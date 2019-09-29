10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Британская загадка Москвы

Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры!

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Вас ждет веселое приключение в центре Москве с закрученным сюжетом и английским колоритом! С помощью хранителя сокровищ Британской короны вы пройдете по знаковым «британским» местам города, разгадаете несколько головоломок и даже поучаствуете в театральной постановке.

Вы не только прикоснетесь к британской культуре, но и узнаете множество интересных фактов, которые прочно связывают Москву с туманным Альбионом.
15000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Памятник Карлу Марксу, Театральная площадь
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы

Что вас ожидает

Экскурсия по «британским» местам Москвы
Маршрут нашего квеста пройдет по уголкам исторического центра Москвы, которые связаны с Британской империей. Вы услышите истории о британских писателях и архитекторах, дипломатах и людях искусства, посещавших Москву со времен Ивана Грозного. Узнаете, какое отношение к Британской империи имеют Большой театр и Брюсов переулок, гениальный музыкант Ростропович и даже Владимир Ленин. Во время квеста вам откроются неожиданные интересные факты о стране «туманного Альбиона» и жителях Москвы, которые имеют в своей биографии «британский след».

Необычные задания и закрученный сюжет
Мы начнем погружение в британскую культуру с небольшого урока разговорного английского, который проведет профессиональный преподаватель языка. Затем, вооружившись хитроумными подсказками гида, участники авантюрного проекта пройдут по точкам квеста, решая по пути разные задачи. Здесь вам понадобятся логика и интуиция, импровизация и твердость духа, наблюдательность и хороший вкус! А если вы соберете все артефакты и доберетесь до спрятанной драгоценности, наградой команде станет чудесный подарок в английских традициях!

*А фотографии к экскурсии могут дать вам подсказку, какие задания ожидают команду во время квеста.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест рассчитан на взрослых путешественников, любителей английской культуры и головоломок!

Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы
Британская загадка Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Памятник Карлу Марксу, Театральная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди, доверившие мне свое время, не только видели и слышали, но и творили! В этом мне помогает опыт работы сценаристом, ведущим тематических программ в ивент-индустрии. Долгое время проводил квесты за границей на английском языке. Люблю удивлять людей и удивляться самому.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Все мои опасения, что нашей разношерстной компании (15-16-летки их родители) будет одинаково интересен квест - развеялись ) Да - было интересно и увлекательно! Да - было весело и легко. Нет - не было провисаний и неловких пауз. Гид великолепно чувствовал настроение адультов и чилдринят, вел нас от точки к точке, дал интересные факты (да мы за свою жизнь 1500 раз прошли мимо тех мест, что он нам показал и не знали, что пропустили что-то интересного(О, Олимпий! О, Душкин!))

Надеюсь, что и мы сумели его чем-то удивить и порадовать )

Ре-мю-зе: те, кто ищут что-то увлекательное и небанальное, чтобы сделать приятно друзьям, детям, да что уж утаивать - и себе... вы просто have to заказать этот тур и , по окончанию оного поставить seal в специально отведенных для этого местах ) СПАСИБО!
4 августа 2019
Мы отлично провели время: экскурсия-квест полна юмора, интересных фактов, новых впечатлений о Москве, хотя все трое из нас родились в Москве и, казалось, хорошо знаем наш город. Все было динамично и весело - у нас осталось масса положительных впечатлений. Спасибо гиду - Олегу Геннадьевичу The Great!
28 мая 2019
Потрясающий гид и очень интересная экскурсия! Были небольшой компанией, все очень понравилось. Узнали много нового и интересного, попробовали себя в необычных образах и испытаниях😃 Уже отправила рекомендации друзьям. Огромное спасибо Олегу Геннадьевичу за захватывающие рассказы и истинно английский юмор😉.
7 января 2019
Всем рекомендую. Олег-супер! Были и захватывающие приключения и загадки с перевоплощениям. Как приятно почувствовать себя ребёнком! Олег спасибо огромное. Мой день рожденье состоялся благодаря вам. Обязательно закажу другие квесты.
22 ноября 2018
Экскурсия "Британская загадка Москвы" оставила самые лучшие впечатления!Прекрасная английская речь,искрометный юмор экскурсовода нельзя не отметить.Детям очень понравились театральные инсценировки Шекспира и интересные задания на квесте.Однозначно рекомендую данную программу для всех изучающих и практикующих английский!
Радькова Ольга,школа 1208
8 октября 2018
Добрый день! 25 сентября мы провели мероприятие посвященную Великобритании.
В уютных стенах Резиденции Посла Великобритании в Москве нам удалось отправиться в увлекательное путешествие-квест в мир британской гастрономии, культуры и истории. Мы попросили Олега соединить 2 программы: экскурсию «Британская загадка Москвы», новые маршруты в Великобритании и отель InterContinental London ParkLane.
В сопровождении настоящего господина Бифитера, замечательного гида Олега, мы совершили виртуальную прогулку по новым маршрутам Соединённого Королевства и "британским" местам Москвы, проверили свои знания направления и попробовали силы в творческих конкурсах! 4 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!!!
Мария
22 апреля 2018
Восторженные эмоции еще не совсем улеглись, куча впечатлений и фотографии будет нас радовать долго!
Мы все очень рады знакомству с таким замечательным и терпеливым к нам неугомонным Олегу Геннадьевичу. Огромное ему спасибо за чудесное приключение по следам британцев, за раскрытие наших талантов и за столь неожиданные гастрономические находки.
Если собрать все в одно слово то все было - Super! ))
29 января 2018
Всем добрый день!
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии-квесте «Британская загадка Москвы» (гид – Олег Геннадьевич).
Итак, об экскурсии… Начну с того, что получилась весьма и весьма необычная экскурсия, т.к. проходила она… в офисе. Так как никак не удавалось собрать всю группу воедино (командировки, отпуска… и было 3 или 4 попытки сделать это), я обратилась к гиду с просьбой о возможности проведения квеста в формате, который бы не предполагал хождение по холодно-промозглой Москве. И, о чудо! Олег Геннадьевич (хвала ему и честь) предложил довольно необычный формат – провести в офисе нашей компании брейн-ринг на заданную тему, то есть – разгадывание загадок с интерактивным посещением Московских улочек, площадей, пабов и т.д. где есть британский след.
"Экскурсия" состоялась 12 января 2018г. Получилось очень интересно, зажигательно и невероятно увлекательно! Квест предполагал игру, но без соревновательного элемента, а тут получился полный комплект – и экскурсия, и квест, и соревнование, и открытие новых, доселе не известных участникам, исторических фактов. И все это в стенах родного офиса за чашкой чая ))
Готова поручиться, если выберете эту программу, то вы будете не разочарованы!
1 ноября 2017
Спасибо ОлегуГеннадьевичу!Наша художественная школа постоянно посещает экскурсии Трипстера истало доброй приятной традицией получать новые впечатления от нового маршрута..😍 В формате квеста мы увидели это впервые...Умение создать нужную атмосферу и повторение и контроль материала-это здорово!Разнообразие ситуаций-ихсоздание и добрые советы ,и я уверена,что мои ученики,кроме некоторых новых знаний,получили и новые навыки и умения реагировать и действовать в новых ситуациях..Ура и спасибо ему!Рады все!И взрослые и ученики!!!
28 августа 2017
Столько эмоций, радости и новых знаний мы получили на этой экскурсии. Олег Геннадьевич, прекрасный рассказчик, хорошо продуманный квест. Даёт много информации.
Всем советую посетить экскурсии этого гида. Останутся самые лучшие впечатления.

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
15000 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами!
Этот приключенческий квест создан для тех, кто хочет пройти по стопам Остапа Бендера, найти «тот самый стул» и увидеть Москву глазами самого обаятельного авантюриста русской литературы. Вам предстоит не только пробежаться по страницам романа «Двенадцать стульев», но и написать новый финал знаменитой книги в городских декорациях 21-го века. А теперь отправимся в путь! «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
Американский след в истории МосквыАмериканский след в истории МосквыАмериканский след в истории Москвы
15000 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Экскурсию по «американским» местам Москвы проведет для вас дядя Сэм собственной персоной. Вас ждут творческие задания в виде мастер-класса по танцевальному флэшмобу, кастинг на главную роль в совместном фильме, выполнение шпионской миссии в отеле «Националь» и поиск артефактов по маршруту. В результате вы откроете множество интересных фактов о Москве и взглянете на город с нового ракурса.

Все экскурсии в Москве

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700 ₽
630 за человека
2 часа
131 отзыв
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
116 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река