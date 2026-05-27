Эта экскурсия — не просто путешествие по улицам Москвы, но и увлекательная история о том, как многогранна любовь.
Я расскажу о знаменитых москвичах, чьи судьбы переплетены с итальянской культурой, искусством и историей.
Вместе мы откроем страницы их биографий, поговорим о романах, дружбе и творческих союзах, которые оставили яркий след в сердцах людей и в истории города.
Я расскажу о знаменитых москвичах, чьи судьбы переплетены с итальянской культурой, искусством и историей.
Вместе мы откроем страницы их биографий, поговорим о романах, дружбе и творческих союзах, которые оставили яркий след в сердцах людей и в истории города.
Описание экскурсии
Прогулка по атмосферным улицам
Маршрут пройдёт по Воздвиженке, Никитскому бульвару и Спиридоновке — местам, где история переплетается с человеческими жизнями.
Вы познакомитесь с десятью удивительными историями о любви в разных её проявлениях:
- о выдающемся архитекторе Осипе Бове, чьи творения стали символами города, и о жертвах, принесённых на алтарь любви им и княгиней Трубецкой
- судьбе крепостной актрисы Жемчуговой и графа Шереметьева — истории, похожей на легенду о Галатее и Пигмалионе
- повесе Арсении Морозове, чьи страсти восхищали Москву, и о материнской любви, не знающей границ
- любви к Родине, вдохновившей Гоголя на создание шедевра. Первый том «Мёртвых душ» он написал в Италии, второй — сжёг в своём доме на Никитском бульваре
- итальянских страстях в усадьбе Луниных и о кружке княгини З. А. Волконской, ставшем центром притяжения для многих
- любви к Родине и служении ей. Александр Суворов, герой империи, был верен единственной дочери Наталье, холоден к сыну и почти незнаком с женой
- свадьбе века — венчании Пушкина и Натальи. Их брак в Храме “Большое Вознесение” стал одним из самых значимых событий русской культуры
- последнем пристанище Максима Горького после виллы в Италии, его любви к наследию и создании музея
- превращении Пиноккио в Буратино. Редких фактах из жизни «красного графа» А. Н. Толстого
- любви поэта. Александр Блок и Любовь Менделеева, поэт и его муза. Легко ли быть прекрасной дамой?
Итальянский след в Москве
Расскажу, как итальянская культура и эстетика повлияли на архитектуру, искусство и образ жизни московского общества.
Архитектура как язык чувств
Вы научитесь замечать детали зданий и понимать, как через них передаются идеи эпохи, вкусы и настроения.
в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Любовь в деталях: итальянский след в Москве»
Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
30 мая в 14:00
5 июн в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Итальянские каникулы в Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Завтра в 14:30
30 мая в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
2000 ₽ за человека