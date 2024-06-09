Постмодернизм — стиль-хамелеон, дитя иронии и пересмешничества послевоенной эпохи.
Жонглирование разными элементами, контакт с массовой публикой, метафоричность, разрыв между внешним видом и функцией здания — всё это присуще архитектуре постмодернизма.
Вы увидите его московские образцы и поймёте, как рождались небывалые проекты по соседству с историческим наследием.
Жонглирование разными элементами, контакт с массовой публикой, метафоричность, разрыв между внешним видом и функцией здания — всё это присуще архитектуре постмодернизма.
Вы увидите его московские образцы и поймёте, как рождались небывалые проекты по соседству с историческим наследием.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Москве первые ростки постмодернизма появились ещё в брежневскую эпоху, а уже буйные всходы — в лужковскую. Вы увидите ранние эксперименты советских архитекторов, пытавшихся освоить причудливый несоветский стиль. Посмотрите на игру с традициями, нашедшую воплощение в зданиях постсоветской столицы. Чтобы понять, как они отражали свою эпоху, человека и его представления о городе, совершим путешествие в недавнюю историю и попробуем увидеть себя, людей 21 века, в отражении новейшей архитектуры.
Наш маршрут
- Дом-робот с брутальной внешностью, но чувственным внутренним миром
- Дом-мутант в деловом квартале. Что получится, если собрать все архитектурные стили в рамках одной постройки?
- Больница, одновременно похожая на ренессансный палаццо и слоёный торт
- БЦ «Оружейный». Сталинская высотка или китчевый небоскрёб из фильмов-антиутопий?
- Отель и бизнес-центры из сказки. Почему модерн стал воплощением национального стиля в постсоветскую эпоху?
- Дом «Патриарх» как первый шедевр лужковской архитектуры и азбука постмодернистских приёмов
Вы узнаете:
- Почему в СССР появилась буржуазная антитоталитарная архитектура
- Когда и кем создавались постмодернистские здания в условиях позднесоветской эпохи
- Почему «плохая» архитектура — идеал постмодернизма
- Что такое дома-утки и украшенные сараи
- Как постмодернизм стал доминирующим стилем лужковской Москвы
- Зачем на фасаде здания одновременно появились американские горки, скульптурный портрет главного архитектора Москвы и шедевр русского авангарда
- Почему архитектура эпохи капиталистического романтизма — наследие, которым стоит гордиться
Кому подойдёт эта экскурсия
Москвичам и гостям столицы, желающим увидеть город с неожиданного ракурса. Всем, кто интересуется позднесоветской и новейшей историей России, необычной архитектурой и творческими экспериментами.
Организационные детали
Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет.
в четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Белорусская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Гид-художник. Образование высшее, журналистское. Работал на телевидении. С недавних пор дипломированный экскурсовод. Современной живописью занимаюсь 13 лет. Влюблён в искусство, культурологию и историю. Не люблю ограниченный подход, люблю сопоставлять и находить неожиданные параллели из различных источников. Буду рад познакомить вас с Москвой!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
12 июня в 10:00
950₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
11 июня в 14:00
12 июня в 13:00
800₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
7 650₽ за всё до 5 чел.