Интеллектуальные квесты – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Интеллектуальные квесты» в Москве, цены от 6650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Британская загадка Москвы
Пешая
16 отзывов
2 часа
Квест
до 15 чел.
Британская загадка Москвы
Веселое приключение в центре Москвы с закрученным сюжетом и английским колоритом! Разгадайте головоломки и участвуйте в театральной постановке
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
19 янв в 18:30
20 янв в 12:30
19 000 за всё до 15 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
19 янв в 17:00
от 7200 за всё до 4 чел.
Невероятные приключения книжных стражей в Москве
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Невероятные приключения книжных стражей в Москве
Увлекательный литературный квест в лабиринте центральных улиц и переулков для взрослых и детей (6+)
Начало: У станции метро «Библиотека им. Ленина»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
70006650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 ноября 2024
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Подросткам понравилось 👍🏻👍🏻
  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Экскурсию выбрала для прогулки с друзьями на День рождения. 🎉 Елена отличный рассказчик, легко отвечает на любые вопросы. Красивый и
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    интересный маршрут + прекрасный солнечный осенний день🍁, в итоге получился замечательный праздничный день. Во время прогулки попросили зайти за кофе, Елена подсказала где будет лучше сделать перерыв. ☕ Спасибо! 🤗 Обязательно сходим и на другие экскурсии с Вами. 🌹🌹🌹

    Экскурсию выбрала для прогулки с друзьями на День рождения. 🎉 Елена отличный рассказчик, легко отвечает на
  • Д
    Дарья
    21 сентября 2024
    Британская загадка Москвы
    Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
    Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсииВеликолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Британская загадка Москвы
    Добрый день! Квест "Британская загадка Москвы" был подарком сыну (17 лет) - любителю истории и географии. На квесте были друзья
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    (дети от 10 до 17 лет) и трое взрослых. На время прохождения квеста нас поделили на команды. Отвечая на вопросы, участники зарабатывали балы для подсказок на главный вопрос. Финальная загадка была решена именинником, знания по истории ему помогли. Дети получили небольшие сувениры, которые совпали с хобби именинника, что для нас стало приятным сюрпризом. Все участники получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

  • Д
    Дарья
    22 февраля 2024
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
  • О
    Ольга
    20 ноября 2022
    Британская загадка Москвы
    Провести непринужденно время. Я себе немного по другому представляла. Маршрут от большого театра, Охотный ряд, Красная площадь. Рассказ про строителей
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    и меценатов 4-5 зданий. Мне не хватило познавательности, исторических фактов, текущей связи наших двух стран. Возможно не внимательно читала описание в связи с чем и не совпало с ожиданием.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Интеллектуальные квесты»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Театральная площадь
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в январе 2025
Сейчас в Москве в категории "Интеллектуальные квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 6650 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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