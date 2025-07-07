Мои заказы

Вузы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Вузы» в Москве, цены от 1067 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легендарная Тимирязевка
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии
Начало: У м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
МГУ и Воробьевы горы
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: У м. Университет
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
Расписание: в понедельник и среду в 13:00
17 дек в 13:00
18 дек в 11:00
1067 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июля 2025
    Легендарная Тимирязевка
    Чудесный гид и интересное сочетание = полный восторг! Спасибо, Ольга!
  • К
    Кристина
    14 апреля 2025
    Легендарная Тимирязевка
    Экскурсия была интересной и насыщенной. Ольга рассказывает в хорошем темпе, увлеченно, заряжает энтузиазмом.
  • Г
    Григорий
    13 апреля 2025
    Легендарная Тимирязевка
    Очень интересная экскурсия, позволяющая увидеть знакомы казалось бы район совершенно с другой стороны и удивиться. Проникнуться историей создания Тимирязевской академии,
    узнать о драматических моментах, рассмотреть здания, памятники людям, чья деятельность повлияла на формирование района. Мы получили от всего этого огромное удовольствие и очень признательны Ольге. Однозначно рекомендуем! Поверьте, даже если вы живёте в Тимирязевском районе всю жизнь, вам будет чему удивиться.

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Были на экскурсии с подругой. Ольга тот самый человек, который полностью погружен в тему, отличная рассказчица и замечательный организатор. Нам очень понравилось и содержание, и маршрут. Рекомендую всем к посещению
  • Н
    Наталья
    31 октября 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Мы побывали на экскурсии по Тимирязевке небольшой компанией. Были поражены тем, что в Москве еще есть такие тихие места для прогулок.
    Спасибо Ольге, которая познакомила нас с историей городка!
  • С
    Светлана
    10 июля 2024
    МГУ и Воробьевы горы
    Экскурсия очень понравилась! Было интересно и увлекательно!
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Замечательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Ольга! Экскурсию мы заказывали для бывших выпускников Тимирязевки-к встрече курса. Узнали много интересной и новой для себя информации о любимой Тимирязевке!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию об истории Тимирязевки. Мы открыли для себя прекрасный уголок старой Москвы. Все очень познавательно.
  • К
    Константин
    14 февраля 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Всё понравилось.
  • М
    Марина
    31 января 2024
    Легендарная Тимирязевка
    Мы живем по соседству и не раз бывали на территории Тимирязевской академии, но обычно это бывает на бегу или проездом,
    а в этот раз благодаря экскурсии удалось, наконец, замедлиться, рассмотреть и расслышать многое. Единственное, что огорчало - плохо чищенные тротуары в районе, но это вопрос к Собянину и к снежной зиме) К Ольге же вопрос только один: как она умудряется держать в голове столько интересной и полезной информации?) Если бы мы не устали и не замерзли за почти 3 часа, гид могла бы еще столько же говорить и показывать.
    Лично для меня было несколько открытий (дальше спойлеры): выпуклые стекла в окнах аудиторного корпуса, встреча Тимирязева с Чарльзом Дарвином, конструктивизм в архитектуре, связь с романом "Бесы", памятник российскому парламентаризму.
    Рекомендую и москвичам, и гостям столицы, это познавательно и интересно.

  • А
    Александр
    22 мая 2023
    Легендарная Тимирязевка
    Очень интересная экскурсия, организатору большое спасибо! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2023
    Легендарная Тимирязевка
    Нам очень понравилась экскурсия! Очень классно раскрыта тема, Ольга отвечает на все доп. вопросы.
    Очень приятно, что в конце экскурсии Ольга подарила на память открытки, а после скинула ссылку на доп. материалы. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2023
    МГУ и Воробьевы горы
    Во время поездки в Москву в августе 2022 года мы семьей были на экскурсии "Воробьевы горы и МГУ" с гидом
    Еленой. Очень интересная и содержательная экскурсия! Особенно впечатлило посещение территории МГУ. С Леной мы погрузились в атмосферу истории студенчества главного университета, прошли по интересному маршруту вокруг него, много узнали о нем и о его самом главном здании - об этой уникальной грандиозной высотке Москвы. И нам повезло с погодой - было не очень жарко и абсолютно ясно, и со смотровой площадки были хорошо видны все объекты, о которых нам в интересных деталях рассказала Лена. Спасибо большое Лене за такую грамотную организацию и интересную подачу темы! И хочется отдельно поблагодарить Лену еще и за то, что у нашего 15-ти летнего сына после ее экскурсии появилась дополнительная мотивация к дальнейшей учебе! Рекомендую!!

  • Е
    Елена+Светлана
    20 марта 2023
    Легендарная Тимирязевка
    Отличная экскурсия, очень позновательно даже для тех, кто живёт в этом районе. Большой период истории связан с усадьбой Петровское-Разумовское и
    с Тимирязевской Академией. Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге за подробный рассказ и старинные фото усадьбы. Мы обошли все здания и корпуса академии, и даже исторические деревья. Было очень интересно, рекомендуем

  • С
    Светлана
    5 ноября 2022
    МГУ и Воробьевы горы
    Спасибо огромное за незабываемую прогулку! Интересные факты, неординарная форма подачи материала, эмоциональный рассказ… все это сделало Осетий пасмурный день светлым и солнечным!
    Дети сказали, что обязательно вернуться в Москву, чтобы ещё раз погулять с Еленой😉 а это самая высшая оценка качеству👍👍👍
  • N
    Natalia
    19 октября 2022
    Легендарная Тимирязевка
    в минувшее воскресенье с друзьями побывали на экскурсии Легендарная Тимирязевка и получили огромное удовольствие от прогулки по такой знакомой незнакомой
    любимой Москве.
    Ольга прекрасно подает информацию, интересно рассказывает, узнали много нового и прогулялись по Лиственничной аллее (красотаааа!), обошли студгородок, насладились осенними пейзажами.
    Ольга, огромное Вам спасибо за внимание, за подтверждение, заботу и замечательную экскурсию.

  • А
    Алёна
    15 октября 2022
    Легендарная Тимирязевка
    Экскурсия — восторг!
    Большое спасибо Ольге за увлекательное путешествие по Тимирязевке. Родные и знакомые места приоткрыли свои тайны и стали еще ближе.
  • А
    Анна
    12 августа 2022
    Легендарная Тимирязевка
    добрый вечер,
    даже не представляла, что этот мини городок хранит столько тайн и историй)
    спасибо за новые знания и впечатления!
  • Е
    Елена
    7 июля 2022
    Легендарная Тимирязевка
    Прекрасная, небанальная экскурсия по интересному городку Тимирязевской академии! Ольга - очень приятный человек и гид, поведала любопытные истории из жизни
    учебного заведения и около него) Рекомендуется всем жителям района и любопытствующим умам) 2,5 часа пролетело незаметно. Обязательно вернёмся ещё досмотреть сад и дендрарий) После экскурсии можно ещё погулять по пройденным местам.

    Елена
    26 мая 2022
    МГУ и Воробьевы горы
    Елена, интересный рассказчик. С ней легко и комфортно. На экскурсии были дети 11-12 лет и взрослые и всем было интересно! Очень довольны! Спасибо гиду!

