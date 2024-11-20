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(дети от 10 до 17 лет) и трое взрослых. На время прохождения квеста нас поделили на команды. Отвечая на вопросы, участники зарабатывали балы для подсказок на главный вопрос. Финальная загадка была решена именинником, знания по истории ему помогли. Дети получили небольшие сувениры, которые совпали с хобби именинника, что для нас стало приятным сюрпризом. Все участники получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.