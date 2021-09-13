Москва пикантная: злачная история города

Пройти по дореволюционному «кварталу Красных фонарей» и открыть его курьезные секреты

5
5 отзывов
На дворе конец 19 века: из патриархальной столицы Москва превращается в мегаполис с весьма вольными взглядами.

Именно по такой пикантной и запретной Москве я приглашаю вас прогуляться! Приготовьтесь узнать о нравах и законах столичных домов терпимости, увидеть призраки криминальных трактиров и услышать о скандалах, которые столетие назад гремели на всю Москву.
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города
Москва пикантная: злачная история города

Что вас ожидает

Москва в свете «красных фонарей»

Мы исследуем переулки и проходные дворы Москвы, которые на рубеже веков имели репутацию самых злачных и разгульных. Культовые местные заведения — трактиры с проститутками «Крым» и «Эрмитаж» — не дошли до наших дней, но мы посмотрим на сохранившиеся. Вы увидите бордель со знаменитой «турецкой комнатой», особняк «с беременными кариатидами», дом, в котором жила Эллочка Людоедка, и трущобы 19 века. А по пути поговорим об эпохе, когда московские куртизанки работали легально, платили налоги и ходили с «желтым билетом».

Пикантные тайны столицы

Мы заглянем в самые тайные закоулки московской истории и разберемся:

  • на какие типы делились публичные дома и кто их посещал
  • сколько зарабатывали жрицы любви дореволюционной России
  • почему именно в этом квартале жил Антон Павлович Чехов
  • кем были «мамзельки», «матрешки» и «камелии»
  • где заключили нашумевший «неравный брак»
  • где можно было купить модный табачок, а где торговали «дурманом»
  • и приоткроем много других секретов.

Организационные детали

Прогулка предназначена для участников старше 18 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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5 реальных отзывов от туристов

С
13 сен 2021
Спасибо за очень интересную экскурсию. Яркие впечатления. Как много мы не знаем! Рекомендую
М
12 сен 2021
Мы отлично провели время. Узнали интересные факты о Москве и истории. Ольга отличный экскурсовод!
И
27 июля 2021
Отличная экскурсия! Я брала её в подарок друзьям, мужу с женой. Переживала, как и что. Ребята осталисьсь в таком восторге от темы, от гида, да от всего, что теперь все наши знакомые и родственники хотят на неё попасть. Пару дней только и выражали восторги! В общем, рекомендую очень. 👍
Н
21 июля 2021
На годовщину свадьбы с мужем решили посетить необычную для нас экскурсию « Москва пикантная « с прекрасным гидом Ольгой! Очень все понравилось, погуляли по тихим переулкам, заглянули в разные московские дворики, узнали множество интересных фактов! Рекомендую всем 18+
М
16 июля 2021
Я люблю необычные экскурсии (криминальное, всякие городские байки, злачные места, зловещие истории и тп). Это одна из таких экскурсий. Любопытно, познавательно, атмосферно.
Спасибо

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