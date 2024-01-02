Вас ждёт запутанное дельце. В нём замешаны репортёр Гиляровский, уважаемый литератор Чехов и его сочинения. А также не менее уважаемый литератор Достоевский, подозреваемый в сведении с ума издателя своим романом. Вы проверите показания Гиляровского, осмотрите места и здания, связанные с делом, и вынесите вердикт: что правда, а что выдумки о Хитровке и хитрованцах.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-5 человек или 1190 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Для расследования и сопоставления всех фактов вам понадобится карта и моя помощь в освещении событий. На карте отмечены здания, до которых вам нужно добраться, и вопросы по каждому из них. В вопросах будут мелькать знакомые вам имена и названия. Я же подробно расскажу о неизвестных фактах и событиях.

Всего вас ждёт 12 исторических объектов и рассказов, из которых вы узнаете:

Кого на Хитровке называли раками, утюгами, поездошниками и чём они промышляли

Где могла прятать свои сокровища знаменитая воровка Сонька — Золотая ручка

Как рассказ Чехова «Попрыгунья» поссорил его с Левитаном

Почему Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней, а его издатель сошёл с ума

Где рос чеховский вишнёвый сад

Что не так в рассказах Гиляровского о Хитровке

Где снимались эпизоды фильма «Брат 2»

И многое другое!

В ходе вашего расследования выяснится, что правда, а что не соответствует действительности в историях о Хитровке и хитрованцах.

Вы побываете:

На вершине одного из московских холмов

На Хитровской площади и в её дворах

Во дворе дореволюционной нотопечатни

В старом усадебном флигеле

В хитровских подвалах. Они доступны только по предварительному согласованию. В подвалах вас будет ждать хитрый чай с секретным ингредиентом.

Квест закончится возле уютного кафе, откуда есть доступ в соляные подвалы. По вашему желанию мы можем взять чай/кофе с собой и осмотреть исторические интерьеры этого заведения.

Организационные детали