2 часа
Квест
до 15 чел.
Британская загадка Москвы
Веселое приключение в центре Москвы с закрученным сюжетом и английским колоритом! Разгадайте головоломки и участвуйте в театральной постановке
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
19 янв в 18:30
20 янв в 12:30
19 000₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
19 янв в 17:00
от 7200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Невероятные приключения книжных стражей в Москве
Увлекательный литературный квест в лабиринте центральных улиц и переулков для взрослых и детей (6+)
Начало: У станции метро «Библиотека им. Ленина»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
70006650₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 ноября 2024Подросткам понравилось 👍🏻👍🏻
- ЕЕкатерина31 октября 2024Экскурсию выбрала для прогулки с друзьями на День рождения. 🎉 Елена отличный рассказчик, легко отвечает на любые вопросы. Красивый и
- ДДарья21 сентября 2024Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
- ААлександра7 июня 2024Добрый день! Квест "Британская загадка Москвы" был подарком сыну (17 лет) - любителю истории и географии. На квесте были друзья
- ДДарья22 февраля 2024Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
- ООльга20 ноября 2022Провести непринужденно время. Я себе немного по другому представляла. Маршрут от большого театра, Охотный ряд, Красная площадь. Рассказ про строителей
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Интеллектуальные квесты»
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