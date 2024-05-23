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Светская жизнь, наслаждение радостями, созерцание прекрасного — всё это есть на картинах французских импрессионистов.



Впервые в истории живописи им удалось не просто написать увиденное, а передать впечатления — impression.



На экскурсии вы научитесь отличать Ван Гога от Гогена, видеть в картинах детали и распознавать символизм, фовизм, кубизм и другие измы.