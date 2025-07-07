Индивидуальная
до 10 чел.
Легендарная Тимирязевка
Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии
Начало: У м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: У м. Университет
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
Расписание: в понедельник и среду в 13:00
17 дек в 13:00
18 дек в 11:00
1067 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 июля 2025Чудесный гид и интересное сочетание = полный восторг! Спасибо, Ольга!
- ККристина14 апреля 2025Экскурсия была интересной и насыщенной. Ольга рассказывает в хорошем темпе, увлеченно, заряжает энтузиазмом.
- ГГригорий13 апреля 2025Очень интересная экскурсия, позволяющая увидеть знакомы казалось бы район совершенно с другой стороны и удивиться. Проникнуться историей создания Тимирязевской академии,
- ННаталья18 ноября 2024Были на экскурсии с подругой. Ольга тот самый человек, который полностью погружен в тему, отличная рассказчица и замечательный организатор. Нам очень понравилось и содержание, и маршрут. Рекомендую всем к посещению
- ННаталья31 октября 2024Мы побывали на экскурсии по Тимирязевке небольшой компанией. Были поражены тем, что в Москве еще есть такие тихие места для прогулок.
Спасибо Ольге, которая познакомила нас с историей городка!
- ССветлана10 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Было интересно и увлекательно!
- ЕЕлена29 июня 2024Замечательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Ольга! Экскурсию мы заказывали для бывших выпускников Тимирязевки-к встрече курса. Узнали много интересной и новой для себя информации о любимой Тимирязевке!
- ООльга27 мая 2024Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию об истории Тимирязевки. Мы открыли для себя прекрасный уголок старой Москвы. Все очень познавательно.
- ККонстантин14 февраля 2024Всё понравилось.
- ММарина31 января 2024Мы живем по соседству и не раз бывали на территории Тимирязевской академии, но обычно это бывает на бегу или проездом,
- ААлександр22 мая 2023Очень интересная экскурсия, организатору большое спасибо! Всем рекомендую!
- ААнастасия21 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия! Очень классно раскрыта тема, Ольга отвечает на все доп. вопросы.
Очень приятно, что в конце экскурсии Ольга подарила на память открытки, а после скинула ссылку на доп. материалы. Рекомендую!
- ООльга19 апреля 2023Во время поездки в Москву в августе 2022 года мы семьей были на экскурсии "Воробьевы горы и МГУ" с гидом
- ЕЕлена+Светлана20 марта 2023Отличная экскурсия, очень позновательно даже для тех, кто живёт в этом районе. Большой период истории связан с усадьбой Петровское-Разумовское и
- ССветлана5 ноября 2022Спасибо огромное за незабываемую прогулку! Интересные факты, неординарная форма подачи материала, эмоциональный рассказ… все это сделало Осетий пасмурный день светлым и солнечным!
Дети сказали, что обязательно вернуться в Москву, чтобы ещё раз погулять с Еленой😉 а это самая высшая оценка качеству👍👍👍
- NNatalia19 октября 2022в минувшее воскресенье с друзьями побывали на экскурсии Легендарная Тимирязевка и получили огромное удовольствие от прогулки по такой знакомой незнакомой
- ААлёна15 октября 2022Экскурсия — восторг!
Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по Тимирязевке. Родные и знакомые места приоткрыли свои тайны и стали еще ближе.
- ААнна12 августа 2022добрый вечер,
даже не представляла, что этот мини городок хранит столько тайн и историй)
спасибо за новые знания и впечатления!
- ЕЕлена7 июля 2022Прекрасная, небанальная экскурсия по интересному городку Тимирязевской академии! Ольга - очень приятный человек и гид, поведала любопытные истории из жизни
- ЕЕлена26 мая 2022Елена, интересный рассказчик. С ней легко и комфортно. На экскурсии были дети 11-12 лет и взрослые и всем было интересно! Очень довольны! Спасибо гиду!
