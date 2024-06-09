Постмодернизм по-московски: порядок из хаоса

Отыскать здания, об эстетике которых спорят многие, и узнать, что привело к их появлению (в группе)
Постмодернизм — стиль-хамелеон, дитя иронии и пересмешничества послевоенной эпохи.

Жонглирование разными элементами, контакт с массовой публикой, метафоричность, разрыв между внешним видом и функцией здания — всё это присуще архитектуре постмодернизма.

Вы увидите его московские образцы и поймёте, как рождались небывалые проекты по соседству с историческим наследием.
Постмодернизм по-московски: порядок из хаоса
Постмодернизм по-московски: порядок из хаоса
Постмодернизм по-московски: порядок из хаоса
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Москве первые ростки постмодернизма появились ещё в брежневскую эпоху, а уже буйные всходы — в лужковскую. Вы увидите ранние эксперименты советских архитекторов, пытавшихся освоить причудливый несоветский стиль. Посмотрите на игру с традициями, нашедшую воплощение в зданиях постсоветской столицы. Чтобы понять, как они отражали свою эпоху, человека и его представления о городе, совершим путешествие в недавнюю историю и попробуем увидеть себя, людей 21 века, в отражении новейшей архитектуры.

Наш маршрут

  • Дом-робот с брутальной внешностью, но чувственным внутренним миром
  • Дом-мутант в деловом квартале. Что получится, если собрать все архитектурные стили в рамках одной постройки?
  • Больница, одновременно похожая на ренессансный палаццо и слоёный торт
  • БЦ «Оружейный». Сталинская высотка или китчевый небоскрёб из фильмов-антиутопий?
  • Отель и бизнес-центры из сказки. Почему модерн стал воплощением национального стиля в постсоветскую эпоху?
  • Дом «Патриарх» как первый шедевр лужковской архитектуры и азбука постмодернистских приёмов

Вы узнаете:

  • Почему в СССР появилась буржуазная антитоталитарная архитектура
  • Когда и кем создавались постмодернистские здания в условиях позднесоветской эпохи
  • Почему «плохая» архитектура — идеал постмодернизма
  • Что такое дома-утки и украшенные сараи
  • Как постмодернизм стал доминирующим стилем лужковской Москвы
  • Зачем на фасаде здания одновременно появились американские горки, скульптурный портрет главного архитектора Москвы и шедевр русского авангарда
  • Почему архитектура эпохи капиталистического романтизма — наследие, которым стоит гордиться

Кому подойдёт эта экскурсия

Москвичам и гостям столицы, желающим увидеть город с неожиданного ракурса. Всем, кто интересуется позднесоветской и новейшей историей России, необычной архитектурой и творческими экспериментами.

Организационные детали

Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет.

в четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Белорусская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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