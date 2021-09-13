Что вас ожидает

Москва в свете «красных фонарей»

Мы исследуем переулки и проходные дворы Москвы, которые на рубеже веков имели репутацию самых злачных и разгульных. Культовые местные заведения — трактиры с проститутками «Крым» и «Эрмитаж» — не дошли до наших дней, но мы посмотрим на сохранившиеся. Вы увидите бордель со знаменитой «турецкой комнатой», особняк «с беременными кариатидами», дом, в котором жила Эллочка Людоедка, и трущобы 19 века. А по пути поговорим об эпохе, когда московские куртизанки работали легально, платили налоги и ходили с «желтым билетом».

Пикантные тайны столицы

Мы заглянем в самые тайные закоулки московской истории и разберемся:

на какие типы делились публичные дома и кто их посещал

сколько зарабатывали жрицы любви дореволюционной России

почему именно в этом квартале жил Антон Павлович Чехов

кем были «мамзельки», «матрешки» и «камелии»

где заключили нашумевший «неравный брак»

где можно было купить модный табачок, а где торговали «дурманом»

и приоткроем много других секретов.

Организационные детали

Прогулка предназначена для участников старше 18 лет.