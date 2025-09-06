Новодевичий монастырь — это не только выдающийся архитектурный ансамбль, но и важная часть духовной жизни страны. Мы исследуем его историю, начиная с момента основания в 16 веке и заканчивая современностью. Я расскажу вам о чудесах и знамениях, которые происходили на этой территории. Вы узнаете, кого помнят эти старинные стены и какие святыни здесь хранятся.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Я расскажу вам:
- Что послужило причиной для основания Новодевичьего монастыря — присоединение Смоленска или развод князя Василия III с Соломонией Сабуровой.
- Какие архитектурные стили представлены в монастыре и что означают уникальные детали зданий.
- Кто и почему был здесь заточён.
- Как монастырь участвовал в политической и культурной жизни страны.
- Какое культурное и религиозное значение имеют реликвии, хранящиеся здесь.
- Чьим последним приютом стало Новодевичье кладбище.
- Что было с монастырём в советское время и когда произошло возрождение монашеской жизни.
- Почему Новодевичий монастырь включили в список ЮНЕСКО и что это значит.
Организационные детали
- У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий в Новодевичьем монастыре.
- На экскурсии я выдам вам радиогиды.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на монастырскую территорию и в музейные палаты — 300 ₽ за чел. (есть льготы).
- Экскурсия не предусматривает посещения Новодевичьего кладбища, но вы можете заглянуть туда после (вход бесплатный).
- По субботам экскурсию можно начать также в 15:00.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 61 туриста
Журналист по образованию, окончила МГУ. Вторая профессия — экскурсовод. Вожу экскурсии по Москве, Подмосковью и городам Золотого кольца, в том числе по храмам и монастырям. Аккредитована в Новодевичьем монастыре, на ВДНХ, в Коломенском, Кусково, в Донском монастыре, московском метрополитене и других исторических и музейных объектах.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
6 сен 2025
Спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Всегда приятно, когда экскурсовод очень хорошо знает тему и может рассказать интересно и доступно для всех возрастов.
Е
Елена
24 мая 2025
Компания из десяти человек, взрослые и дети -понравилось всем. Вовлечены в рассказ были все. Хорошая погода, отличный экскурс в историю монастыря = отличное настроение + некоторые знания, которые, конечно пригодятся в школе. Спасибо.
Анна
1 апр 2025
Елена кладезь знаний и истории. Но историческая фактология, произнесенная тихим голосом,тяжело понимается и не запоминается. Для любителей истории можно посетить. Мне очень нравится архитектура монастыря. Узнала, что это редкий московский
