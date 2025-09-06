читать дальше

стиль «нарышкинское барокко». Строила Софья Алексеевна. Однако ее образ,энергичный и страстный, на экскурсии мало или поверхностно освещался. Мне хотелось больше суриковских эмоций.

Понравилось, что Елена показала нам икону Иверской божьей матери. Хотя мы далеки от канонов церкви, но благодать от иконы и самого монастыря ощущается.

После монастыря можно зайти в грузинский ресторанчик Пиросмани рядом. Не дорого и очень душевно!