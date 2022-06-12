Такого не покажут по телевизору. Этого нет в Интернете. На нашей экскурсии мы не просто поведаем об общеизвестных фактах.



Вы узнаете и увидите то, что никогда не видели и о чем никогда не догадывались… На нашей экскурсии Вам откроются секреты тайных знаков и места закладки древних кладов, мистическое деление города по зонам и подземный мир Москвы… •Вы найдете входы в таинственные подземные бункеры. •Увидите знаки и зашифрованные послания на стенах московских домов. •Раскроете загадку памятника на Чистых прудах, и поднимете завесу тайны"Черной книги" московского чернокнижника Якова Брюса. •Увидите одну из самых таинственных башен Москвы, и раскроете тайну странных замуровок ее стен. •Ощутите энергетику мест, где появляются призраки, возможно раскрыв тайну самой причины появления фантомов.