Что если один поворот вокруг себя меняет больше, чем кажется? Почему живые организмы выбрали только одно направление — левое или правое? Что такое хиральность и как эта загадка повлияла на миллионы людей? Это не просто квест — это путешествие по границе математики, химии и биологии, где логика превращается в приключение, а из простых опытов рождаются великие научные загадки.
Описание квеста
- В начале ведущий-математик продемонстрирует известные математические фокусы и подискутирует с ребятами над их объяснением.
- А затем их ждёт детективная история, которая начинается словами из письма «Дорогой папа…». А дальше — человек пропал!
- Участникам под чутким руководством ведущего предстоит разгадать загадки, воссоздать ход событий и понять, что произошло (и всё это связано с математикой!).
- Ребята расшифруют таинственное послание с помощью зеркала.
- Создадут лист Мёбиуса и исследуют его парадоксы.
- Повторят знаменитый фокус Дирака с ремнём и увидят, что в мире вращений не всё так просто.
- Узнают про модели «правых» и «левых» молекул и поймут, почему симметрия бывает обманчива.
- В конце — небольшое угощение и сувениры.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — 12+.
- Можно привести ребёнка, оставить его на занятии и забрать по окончании.
- По запросу квест можно провести для класса. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проводит физик-математик Данила, который пробудил интерес к математике уже у более 2000 школьников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Павелецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1850 туристов
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и
Входит в следующие категории Москвы
от 11 000 ₽ за человека