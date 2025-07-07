читать дальше

Еленой. Очень интересная и содержательная экскурсия! Особенно впечатлило посещение территории МГУ. С Леной мы погрузились в атмосферу истории студенчества главного университета, прошли по интересному маршруту вокруг него, много узнали о нем и о его самом главном здании - об этой уникальной грандиозной высотке Москвы. И нам повезло с погодой - было не очень жарко и абсолютно ясно, и со смотровой площадки были хорошо видны все объекты, о которых нам в интересных деталях рассказала Лена. Спасибо большое Лене за такую грамотную организацию и интересную подачу темы! И хочется отдельно поблагодарить Лену еще и за то, что у нашего 15-ти летнего сына после ее экскурсии появилась дополнительная мотивация к дальнейшей учебе! Рекомендую!!