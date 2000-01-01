Что вас ожидает

По Александровскому саду с гидом-историком

Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен. Я расскажу, кто его разбил, на какие части он делится, какие секреты хранит. Открою хроники этой местности с древнейших времен. Вы услышите о Юрии Долгоруком, основании и названии Москвы, об Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III, при которых строился Кремль. Увидите Вечный огонь и узнаете историю возникновения памятника. Не пропустим также Итальянский грот, построенный Осипом Бове, поговорим об архитектуре Моховой улицы и даже послушаем течение реки Неглинки под землей.

Алмазный фонд с гидом музея

Вас ждет классическая экскурсия по двум залам самого труднодоступного музея страны. В сокровищнице Кремля вы увидите скипетр, державу и корону Российской Империи, созданную еще при Екатерине II, непревзойденную по пышности и богатству: ею венчались на царство все монархи России вплоть до Николая II. А еще полюбуетесь шедеврами ювелирного искусства XVIII-XX веков: крупнейшим бриллиантом «Орлов» и алмазом «Шах», изумрудами, сапфирами и золотыми слитками.

Организационные детали