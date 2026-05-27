Чтобы создать красивый декор для дома или подарок, приходите на мастер-класс по свечеварению. Он идеально подойдёт для романтического свидания, встречи подруг или семейного досуга.
В результате вы сделаете свечу, которая наполнит квартиру уютом и станет стильным акцентом интерьера.
Описание мастер-класса
- Вы создадите свечу в красивый стакан 200 мл.
- Выберете цвет и аромат по вкусу.
- Украсите декором.
Организационные детали
- Свечу вы заберёте с собой сразу после мастер-класса.
- Все материалы включены в стоимость.
- С вами будет один из представителей нашей команды.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:00 и 16:30, во вторник в 12:00, 14:00 и 19:30, в среду в 16:00 и 19:30, в четверг в 15:00 и 19:30, в пятницу в 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
