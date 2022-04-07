Легенды подземной реки Неглинки

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Место окончания маршрута: Александровский сад.
Легенды подземной реки Неглинки
Легенды подземной реки Неглинки
Легенды подземной реки Неглинки
Легенды подземной реки Неглинки

Что вас ожидает 🤩

  • Неглинка
  • Ресторация «Эрмитаж»
  • Сандуновский пассаж
  • Кузнецкий мост
  • Панно Врубеля
  • Александровский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Пожалуй, ни одна река в Москве не обросла таким количеством легенд и слухов, как река Неглинная. Отправившись в 19 веке в подземный коллектор, Неглинка, вдруг приобрела мистический статус. И по настоящий день бродят слухи о гигантских крысах-мутантах, об огромных насекомых и многочисленных подземных ответвлениях уходящих от основного русла.

Первое летописное упоминание о реке датируется 15 веком. И уже к этим упоминаниям возникает множество вопросов. Протяженность Неглинки всего - то 7 км, и протекает она прямо по центру Москвы. Река мелкая, не глубокая, но после проливных дождей, вольготно разливалась по площадям и улицам занеглименья, войдя в историю города, как «Московские наводнения».

После нашествия Наполеона, при восстановлении сожжённой Москвы, архитектор Осип Бове и определил новый статус реки – отправил ее в подземный коллектор. Бывшие берега, стали бульварами и улицами, вдоль кремлевской стены, над подземной рекой, разбили Александровский сад, и закипела новая жизнь над рекой-затворницей.

Программа

Вы узнаете:

  • Как менялось название реки на протяжении нескольких столетий.
  • Почему площадь называется Трубная и как это связано с Неглинкой.
  • Как французский повар придумал новогодний салат - обязательное блюдо новогоднего стола.
  • Историю страстной любви и предательства, в память о котором остались два великолепных здания на улице Неглинка.
  • Как Савва Мамонтов заставил публику оценить творчество художника Врубеля.
  • Как скульптор Лев Кербель переосмыслил рекомендации Микеланджело Буонарроти.

Вы увидите:

  • Здание ресторации «Эрмитаж».
  • Сандуновский пассаж, который ошибочно называют Сандуновскими банями.
  • Как мог выглядеть Кузнецкий мост через реку Неглинку.
  • Знаменитое панно Врубеля на фасаде гостиницы.
  • Младшую сестру Неглинки.
  • Единственный сохранившийся мост, соединяющий некогда берега реки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсииПодземные

Еще несколько похожих предложений в Москве

С диггером по подземной реке Неглинке
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
ПодземныйГид
4.8
220 отзывов
С диггером по подземной реке Неглинке
Слышали ли вы про реку Неглинка
3 500 за 1 человека
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Никита
4.4
13 отзывов
Прогулка с диггером по подземной Неглинке
Спуститься в подземелья исторического центра и прикоснуться к диггерской культуре Москвы
3 000 за 1 человека
Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Легенды Дворцов Подземных: в поисках наследия храма Христа Спасителя
О Московском метрополитене сложено бесчисленное множество легенд, одну из которых мы с вами и будем исследовать сегодня
от 8 000 за 1-10 чел.
С диггером по реке Пресня
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
ПодземныйГид
4.9
47 отзывов
С диггером по реке Пресня
Я - опытный диггер и гид
3 500 за 1 человека
Тайны берегов Неглинки
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
5
5 отзывов
Тайны берегов Неглинки
Любопытные московские истории на прогулке вдоль русла призрачной реки
4 800 за 1-6 чел.
Городские легенды Москвы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Городские легенды Москвы
Послушать легенды и истории о Москве
2 253 за 1 человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
310 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
1 200 за 1 человека
Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов
Станции-призраки, секретный бункер, подземное зазеркалье, городские легенды
от 9 000 за 1-10 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
7 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
ВИП-экскурсия по истории строительства «семи сестер» с лучшим гидом Москвы
22 500 за 1-4 чел.
Экскурсия с диггером: фрески реки Чечера
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ПодземныйГид
5
2 отзыва
Экскурсия с диггером: фрески реки Чечера
Москва - уникальный город
3 500 за 1 человека
Подземное наследие: московское метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ольга
5
2 отзыва
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
990 за 1 человека
Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
5
1 отзыв
Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи
Московский метрополитен - это настоящая сокровищница, бережно хранящая в своих недрах истинные драгоценности
от 9 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ