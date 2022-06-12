Масоны, призраки и бункеры Москвы

Такого не покажут по телевизору. Этого нет в Интернете. На нашей экскурсии мы не просто поведаем об общеизвестных фактах

Такого не покажут по телевизору. Этого нет в Интернете. На нашей экскурсии мы не просто поведаем об общеизвестных фактах.

Вы узнаете и увидите то, что никогда не видели и о чем никогда не догадывались… На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы… •Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры. •Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов. •Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса. •Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен. •Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.
Масоны, призраки и бункеры Москвы
Масоны, призраки и бункеры Москвы
Масоны, призраки и бункеры Москвы
Масоны, призраки и бункеры Москвы
Масоны, призраки и бункеры Москвы
Масоны, призраки и бункеры Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Части военных бункеров
  • Масонские символы
  • Древнюю башню
  • Систему противовоздушной обороны
  • Древние артефакты
  • Останки монстра
  • Часть древнего клада и пр
На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы.
  • Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры.
  • Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов.
  • Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса.
  • Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен.
  • Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.
  • Вы узнаете главные секреты московского метро, а также постигнете загадочную связь древних пророчеств и современного плана города.
  • Вы своими глазами увидите часть древнего клада, узнаете о местах предполагаемого сокрытия в Москве ещё ненайденных сокровищ, а так же научитесь искать клады самостоятельно.
  • Легенды о драконах - сказки? Есть другая информация… Вы узнаете, кто населял и населяет московские реки и подземелья, а также своими глазами увидите останки древнего московского монстра.

И это только для начала…

P.S.

В программу экскурсии входит (по решению группы) посещение кафе и чаепитие (60-100 р., эти доп. расходы по вашему желанию).
Нелишними будут лупа, бинокль, линейка и фонарь.
Форма одежды – повседневная тёплая.
Ведущий – Роман Гончаров.

КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ по расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: На станции метро «Тургеневская», в центре платформы у сине-красной колонны. Нашего проводника Вы узнаете по чёрной папке в руках
Завершение: Недалеко от метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ по расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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