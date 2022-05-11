Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию в Алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!
Экскурсия проводится на русском языке.
Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид.
Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду.
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www.sputnik8.com/ru/payment-methods
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все сложности по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит Ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Алмазный фонд
Экскурсия по музею силами сотрудников музея
Утренняя экскурсия «Вокруг стен Кремля»
Что не входит
Встреча в отеле, транспорт к музею
Личные расходы на еду и напитки
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу) , в центре зала
Завершение: Красная площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме четверга
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Московский Кремль - режимный объект. При его посещении обязателен паспорт. Просим взять его с собой.
На территорию Кремля, а также в музеи Алмазного фонда и Оружейной палаты запрещено проносить большие сумки, рюкзаки, холодное и огнестрельное оружие, газовые баллончики, продукты питания, самокаты, ролики, велосипеды и даже любимого кота придется оставить дома. Фото и видео съемка в музеях также запрещена. Вещи можно сдать в камеру хранения у Троицких ворот, но это платное и долгое мероприятие, поэтому мы убедительно просим все перечисленное заблаговременно оставить дома.
Красная площадь и Александровский могут быть перекрыты в связи с проведением официальных мероприятий г. Москвы, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно кроме четверга
Спутник — ваш гид в Москве
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