Экскурсия по Швивой горке в центре Москвы перенесёт в эпоху, когда Русь платила дань татарским ханам. Здесь, на Таганском холме, располагались слободы огнеопасных профессий.
Участники прогуляются по Заяузью, посетят урочище Болвановье,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть семь древних церквей
- 🖼️ Посетить четыре малоизвестных музея
- 📜 Узнать о мифах и легендах Москвы
- 🔍 Исследовать слободы огнеопасных профессий
- 🏞️ Прогуляться по живописному Заяузью
Что можно увидеть
- Церковь Симеона Столпника
- Церковь Никиты Готфского
- Усадьбы Тутолмина, Баташёва и Клаповской
- Величественный шпиль высотки на Котельнической набережной
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Церковь Симеона Столпника (16 в.)
- Церковь Никиты Готфского, окружённую мифами
- Усадьбы Тутолмина, Баташёва и Клаповской
- Уникальные изразцы 17 века
- Четыре малоизвестных музея
- Величественный шпиль высотки на Котельнической набережной
И узнаете:
- Как Русь освободилась от дани Золотой Орде
- Как готовился обед для русской армии в походах
- Кто такие «Болваны» и что они делали в этих местах
- В чём секрет храма, который не посмел разрушить Хрущёв
- Каких святых почитали кузнецы на Руси
- Чем примечателен один из домов в 5-м Котельническом переулке
- Как московские холмы отражают культурное наследие столицы
Организационные детали
Это кольцевой пешеходный маршрут общей длиной около 2 км.
в понедельник и среду в 11:00, во вторник, четверг и пятницу в 16:00, в воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 11:00, во вторник, четверг и пятницу в 16:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 78 туристов
Я — экскурсовод и гид-переводчик итальянского языка, живу в Москве, работаю с 2000 г. Создаю авторские экскурсии самостоятельно, многократно прохожу по маршруту с фотоаппаратом, сижу в библиотеках, посещаю музеи. Отдаю предпочтение внешнему показу зданий, без захода внутрь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
23 окт 2025
Экскурсия отличная, познавательная, гид профессиональный. Рекомендовал бы всем интересующимся историей столицы.
Анна
21 окт 2025
Интересная экскурсия. Часто ходишь по основным улицам, а в переулки и дворы не заходишь, а там много красивых мест, исторических зданий. Павел Александрович хорошо владеет материалом. Рекомендую
В
Виктория
9 сен 2025
Моя первая экскурсия с Павлом. Если бы можно было к 5 звездам, добавить плюс я бы добавила. Павел интересный, знающий экскурсовод. Привлекает профессионализм, прекрасный русский язык и знание истории. Экскурсия подойдет любому человеку интересующемуся историей Москвы
Эдуард
25 авг 2025
Отличная экскурсия. Знание материала и непринужденная его подача. Комфортная обстановка и неожиданные локации. Рекомендую гида и его экскурсии
Н
Наталия
17 авг 2025
Несомненно! Моя оценка 5 баллов. Потрясающая Экскурсия, в которой раскрыта тема исторических фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании словно документальный фильм. Спасибо огромное Павел Александрович. Обязательно придем к Вам еще.
Рекомендую и взрослым и детям.
Анна
10 авг 2025
Очень познавательная, насыщенная и интересная экскурсия. Узнали много исторических фактов, которые сложно и долго искать самостоятельно. А тут рассказали всё и сразу, с картинками, очень подробно и интересно. Будем ходить и на новые экскурсии Павла Александровича. Спасибо!
Е
Евгения
10 авг 2025
Отличная экскурсия, много интересной информации в доступном изложении. Маршрут не скучный, стоит посетить.
А
Александра
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, было много интересного материала.
Быстро пролетело время и получилось погрузиться и перемещаться между разными веками из повествования.
Анастасия
23 июл 2025
Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная. Была в этих местах сотни раз и так увлекательно было узнать историю этих мест.
Olga
11 июл 2025
Очень понравилось наше мини-путешествие в историю! Интересно, содержательно, познавательно - со знанием и глубоким проникновением в тему! Спасибо большое! Ольга и Ольга
Е
Елена
5 июн 2025
Отличная экскурсия, получила удовольствие 😊
Входит в следующие категории Москвы
