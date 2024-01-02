Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Индивидуальная квест-экскурсия в Москве

Экскурсия-расследование с возможным посещением знаменитых подвалов

Вас ждёт запутанное дельце. В нём замешаны репортёр Гиляровский, уважаемый литератор Чехов и его сочинения.

А также не менее уважаемый литератор Достоевский, подозреваемый в сведении с ума издателя своим романом.

Вы проверите показания Гиляровского, осмотрите места и здания, связанные с делом, и вынесите вердикт: что правда, а что выдумки о Хитровке и хитрованцах.
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Квест «Хитрое дельце на Хитровке»
Ближайшие даты:
2
янв
7
янв
9
янв
10
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11
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даты

Описание

Что вас ожидает

Для расследования и сопоставления всех фактов вам понадобится карта и моя помощь в освещении событий. На карте отмечены здания, до которых вам нужно добраться, и вопросы по каждому из них. В вопросах будут мелькать знакомые вам имена и названия. Я же подробно расскажу о неизвестных фактах и событиях.

Всего вас ждёт 12 исторических объектов и рассказов, из которых вы узнаете:

  • Кого на Хитровке называли раками, утюгами, поездошниками и чём они промышляли
  • Где могла прятать свои сокровища знаменитая воровка Сонька — Золотая ручка
  • Как рассказ Чехова «Попрыгунья» поссорил его с Левитаном
  • Почему Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней, а его издатель сошёл с ума
  • Где рос чеховский вишнёвый сад
  • Что не так в рассказах Гиляровского о Хитровке
  • Где снимались эпизоды фильма «Брат 2»

И многое другое!

В ходе вашего расследования выяснится, что правда, а что не соответствует действительности в историях о Хитровке и хитрованцах.

Вы побываете:

  • На вершине одного из московских холмов
  • На Хитровской площади и в её дворах
  • Во дворе дореволюционной нотопечатни
  • В старом усадебном флигеле
  • В хитровских подвалах. Они доступны только по предварительному согласованию. В подвалах вас будет ждать хитрый чай с секретным ингредиентом.

Квест закончится возле уютного кафе, откуда есть доступ в соляные подвалы. По вашему желанию мы можем взять чай/кофе с собой и осмотреть исторические интерьеры этого заведения.

Организационные детали

  • Детям с 12 лет будет интересно. Взрослым тоже:)
  • Важно: если на момент бронирования подвалы недоступны для посещения, то на стоимость и ход экскурсии это никак не влияет
  • Наша экскурсия заканчивается возле уютного кафе, в продолжение отдыха вы можете остаться там. Просто скажите мне, чтобы я забронировала для вас столик заранее. В праздничные дни за бронь взимается депозит.
  • Чай/кофе с собой оплачиваются вами самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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