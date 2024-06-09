Постмодернизм — стиль-хамелеон, дитя иронии и пересмешничества послевоенной эпохи. Жонглирование разными элементами, контакт с массовой публикой, метафоричность, разрыв между внешним видом и функцией здания — всё это присуще архитектуре постмодернизма. Вы увидите его московские образцы и поймёте, как рождались небывалые проекты по соседству с историческим наследием.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Москве первые ростки постмодернизма появились ещё в брежневскую эпоху, а уже буйные всходы — в лужковскую. Вы увидите ранние эксперименты советских архитекторов, пытавшихся освоить причудливый несоветский стиль. Посмотрите на игру с традициями, нашедшую воплощение в зданиях постсоветской столицы. Чтобы понять, как они отражали свою эпоху, человека и его представления о городе, совершим путешествие в недавнюю историю и попробуем увидеть себя, людей 21 века, в отражении новейшей архитектуры.

Наш маршрут

Дом-робот с брутальной внешностью, но чувственным внутренним миром

с брутальной внешностью, но чувственным внутренним миром Дом-мутант в деловом квартале. Что получится, если собрать все архитектурные стили в рамках одной постройки?

в деловом квартале. Что получится, если собрать все архитектурные стили в рамках одной постройки? Больница, одновременно похожая на ренессансный палаццо и слоёный торт

одновременно похожая на ренессансный палаццо и слоёный торт БЦ «Оружейный». Сталинская высотка или китчевый небоскрёб из фильмов-антиутопий?

Сталинская высотка или китчевый небоскрёб из фильмов-антиутопий? Отель и бизнес-центры из сказки. Почему модерн стал воплощением национального стиля в постсоветскую эпоху?

Почему модерн стал воплощением национального стиля в постсоветскую эпоху? Дом «Патриарх» как первый шедевр лужковской архитектуры и азбука постмодернистских приёмов

Вы узнаете:

Почему в СССР появилась буржуазная антитоталитарная архитектура

Когда и кем создавались постмодернистские здания в условиях позднесоветской эпохи

Почему «плохая» архитектура — идеал постмодернизма

Что такое дома-утки и украшенные сараи

Как постмодернизм стал доминирующим стилем лужковской Москвы

Зачем на фасаде здания одновременно появились американские горки, скульптурный портрет главного архитектора Москвы и шедевр русского авангарда

Почему архитектура эпохи капиталистического романтизма — наследие, которым стоит гордиться

Кому подойдёт эта экскурсия

Москвичам и гостям столицы, желающим увидеть город с неожиданного ракурса. Всем, кто интересуется позднесоветской и новейшей историей России, необычной архитектурой и творческими экспериментами.

Организационные детали

Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет.