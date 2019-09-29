10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия по «британским» местам Москвы

Маршрут нашего квеста пройдет по уголкам исторического центра Москвы, которые связаны с Британской империей. Вы услышите истории о британских писателях и архитекторах, дипломатах и людях искусства, посещавших Москву со времен Ивана Грозного. Узнаете, какое отношение к Британской империи имеют Большой театр и Брюсов переулок, гениальный музыкант Ростропович и даже Владимир Ленин. Во время квеста вам откроются неожиданные интересные факты о стране «туманного Альбиона» и жителях Москвы, которые имеют в своей биографии «британский след».

Необычные задания и закрученный сюжет

Мы начнем погружение в британскую культуру с небольшого урока разговорного английского, который проведет профессиональный преподаватель языка. Затем, вооружившись хитроумными подсказками гида, участники авантюрного проекта пройдут по точкам квеста, решая по пути разные задачи. Здесь вам понадобятся логика и интуиция, импровизация и твердость духа, наблюдательность и хороший вкус! А если вы соберете все артефакты и доберетесь до спрятанной драгоценности, наградой команде станет чудесный подарок в английских традициях!

*А фотографии к экскурсии могут дать вам подсказку, какие задания ожидают команду во время квеста.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест рассчитан на взрослых путешественников, любителей английской культуры и головоломок!