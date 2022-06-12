Такого не покажут по телевизору. Этого нет в Интернете. На нашей экскурсии мы не просто поведаем об общеизвестных фактах
Такого не покажут по телевизору. Этого нет в Интернете. На нашей экскурсии мы не просто поведаем об общеизвестных фактах.
Вы узнаете и увидите то, что никогда не видели и о чем никогда не догадывались… На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы… •Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры. •Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов. •Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса. •Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен. •Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.
Вы узнаете и увидите то, что никогда не видели и о чем никогда не догадывались… На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы… •Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры. •Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов. •Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса. •Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен. •Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.
Что вас ожидает 🤩
- Части военных бункеров
- Масонские символы
- Древнюю башню
- Систему противовоздушной обороны
- Древние артефакты
- Останки монстра
- Часть древнего клада и пр
На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы.
- Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры.
- Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов.
- Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса.
- Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен.
- Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.
- Вы узнаете главные секреты московского метро, а также постигнете загадочную связь древних пророчеств и современного плана города.
- Вы своими глазами увидите часть древнего клада, узнаете о местах предполагаемого сокрытия в Москве ещё ненайденных сокровищ, а так же научитесь искать клады самостоятельно.
- Легенды о драконах - сказки? Есть другая информация… Вы узнаете, кто населял и населяет московские реки и подземелья, а также своими глазами увидите останки древнего московского монстра.
И это только для начала…
P.S.
В программу экскурсии входит (по решению группы) посещение кафе и чаепитие (60-100 р., эти доп. расходы по вашему желанию).
Нелишними будут лупа, бинокль, линейка и фонарь.
Форма одежды – повседневная тёплая.
Ведущий – Роман Гончаров.
КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Все включено
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На станции метро «Тургеневская», в центре платформы у сине-красной колонны. Нашего проводника Вы узнаете по чёрной папке в рукахЗавершение: Недалеко от метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ по расписаниюЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Москве
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