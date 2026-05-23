На Хитровке произошло страшное историческое преступление. И вы о нём знаете ещё со школьной скамьи. В финале вы будете искренне удивлены, что оно произошло именно на Хитровке.

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Описание квеста

На пару часов нам в руки попадут артефакты, которые помогут открыть подворотни Хитровки, приведут в потаённые места Ивановской горки и позволят добыть улики преступления. Сами улики нужно будет тщательно фиксировать — ни одна мелочь в квесте не встретится просто так.

С помощью старинной газеты времён Владимира Гиляровского и информации от гида вам предстоит найти место преступления. Что именно произошло — узнает лишь тот, кто верно сопоставит все подсказки из газетных заметок и найдет книгу — главный ключ к разгадке этого квеста.

Вас ждут рассказы дяди Гиляя о страшных ночлежках и кабаках Хитровки, местных профессиях и посещение ночлежных дворов. Также вы поймёте, почему не всем словам талантливого журналиста стоит верить, и попытаетесь сделать собственные выводы.

Мы побываем не только на Хитровке, но и на Ивановской горке.

Посетим:

двор на Хитровке, где снимался «Брат 2»

старинную церковь 17 века, где происходило венчание, запечатлённое на картине «Неравный брак»

подвалы 19 века

Увидим:

дом, где располагался самый страшный трактир Хитровки «Каторга» и «писучая» квартира

здания, где жили «раки» и обитали «утюги»

дом с привратницкой, где жила последняя любовь Исаака Левитана

усадьбу Николая Хитрово во дворе сталинского дома-комбината

и конечно, распутаем этот «хитрый» квест.

Организационные детали

Квест подходит только для взрослых.