Экскурсия-расследование с возможным посещением знаменитых подвалов
Вас ждёт запутанное дельце. В нём замешаны репортёр Гиляровский, уважаемый литератор Чехов и его сочинения.
А также не менее уважаемый литератор Достоевский, подозреваемый в сведении с ума издателя своим романом.
Вы проверите показания Гиляровского, осмотрите места и здания, связанные с делом, и вынесите вердикт: что правда, а что выдумки о Хитровке и хитрованцах.
А также не менее уважаемый литератор Достоевский, подозреваемый в сведении с ума издателя своим романом.
Вы проверите показания Гиляровского, осмотрите места и здания, связанные с делом, и вынесите вердикт: что правда, а что выдумки о Хитровке и хитрованцах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Для расследования и сопоставления всех фактов вам понадобится карта и моя помощь в освещении событий. На карте отмечены здания, до которых вам нужно добраться, и вопросы по каждому из них. В вопросах будут мелькать знакомые вам имена и названия. Я же подробно расскажу о неизвестных фактах и событиях.
Всего вас ждёт 12 исторических объектов и рассказов, из которых вы узнаете:
- Кого на Хитровке называли раками, утюгами, поездошниками и чём они промышляли
- Где могла прятать свои сокровища знаменитая воровка Сонька — Золотая ручка
- Как рассказ Чехова «Попрыгунья» поссорил его с Левитаном
- Почему Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней, а его издатель сошёл с ума
- Где рос чеховский вишнёвый сад
- Что не так в рассказах Гиляровского о Хитровке
- Где снимались эпизоды фильма «Брат 2»
И многое другое!
В ходе вашего расследования выяснится, что правда, а что не соответствует действительности в историях о Хитровке и хитрованцах.
Вы побываете:
- На вершине одного из московских холмов
- На Хитровской площади и в её дворах
- Во дворе дореволюционной нотопечатни
- В старом усадебном флигеле
- В хитровских подвалах. Они доступны только по предварительному согласованию. В подвалах вас будет ждать хитрый чай с секретным ингредиентом.
Квест закончится возле уютного кафе, откуда есть доступ в соляные подвалы. По вашему желанию мы можем взять чай/кофе с собой и осмотреть исторические интерьеры этого заведения.
Организационные детали
- Детям с 12 лет будет интересно. Взрослым тоже:)
- Важно: если на момент бронирования подвалы недоступны для посещения, то на стоимость и ход экскурсии это никак не влияет
- Наша экскурсия заканчивается возле уютного кафе, в продолжение отдыха вы можете остаться там. Просто скажите мне, чтобы я забронировала для вас столик заранее. В праздничные дни за бронь взимается депозит.
- Чай/кофе с собой оплачиваются вами самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1622 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный аккредитованный экскурсовод и квестовик. Квесты создаю уже несколько лет как для других квестовых компаний, так и для своих клиентов. Это дело моей жизни — обожаю свою профессию. Мои экскурсии — это не «скучное бубнение», а эмоциональный заряд, вкусные факты и походы по нетривиальным местам, дворам и закоулкам. С удовольствием буду разгадывать Москву вместе с вами.
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