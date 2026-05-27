Мастер-класс в Москве «Десертная свеча»

Сделать своими руками свечу, которая похожа на тортик или пирожное
Чтобы создать красивый декор для дома или подарок, приходите на мастер-класс по свечеварению. Он идеально подойдёт для романтического свидания, встречи подруг или семейного досуга.

В результате вы сделаете свечу, которая наполнит квартиру уютом и станет стильным акцентом интерьера.
Описание мастер-класса

  • Вы создадите свечу в красивый стакан 200 мл.
  • Выберете цвет и аромат по вкусу.
  • Украсите декором.

Организационные детали

  • Свечу вы заберёте с собой сразу после мастер-класса.
  • Все материалы включены в стоимость.
  • С вами будет один из представителей нашей команды.

в понедельник в 15:00 и 16:30, во вторник в 12:00, 14:00 и 19:30, в среду в 16:00 и 19:30, в четверг в 15:00 и 19:30, в пятницу в 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 19:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:00 и 16:30, во вторник в 12:00, 14:00 и 19:30, в среду в 16:00 и 19:30, в четверг в 15:00 и 19:30, в пятницу в 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
читать дальше

научим и предоставим всё необходимое. Вас ждёт живопись для всех уровней — от первых мазков до уверенной техники. Гончарное дело — работа на гончарном круге или ручная лепка, процесс медитации и создания изделия из глины своими руками. Свечеварение — вы погрузитесь в мир создания ароматов и сделаете свечу, которая наполнит дом уютом. Эпоксидная смола — научитесь делать сияющие подставки, декоративные панно и арт-объекты. Арт-вечеринки и мастер-классы с демонстрацией.

