Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду

Погрузиться в историю Москвы и побывать в ее главной сокровищнице

Эта экскурсия посвящена хроникам столицы и бесценным реликвиям.

У стен Кремля вы перенесетесь во времена до появления Москвы, узнаете о рождении города и его крепости.

Исследуете достопримечательности Александровского сада.

Затем двери откроет Алмазный фонд — собрание исторических сокровищ и ювелирных шедевров.

Здесь вы услышите многое о символах монархии в России.
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду

Что вас ожидает

По Александровскому саду с гидом-историком

Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен. Я расскажу, кто его разбил, на какие части он делится, какие секреты хранит. Открою хроники этой местности с древнейших времен. Вы услышите о Юрии Долгоруком, основании и названии Москвы, об Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III, при которых строился Кремль. Увидите Вечный огонь и узнаете историю возникновения памятника. Не пропустим также Итальянский грот, построенный Осипом Бове, поговорим об архитектуре Моховой улицы и даже послушаем течение реки Неглинки под землей.

Алмазный фонд с гидом музея

Вас ждет классическая экскурсия по двум залам самого труднодоступного музея страны. В сокровищнице Кремля вы увидите скипетр, державу и корону Российской Империи, созданную еще при Екатерине II, непревзойденную по пышности и богатству: ею венчались на царство все монархи России вплоть до Николая II. А еще полюбуетесь шедеврами ювелирного искусства XVIII-XX веков: крупнейшим бриллиантом «Орлов» и алмазом «Шах», изумрудами, сапфирами и золотыми слитками.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Алмазный фонд — 800 руб. с человека. Мы заранее купим для вас билеты, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом и стоять в долгой очереди.
  • Экскурсию по Александровскому саду для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Экскурсию по Алмазному фонду проводит музейный гид.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент московского ВУЗа, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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