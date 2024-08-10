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Обычно экскурсии про Булгакова полны всякой мистики. Но домыслы ради развлечения людей — не наш подход. Да, мы погуляем по Патриаршим. Да, мы поговорим про Булгакова и «Мастера и Маргариту». Нет, мы не будем раскрывать тайны мистической Москвы.



С нами вы узнаете реальную, повседневную жизнь Булгакова в страшной, странной и такой красивой сталинской Москве 1930-х годов.