Квест по мерцающему новогодними гирляндами городу начнётся на Театральной площади — и за пару часов мы пройдём путь в 2 км, несколько веков и десяток стран:) Вы будете разгадывать загадки, играть, слушать истории — и соберёте полную картину новогодних традиций и их символов.
Описание квеста
Заглянем в Петровский пассаж, где в разное время можно было купить всё для Нового года — от царских шаров до советских мандаринов.
Остановимся у памятника балерине, которая смогла оживить Щелкунчика в новогодних сказках Большого театра.
Мы с вами будем решать удивительные задачки — разгадывать загадки, играть в игры, слушать песни и узнавать слова, которые шаг за шагом приведут нас к финалу квеста.
И вы узнаете:
- как появилась культура рождественских открыток
- почему история превращения простой ёлки в новогоднюю похлеще любого детектива
- какие тенденции и события влияют на индустрию ёлочных игрушек: от яблок до гирлянды-росы
- как через стихи, сказки и романы зимний праздник стал одним из самых любимых
- что за загадочные фигуры прошлого ввели салюты и семейный уют
- как мандарины стали символом Нового года и связан ли с этим Чебурашка
Организационные детали
В конце квеста — сладкие и приятные подарки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 694 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
Похожие экскурсии на «Квест «Тайны новогодней Москвы»»
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройдите по следам Булгакова в Москве, решая загадки и открывая новые грани его творчества. Узнайте больше о жизни писателя и его героях
Начало: На Триумфальной площади
27 апр в 14:00
28 апр в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Юные исследователи откроют секреты древней Москвы, найдут магические кристаллы и услышат легенды. Подарите детям незабываемое приключение
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 7200 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
Москва, я люблю тебя: романтическая квест-прогулка по Новогодней Москве
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
от 9500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.