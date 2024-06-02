читать дальше

теме. Как идея для начала романтического свидания - однозначно нет (навеяло наблюдением за экскурсантами)! Дорогие девушки, пожалуйста, не мучайте своих спутников! Масоны - совсем не та "компания", которая может предварять приятную встречу двух людей, испытывающих друг к другу сильные чувства. Гид Андрей произвел впечатление знающего, грамотного человека, с хорошо поставленным голосом, правильной речью и умеющего заинтересовать аудиторию. Но есть одно замечание. В последнее время часто хожу на различные экскурсии по Москве и пришла к выводу, что единственным удобным техническим оснащением любой уличной прогулки является раздача гарнитуры экскурсантам, потому что хождение гуськом и стояние впритык к экскурсоводу, который (спасибо, что без мегафона!) довольно громко вещает в микрофон), что, ввиду шумности улиц и вполне понятной ограниченности громкости человеческого голоса, сильно сужает свободу мобильности посетителя и вынуждают напрягаться как его самого, так и гида. Все мы разные: кому-то интересно внимать каждому слову ведущего и ему ОК быть пришпиленным к нему, кому-то - хочется и внимать, и задерживаться на только ему интересных деталях или точках, не теряя связи с нитью повествования и группой.