024Андрей- отличный экскурсовод, много знает, информация подавалась интересно, захватывающе!!! Открыла для себя много нового! Несмотря на 30 градусную, а может
- ВВиктория1 июля 2024Экскурсия понравилась, много интересной информации. Хотелось бы чтобы гид говорил немного медленнее, для лучшего восприятия.
- ЛЛеонид9 июня 2024Вела гид Майя. Всё понравилось. Был очень живой и экспрессивный рассказ от человека, который глубоко погружён в историю автора и
- ССергей18 мая 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОтличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
- ЛЛариса25 апреля 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОчень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
- ЛЛюдмила24 марта 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романЭкскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
- ТТамара28 декабря 2023«Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсияРешили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ГГригорий24 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВсе понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
- KKisillud3 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей-Квартира Булгакова»
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