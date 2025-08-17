Когда-то в районе Бауманской улицы селились иностранцы, а юный Петр I устраивал пиршества со своим закадычным другом Францем Лефортом. Говорят, в этом месте до сих пор обитают призраки.
Готовы с ними встретиться? Мы посетим Лефортовский и Слободской дворцы, дом, в котором по легенде жила возлюбленная Петра I Анна Монс, и знаменитый Почтовый двор.
Описание квеста
Путешествие по тайнам императорского двора Добро пожаловать на исторический квест — с любовной интригой, загадками и духом времени начала XVIII века. Вы перенесётесь в Немецкую слободу — район, где за шумными ассамблеями, стройными фасадами и военными казармами кипели страсти. В центре сюжета — любовный треугольник между Петром I, его фавориткой Анной Монс и ближайшим другом — Францем Лефортом. Что скрывали эти отношения? Где пролегала граница между преданностью и предательством? Вместе с ведущим вы будете исследовать старинные здания, сопоставлять факты и, быть может, найдёте ответ на вопрос, который волновал весь петровский двор. Достопримечательности:
- Лефортовский дворец, который Пётр I создавал как европейский анклав в сердце Москвы. Здесь устраивались пышные ассамблеи, впервые в Москве звучала живая музыка западноевропейских оркестров, а на приёмах подавали «иноземные» кушанья и вино.
- Дом Анны Монс — двухэтажные палаты в Старокирочном переулке, построенные во второй половине XVII века. Принадлежность палат знаменитой фаворитке царя Петра I исключительно легендарна. Хотя дом Монсов и находился где-то неподалёку.
- Слободской дворец, где сейчас располагается кампус МГТУ имени Баумана. А раньше он был местом важных военных парадов и императорских обращений. В 1812 году перед этим зданием москвичи собрались послушать речь Александра I. Ветер гонял пыль с соседних улиц, а император пытался вселить в толпу надежду и мужество перед лицом грядущего нашествия Наполеона.
Фанагорийские казармы (Почтовый двор). Это здание долгие годы хранило следы военной истории. Во времена Империи здесь квартировались элитные части, а в советские годы размещались склады и мастерские. После масштабной реставрации 2023 года фасад здания словно ожил: вернулись барельеф с двуглавым орлом, военные фризы, пилястры. Кажется, что вот-вот отсюда выйдет офицер в белом мундире, осматривая строй. Важная информация:.
- Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии.
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и первое задание.
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.
Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лефортовский дворец
- Дом Анны Монс
- Слободской дворец
- Фанагорийские казармы (Почтовый двор)
- Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана
Что включено
- Услуги гида - ведущего
- Карта и другой реквизит для прохождения квеста
- Фото на память
Что не входит в цену
- Услуги актера - рекомендуем для больших групп и групп с детьми
- Услуги профессионального фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Бауманская
Завершение: Бауманская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и первое задание
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
17 авг 2025
Хорошо погуляли и узнали интересные факты. Ведущая квеста/экскурсии Мария очень доброжелательная и отзывчивая: по нашей просьбе сделала фотографии и даже прислала небольшое видео на память! Отлично провели время, спасибо:)
