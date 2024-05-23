Светская жизнь, наслаждение радостями, созерцание прекрасного — всё это есть на картинах французских импрессионистов.
Впервые в истории живописи им удалось не просто написать увиденное, а передать впечатления — impression.
На экскурсии вы научитесь отличать Ван Гога от Гогена, видеть в картинах детали и распознавать символизм, фовизм, кубизм и другие измы.
Впервые в истории живописи им удалось не просто написать увиденное, а передать впечатления — impression.
На экскурсии вы научитесь отличать Ван Гога от Гогена, видеть в картинах детали и распознавать символизм, фовизм, кубизм и другие измы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы подробно рассмотрим картины Клода Моне «Завтрак на траве» и «Бульвар Капуцинов в Париже». Обсудим, как по-разному художник изображал фигуры людей.
- Изучим шедевры Ван Гога, где обыкновенный пейзажный мотив приобретает природу притчи, а раскалённое добела солнце топит небо и зажигает виноградники.
- Исследуем работы Поля Гогена — первого европейского художника, который повернулся к традициям примитивного искусства, чтобы возродить простоту и наивность в живописи.
- Посмотрим на картины Поля Сезанна (в музее целых 14 его полотен). Поймём видение реальности, которое он передавал в работах: «Наш мир — это прекрасное здание, выстроенное Богом».
Мы обсудим:
- Судьбы знаменитых художников.
- Интересные факты их биографии.
- Особенности личности, которые повлияли на создание уникальных полотен.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно провести экскурсию для 6-10 участников за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1655 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 мая 2024
Спасибо за замечательную экскурсию! Я получила истинное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов гида.
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