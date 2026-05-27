В арт-резиденции Музея эмальерного искусства вы познакомитесь с редкой техникой горячей эмали и увидите работы современных художников России и стран СНГ.
А после экскурсии по экспозиции создадите собственную картину на медной основе под руководством мастера. Готовую работу можно забрать сразу после мастер-класса, а при желании — оформить в рамку.
А после экскурсии по экспозиции создадите собственную картину на медной основе под руководством мастера. Готовую работу можно забрать сразу после мастер-класса, а при желании — оформить в рамку.
Описание мастер-класса
- Экскурсия по арт-резиденции Музея эмальерного искусства.
- Знакомство с историей горячей эмали.
- Осмотр работ современных художников России и стран СНГ.
- Рассказ мастера о работе со стекловидной эмалью на медной основе.
- Выбор собственного сюжета для будущей картины.
- Самостоятельная роспись изделия под руководством мастера.
- Обжиг работы в муфельной печи при температуре до 850 °C.
- Готовая картина сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- В стоимость входит входной билет в музей и все материалы для мастер-класса.
- Программа 5+.
- По желанию готовую картину можно оформить в рамку — стоимость по запросу.
- Мастер-класс проведёт один из художников нашей команды.
ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Таганской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 344 туристов
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по горячей эмали в Москве»
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сверкающая Москва: ночная прогулка на катере
Увидеть огни столицы с воды (без посторонних и с остановками по вашему выбору)
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, рождённое из цвета и огня
Начало: На ул. Таганская
Расписание: ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:15
2699 ₽ за человека
2999 ₽ за человека