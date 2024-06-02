1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Где находится «Алмазный дом» и почему его владельца звали «бриллиантовым князем», что за привидение пугает всех по ночам, где проходили московские «масонские оргии», находилась «поганая лужа» и прячется «дом-неудачник»»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
«Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Масонство в России: хроника и лица»
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
«какая «тайная» языческая, православная, масонская, а затем и советская символики заложены в главных архитектурных памятниках Москвы: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, сталинские высотки и т»
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Как бы там ни было, но следы их присутствия есть везде, вся Москва буквально усеяна масонскими символами»
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
Царицыно - пешеходная экскурсия
«Гид не только покажет вам знаменитые достопримечательности дворцово-паркового комплекса, но и поведает историю о том, каким образом на местных постройках оказалось множество масонских знаков»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
«клуб, владельцем которого был влиятельный масон Москвы»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
«В этом «треугольнике» имел дом Яков Брюс, селились и скрывались российские масоны, и даже уже после революции в одном из домов существовала секретная лаборатория тайного ордена розенкрейцеров «Эмеш редевивус»»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны московских масонов
Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Начало: У памятника Жукову на Красной площади
«как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 499₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Экскурсия, по моему мнению, подойдет людям взрослым (или подросткам, интересующимся масонами или тайными обществами), имеющим хотя бы базовые знания по
- ИИрина30 мая 2024Превосходная экскурсия в необычной подаче Катрин никого не оставит равнодушным. Много нового, много интересных фактов и известных локаций, где вы
- ННаталья28 мая 2024Потрясающее место - видишь могилы тех, кто вершил судьбу страны, + крайне знающий, незанудный, приятный, воодушевляющий гид-рассказчик, с которым несколько
- ООксана27 мая 2024Очень замечательная экскурсия, спасибо
- OOlesyape27 мая 2024Мы ходили втроём. Нам очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Никите за интересный рассказ, грамотную речь и ответы на все вопросы!
- ННаталья23 мая 2024Очень интересно, Павел энтузиаст. Не занудно, без шаблонов и заученных текстов, рекомендую 👍
- ТТатьяна18 мая 2024Для меня это оказалась не экскурсия, а приятная прогулка- совершенно не заметно пролетели 4 часа. Павел великолепный собеседник, рассказывает очень
- ИИрина11 мая 2024Посетила экскурсию,, Москва масонская,, с удивительным и увлеченным гидом Андреем. Интересная подача материала, красивая грамотная речь, что радует. Огорчило одно, некорректно указано место встречи, а именно в сторону ул. Воздвиженки указателя нет.
- ООльга11 мая 2024Очень интересная экскурсия, но здесь вся заслуга гида Андрея. Подает информацию интересно, емко)))
- ИИрина10 мая 2024Экскурсия великолепная, экскурсовод Наталья в дождь и снег 2 часа так интересно все рассказывала и показала, что у нас не
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Масоны»
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