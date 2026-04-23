Это квест-путешествие по следам скрытого искусства.
Фонарщик Фаролеро будет вашим проводником во внутренний мир картин Пушкинского музея, а ваш смартфон — картой и компасом.
Готовы ли вы отправиться на поиски? Туда, где ваш взгляд станет единственным ключом, способным открыть величайшую тайну музея?
Описание квестаЗагадка Пушкинского музея: найдете ли вы утраченное полотно? Говорят, в Галерее искусства стран Европы и Америки спрятана одна особенная картина. Со стороны она кажется простой, но стоит задержать на ней взгляд — и внутри открываются целые миры. Её нельзя найти просто так, перебегая из зала в зал. Чтобы выйти на её след, придётся мыслить как детектив и чувствовать как художник. Вам предстоит собирать подсказки, скрытые в мазках Моне, в цветах Ван Гога, в линиях Пикассо и в символах Шагала. От эпохи к эпохе, от шедевра к шедевру вы будете приближаться к разгадке. В ходе квеста вы узнаете:
- Почему Дега всю жизнь рисовал балерин.
- После чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода».
- Что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма.
- Почему пуантилистам понадобилось рисовать точками.
- Зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова.
- Почему Шагал начал изображать сны наяву.
- Кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета.
• Какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти. Важная информация:
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: будни — взрослые 500 руб., дети 300 руб., выходные — взрослые 700 руб., дети 500 руб.
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
- Удобная обувь — вам предстоит провести на ногах около 2 часов.
- Зарядное устройство или пауэрбанк — фонарь Фаролеро будет светить из вашего телефона. Наушники — если планируете слушать аудиоверсию квеста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к квесту на одно устройство (в формате приложения/веб-платформы)
- Авторский маршрут и сценарий от Фонарщика Фаролеро
- Более 40 интерактивных заданий, загадок и историй о художниках
- Аудио - и текстовая версия контента для комфортного прохождения
Что не входит в цену
- Входные билеты (приобретаются отдельно на официальном сайте ГМИИ ИМ.А.С. Пушкина)
- Трансфер до музея и любые другие транспортные расходы
- Аренда наушников или других личных устройств
Где начинаем и завершаем?
Начало: ГМИИ ИМ.А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 веков
Завершение: ГМИИ ИМ.А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков
Когда и сколько длится?
Когда: вт,ср 11:00–20:00; чт,пт 11:00–21:00; сб,вс 10:00–20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
