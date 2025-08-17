Путешествие по тайнам императорского двора Добро пожаловать на исторический квест — с любовной интригой, загадками и духом времени начала XVIII века. Вы перенесётесь в Немецкую слободу — район, где за шумными ассамблеями, стройными фасадами и военными казармами кипели страсти. В центре сюжета — любовный треугольник между Петром I, его фавориткой Анной Монс и ближайшим другом — Францем Лефортом. Что скрывали эти отношения? Где пролегала граница между преданностью и предательством? Вместе с ведущим вы будете исследовать старинные здания, сопоставлять факты и, быть может, найдёте ответ на вопрос, который волновал весь петровский двор. Достопримечательности:

Лефортовский дворец, который Пётр I создавал как европейский анклав в сердце Москвы. Здесь устраивались пышные ассамблеи, впервые в Москве звучала живая музыка западноевропейских оркестров, а на приёмах подавали «иноземные» кушанья и вино.

Дом Анны Монс — двухэтажные палаты в Старокирочном переулке, построенные во второй половине XVII века. Принадлежность палат знаменитой фаворитке царя Петра I исключительно легендарна. Хотя дом Монсов и находился где-то неподалёку.

Слободской дворец, где сейчас располагается кампус МГТУ имени Баумана. А раньше он был местом важных военных парадов и императорских обращений. В 1812 году перед этим зданием москвичи собрались послушать речь Александра I. Ветер гонял пыль с соседних улиц, а император пытался вселить в толпу надежду и мужество перед лицом грядущего нашествия Наполеона.

Фанагорийские казармы (Почтовый двор). Это здание долгие годы хранило следы военной истории. Во времена Империи здесь квартировались элитные части, а в советские годы размещались склады и мастерские. После масштабной реставрации 2023 года фасад здания словно ожил: вернулись барельеф с двуглавым орлом, военные фризы, пилястры. Кажется, что вот-вот отсюда выйдет офицер в белом мундире, осматривая строй. Важная информация:.

