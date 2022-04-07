Пожалуй, ни одна река в Москве не обросла таким количеством легенд и слухов, как река Неглинная. Отправившись в 19 веке в подземный коллектор, Неглинка, вдруг приобрела мистический статус. И по настоящий день бродят слухи о гигантских крысах-мутантах, об огромных насекомых и многочисленных подземных ответвлениях уходящих от основного русла.

Первое летописное упоминание о реке датируется 15 веком. И уже к этим упоминаниям возникает множество вопросов. Протяженность Неглинки всего - то 7 км, и протекает она прямо по центру Москвы. Река мелкая, не глубокая, но после проливных дождей, вольготно разливалась по площадям и улицам занеглименья, войдя в историю города, как «Московские наводнения».

После нашествия Наполеона, при восстановлении сожжённой Москвы, архитектор Осип Бове и определил новый статус реки – отправил ее в подземный коллектор. Бывшие берега, стали бульварами и улицами, вдоль кремлевской стены, над подземной рекой, разбили Александровский сад, и закипела новая жизнь над рекой-затворницей.