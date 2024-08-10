Обычно экскурсии про Булгакова полны всякой мистики. Но домыслы ради развлечения людей — не наш подход. Да, мы погуляем по Патриаршим. Да, мы поговорим про Булгакова и «Мастера и Маргариту». Нет, мы не будем раскрывать тайны мистической Москвы.
С нами вы узнаете реальную, повседневную жизнь Булгакова в страшной, странной и такой красивой сталинской Москве 1930-х годов.
С нами вы узнаете реальную, повседневную жизнь Булгакова в страшной, странной и такой красивой сталинской Москве 1930-х годов.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:45, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Обсудим как, куда и за сколько Булгаков ходил в казино.
- Высчитаем скорость написания Булгаковым одного фельетона (в новой единице измерения: «булгаков/фельетон»).
- Познакомимся заочно с домашними животными Булгакова: какие пушистики занимали ум и сердце гениального писателя?
- Разберёмся, где Булгаков прочитал впервые «Белую Гвардию», почему это важно и в какой момент в этом процессе писатель схлопотал смачную… пощёчину.
- Аннушка, масло… Ладно с этими гипотезами о символах, вот наш вопрос: где и за сколько она его купила?
А ещё…
- На что Булгаков спускал рубли в шикарном Елисеевском магазине?
- Вечеринка! Где и с кем тусовался писатель + как великий праздновал Новый год?
- Инструкция: как правильно поставить спектакль в 1920-х, чтобы пропустили и потом не надавали.
- Булгаков торговал косметикой. Смиритесь с этим:) А теперь давайте выясним почему.
- Вопрос-сюрприз: почему слоны — полезные животные? (Да, это имеет отношение к писателю).
- И вытащим из Булгакова его секреты ухажёра: чем, по мнению Михаила Афанасьевича, можно очаровать будущую жену?
Организационные детали
- Экскурсия продлится примерно 1,5–2 часа.
- В стоимость входит посещение квартиры-музея Булгакова.
- Детям тоже очень интересно. Особенно от 7 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1363 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
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