Экскурсии про масонов в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Масоны» в Москве, цены от 660 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Где находится «Алмазный дом» и почему его владельца звали «бриллиантовым князем», что за привидение пугает всех по ночам, где проходили московские «масонские оргии», находилась «поганая лужа» и прячется «дом-неудачник»»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Некрополь Донского монастыря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
«Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Масонство в России: хроника и лица»
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
69 отзывов
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
«какая «тайная» языческая, православная, масонская, а затем и советская символики заложены в главных архитектурных памятниках Москвы: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, сталинские высотки и т»
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Как бы там ни было, но следы их присутствия есть везде, вся Москва буквально усеяна масонскими символами»
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Царицыно - пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
56 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
«Гид не только покажет вам знаменитые достопримечательности дворцово-паркового комплекса, но и поведает историю о том, каким образом на местных постройках оказалось множество масонских знаков»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800 за билет
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
«клуб, владельцем которого был влиятельный масон Москвы»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
«В этом «треугольнике» имел дом Яков Брюс, селились и скрывались российские масоны, и даже уже после революции в одном из домов существовала секретная лаборатория тайного ордена розенкрейцеров «Эмеш редевивус»»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942 за всё до 6 чел.
Тайны московских масонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны московских масонов
Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Начало: У памятника Жукову на Красной площади
«как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
    Экскурсия, по моему мнению, подойдет людям взрослым (или подросткам, интересующимся масонами или тайными обществами), имеющим хотя бы базовые знания по
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    теме. Как идея для начала романтического свидания - однозначно нет (навеяло наблюдением за экскурсантами)! Дорогие девушки, пожалуйста, не мучайте своих спутников! Масоны - совсем не та "компания", которая может предварять приятную встречу двух людей, испытывающих друг к другу сильные чувства. Гид Андрей произвел впечатление знающего, грамотного человека, с хорошо поставленным голосом, правильной речью и умеющего заинтересовать аудиторию. Но есть одно замечание. В последнее время часто хожу на различные экскурсии по Москве и пришла к выводу, что единственным удобным техническим оснащением любой уличной прогулки является раздача гарнитуры экскурсантам, потому что хождение гуськом и стояние впритык к экскурсоводу, который (спасибо, что без мегафона!) довольно громко вещает в микрофон), что, ввиду шумности улиц и вполне понятной ограниченности громкости человеческого голоса, сильно сужает свободу мобильности посетителя и вынуждают напрягаться как его самого, так и гида. Все мы разные: кому-то интересно внимать каждому слову ведущего и ему ОК быть пришпиленным к нему, кому-то - хочется и внимать, и задерживаться на только ему интересных деталях или точках, не теряя связи с нитью повествования и группой.

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Превосходная экскурсия в необычной подаче Катрин никого не оставит равнодушным. Много нового, много интересных фактов и известных локаций, где вы
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    сможете сфотографироваться и получить потрясающие снимки. Всем рекомендую. Это далеко не первая моя экскурсия по Москве, но даже на ней узнала много неизвестных фактов. Катрин - профессионал в своем деле,с удовольствием пойду ещё на новые ее экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Потрясающее место - видишь могилы тех, кто вершил судьбу страны, + крайне знающий, незанудный, приятный, воодушевляющий гид-рассказчик, с которым несколько
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    часов экскурсии пробежали как один час: интересно, захватывающе и легко! Трудно на словах передать всю ту благодарность, которую мы высказали гиду по окончании прогулки! Рекомендую всем!

  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Очень замечательная экскурсия, спасибо
  • O
    Olesyape
    27 мая 2024
    Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
    Мы ходили втроём. Нам очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Никите за интересный рассказ, грамотную речь и ответы на все вопросы!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Очень интересно, Павел энтузиаст. Не занудно, без шаблонов и заученных текстов, рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Для меня это оказалась не экскурсия, а приятная прогулка- совершенно не заметно пролетели 4 часа. Павел великолепный собеседник, рассказывает очень
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    увлекательно и доступно, при этом не перегружая лишними деталями. Надеюсь, что это не последняя экскурсия с ним. От души рекомендую к посещению экскурсию в Донской монастырь!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
    Посетила экскурсию,, Москва масонская,, с удивительным и увлеченным гидом Андреем. Интересная подача материала, красивая грамотная речь, что радует. Огорчило одно, некорректно указано место встречи, а именно в сторону ул. Воздвиженки указателя нет.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
    Очень интересная экскурсия, но здесь вся заслуга гида Андрея. Подает информацию интересно, емко)))
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Царицыно - пешеходная экскурсия
    Экскурсия великолепная, экскурсовод Наталья в дождь и снег 2 часа так интересно все рассказывала и показала, что у нас не
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    возникло желания убежать в укрытие. Это верх мастерства, спасибо, чудесно, познавательно и сам дворец красивый очень, а после приобретенных знаний на экскурсии рассматриваешь экспозиции осознанно - это дает возможность окунуться в атмосферу того времени и идти по залам, вспоминая каждого персонажа, про которого говорила Наталья.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Масоны»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Масоны" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 660 до 7 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 410 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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