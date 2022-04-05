Что вас ожидает

Архитектурные открытия

Городок сельхозакадемии отражает историю русской архитектуры за полтора столетия: от барокко до конструктивизма. Вы увидите Главный аудиторный корпус, построенный по проекту Бенуа, первые студенческие общежития и здание бывших конюшен Разумовских. А также деревянный дом Шредера-Вильямса 19 века и корпус «Химичка». Кроме того, я покажу паровой трамвай, на котором студенты и преподаватели добирались до академии.

Идиллическая природа

Территория Тимирязевки — настоящий заповедник, окруженный огромным городом. Мы прогуляемся по живописной Лиственничной аллее, отыщем «дерево желаний» и памятник главному садовнику академии. А еще я покажу мемориальные доски, посвященные трудившимся здесь выдающимся людям. Например, Николаю Вавилову — он привозил из заграничных поездок необходимые для исследований злаковые культуры.

Организационные детали

Парк открыт для посещения только в выходные.