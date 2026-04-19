10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет весёлое приключение в центре Москве с закрученным сюжетом и английским колоритом! С помощью хранителя сокровищ Британской короны вы пройдёте по знаковым местам города, разгадаете несколько головоломок и даже поучаствуете в театральной постановке. Прикоснётесь к британской культуре и узнаете, что прочно связывает Москву с Туманным Альбионом.
Описание квеста
Маршрут квеста пройдёт по уголкам исторического центра Москвы, которые связаны с Британской империей.
Вы услышите истории об английских писателях и архитекторах, дипломатах и людях искусства, посещавших Москву со времён Ивана Грозного.
Узнаете, какое отношение к Британской империи имеют Большой театр и Брюсов переулок, гениальный музыкант Ростропович и даже Владимир Ленин.
Во время квеста вам откроются неожиданные факты о Туманном Альбионе и жителях Москвы, в биографии которых имеется британский след.
Как проходит квест
- Вы начнёте погружение в британскую культуру с небольшого урока разговорного английского, который проведёт профессиональный преподаватель языка
- С поддержкой гида вы пройдёте по точкам квеста, решая по пути разные задачи. Здесь вам понадобятся логика и интуиция, наблюдательность и импровизация
- Когда вы соберёте все нужные артефакты и доберётесь до главной спрятанной драгоценности, наградой вам станет чудесный подарок в английских традициях
Организационные детали
Квест рассчитан на взрослых путешественников, любителей английской культуры и головоломок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1611 туристов
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Ходили на квест с 6 классом. Класс лингвистической направленности. Договорились с Олегом, что будут включения английского, но ему очень понравились наши дети, и он провел квест полностью на английском, даже
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А
Прекрасный рассказчик и интересный организатор. Ходили компанией, где всем было в районе 30 лет. И мужской, и женский пол в восторге! Хорошая задумка и отличная реализация. Изначально запросили проведение экскурсии
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Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
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М
Ох, уж эти англичане! Сдержанные, но страстные. Последовательные, но порывистые. Расчетливые, но щедрые. Все эти их качества раскрыл и подчеркнул наш замечательный знаток истории и Москвы Олег. Он был великолепен,
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Все мои опасения, что нашей разношерстной компании (15-16-летки их родители) будет одинаково интересен квест - развеялись) Да - было интересно и увлекательно! Да - было весело и легко. Нет -
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Е
Добрый день! 25 сентября мы провели мероприятие посвященную Великобритании.
В уютных стенах Резиденции Посла Великобритании в Москве нам удалось отправиться в увлекательное путешествие-квест в мир британской гастрономии, культуры и истории. Мы
В уютных стенах Резиденции Посла Великобритании в Москве нам удалось отправиться в увлекательное путешествие-квест в мир британской гастрономии, культуры и истории. Мы
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