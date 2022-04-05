Легендарная Тимирязевка

Погулять по студенческому городку сельхозакадемии и раскрыть его историю

5
9 отзывов
Индивидуальная
На месте усадьбы Петровско-Разумовское ныне располагается крупнейший аграрный вуз страны — Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева.

Мы пройдем по студенческому городку, оценим здания разных эпох и усадебный парк.

Поговорим о преподавателях и традициях академии, увидим самые необычные московские окна и расследуем детективную историю
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
Легендарная Тимирязевка
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Что вас ожидает

Архитектурные открытия

Городок сельхозакадемии отражает историю русской архитектуры за полтора столетия: от барокко до конструктивизма. Вы увидите Главный аудиторный корпус, построенный по проекту Бенуа, первые студенческие общежития и здание бывших конюшен Разумовских. А также деревянный дом Шредера-Вильямса 19 века и корпус «Химичка». Кроме того, я покажу паровой трамвай, на котором студенты и преподаватели добирались до академии.

Идиллическая природа

Территория Тимирязевки — настоящий заповедник, окруженный огромным городом. Мы прогуляемся по живописной Лиственничной аллее, отыщем «дерево желаний» и памятник главному садовнику академии. А еще я покажу мемориальные доски, посвященные трудившимся здесь выдающимся людям. Например, Николаю Вавилову — он привозил из заграничных поездок необходимые для исследований злаковые культуры.

Организационные детали

Парк открыт для посещения только в выходные.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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И
5 апр 2022
Для экскурсовода Ольги район Тимирязевской академии - родной и хорошо знакомый, она много знает о нем и рассказывает с увлечением и любовью. На экскурсии мы узнали много интересного об истории места, где находится Тимирязевская академия, о разных периодах истории этого учебного заведения. Мы увидели интересные здания разных эпох на территории академии. Время экскурсии пролетело незаметно.
О
24 мар 2022
Вчера нам посчастливилось побывать на экскурсии в тихом, уютном, сказочном уголке Москвы. Ольга хорошо знает историю этого места. Время пролетело незаметно. Мы прекрасно отдохнули, получили много новой интересной информации. Создалось ощущение перемещения во времени и пространстве. Большая благодарность Ольге!!!
Семён
21 мар 2022
Тимирязевка для нас, москвичей, проживших всю жизнь неподалёку, оказалась скрытой жемчужиной. Это действительно удивительно и красиво, а Ольга заставляет влюбиться в эти здания, истории, людей. Ольга очень интересно рассказывает. Ее правильная речь наполнена фактами, историями, личностями. Все идеально - и содержание, и форма, и организация, и маршрут. Для моей семьи эта экскурсия является теперь образцом. Хочу отметить только, что экскурсию вовсе не слушали все мои дети, экскурсия будет интересна только взрослым.
Э
8 мар 2022
Были сегодня на Экскурсии по легендарной Тимирязевке. Даже не подозревали насколько много интересного можно узнать об этом месте! Удивительные факты, интересные истории-все это открыли для себя во время Экскурсии с Ольгой. Спасибо огромное!!! Эдуард-Елена-Эльвира
Наталья
25 фев 2022
На 23 февраля решила подарить своему молодому человеку необычный подарок, экскурсию по району города. Это самая отличная идея подарка. В прекрасную погоду, с великолепным гидом мы с удовольствием провели время. На протяжении многих лет мы ходили по этим улицам, но и не подозревали какие тайны и истории хранят эти здания, а во многие закоулки даже не заходили. Мы были потрясены увиденным и услышанным. Ольга знает столько!!!!! Кажется, что она жила в ту эпоху и была свидетелем истории. Великолепная экскурсия!
Л
25 фев 2022
Экскурсия интересная, занимательная, мы узнали много нового и отлично провели время. Ольга провела эту экскурсию на 5+, спасибо!
С
23 фев 2022
Москва такой многогранный город, так много уголков, мало известных, но интересных. Хорошо, что есть люди, которые знают эти места и умеют о них рассказать. Экскурсия Ольги построена логично, содержательно и в тоже время не утомительно. Ольга умеет рассказывать доходчиво и просто. Район Тимирязевки наше открытие. Всем рекомендуем. Спасибо!
Т
22 фев 2022
Наш экскурсовод, Ольга, наполнила наш день увлекательной экскурсией в историю района, где сейчас находится Тимирязевская с/х академия. Это было особенно для нас важно и интересно, поскольку наша дочь учится в ветеринарном колледже при академии. Сейчас, приезжая в студгородок, мы воспринимаем этот район во всей исторической полноте и с большим уважением к людям, которые много сделали для того, чтобы в России появилось и развивалось это замечательное и необходимое образовательное заведение. Очень интересна была также история усадьбы. Огромное спасибо Ольге, замечательному профессиональнному гиду и увлеченному человеку. Очень приятно было получить маленький сувенир по окончанию экскурсии, который нам напоминает об этом чудесном дне. Думаем, что мы кще обратимся в вашу компанию за новой экскурсией. Спасибо!
В
18 фев 2022
Впервые воспользовался услугами Трипстера. Сервис понравился. Все понятно и удобно. Мы выбрали экскурсию Легендарная Тимерязевка. Рекомендую посетить. Не представлял, что на территории Москвы сохранились такие необычные места. Большое спасибо нашему гиду Ольге. Договорились о встрече по телефону. Встретились во время. Очень интересный рассказ про историю этого места. Группа у нас была разновозрастная и всем без исключения понравилась экскурсия.

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