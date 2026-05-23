На пару часов нам в руки попадут артефакты, которые помогут открыть подворотни Хитровки, приведут в потаённые места Ивановской горки и позволят добыть улики преступления. Сами улики нужно будет тщательно фиксировать — ни одна мелочь в квесте не встретится просто так.
С помощью старинной газеты времён Владимира Гиляровского и информации от гида вам предстоит найти место преступления. Что именно произошло — узнает лишь тот, кто верно сопоставит все подсказки из газетных заметок и найдет книгу — главный ключ к разгадке этого квеста.
Вас ждут рассказы дяди Гиляя о страшных ночлежках и кабаках Хитровки, местных профессиях и посещение ночлежных дворов. Также вы поймёте, почему не всем словам талантливого журналиста стоит верить, и попытаетесь сделать собственные выводы.
Мы побываем не только на Хитровке, но и на Ивановской горке. Посетим:
двор на Хитровке, где снимался «Брат 2»
старинную церковь 17 века, где происходило венчание, запечатлённое на картине «Неравный брак»
подвалы 19 века
Увидим:
дом, где располагался самый страшный трактир Хитровки «Каторга» и «писучая» квартира
здания, где жили «раки» и обитали «утюги»
дом с привратницкой, где жила последняя любовь Исаака Левитана
усадьбу Николая Хитрово во дворе сталинского дома-комбината
и конечно, распутаем этот «хитрый» квест.
Организационные детали
Квест подходит только для взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
Бесплатно
Стандартный
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4123 туристов
Я профессиональный аттестованный гид и квестовик.
Мечтала стать гидом со школы, окончила университет, где преподавали экскурсоведение, с красным дипломом и много лет занимаюсь любимым делом. Квесты создаю больше 10 лет — читать дальшеуменьшить
так, чтобы люди погружались в историю незаметно для себя. Исторический квест сопровождаю богатым рассказом и любопытными неизбитыми фактами.
Моя задача — подвести путешественников к собственным открытиям, эмоции от которых помогут надолго сохранить полученную информацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
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3
–
2
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Анастасия
Елена - прекрасная приветливая девушка, легкая и позитивная в общении, при этом отличный профессионал🌸Рассказывала нам историю под разными углами, из разных источников, интересно отвечала на все наши вопросы. Маршрут был читать дальшеуменьшить
хорошо и логично составлен, отлично прогулялись и посмотрели на город новым взглядом. Ходили вшестером (коллеги), понравилось всем, хоть формат экскурсии для тимбилдинга для нас был нестандартен 😊 Большое спасибо, будем советовать знакомым и постараемся придти еще! 🌸
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Николай
Квест «Хитрое дельце на Хитровке» был частью праздничной программы празднования дня рождения жены. Очень и очень запоминающейся частью. Отличный баланс между экскурсионной и квестовой составляющими - было и познавательно, и читать дальшеуменьшить
увлекательно! На каждой остановке (и между ними) мы буквально заслушивались ей рассказами, забывая читать задания. Задания квеста очень органично вписываются общую канву экскурсии. Елена охотно отвечала на наши возникающие по ходу экскурсии вопросы. Чувствуется не только отличное знание истории, но и буквально любовь к месту, которому посвящен квест - к "Хитровочке". Искренне рекомендую Елену и квест всем интересующимся историей Москвы и желающим узнавать что-то необычное и занимательное!
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Н
Наталья
Тот случай, когда обращаешься к экскурсоводу повторно — уже говорит о многом. Были на Некитайском Китае, теперь на Хитровке. Очень понравилось. Много глубоких знаний и так переплетающися между собой: от дворян до нищеты. А сам квкст прлдуман до мелочей. Приятно самостоятельно делать открытия, а не только слушать экскурсовода. Большое спасибь!
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Ю
Юлия
Дарила мужу экскурсию-квест на день рождения. Проходили квест вдвоём, и нам всё очень понравилось. Елена сделала всё, чтобы было интересно, но при этом неутомительно. Было много нового, гулять было комфортно, приятно, читать дальшеуменьшить
под новым углом взглянули на, казалось, знакомый город. Квест разбавлял экскурсию и добавлял в неё изюминку и вовлечённость. Мы отлично провели время. Большое спасибо Елене. Жалею только, что не успели сфотографироваться с замечательным гидом:)
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Е
Елена
очень отличная экскурсия! нашей компании (от 13 лет и старше) было ну очень интересно! и увлекательно!
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В
Виктория
очень интересная экскурсия! понравился маршрут, подача материала, интересные факты. все рекомендую экскурсовода Елену
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