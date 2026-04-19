10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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артистичен, креативен и загадочен в духе английских детективов. Мы вместе с ним насладились чудесным видами, неожиданным поворотами, ну и конечно же, английским языком, которым он прекрасно владеет. Из своего волшебного портфеля Олег доставал одну диковину за другой, мы даже умудрились отснять небольшую киносцену из Шекспира. Обогатились знаниями о гурманских предпочтениях английского писателя, совершившего в жизни единственную поездку за границу в нашу страну, о талантливом, но трагичном архитекторе фасадов известнейшей гостиницы, о любовном треугольнике советского буревестника революции, прекрасной дамы и английского фантаста. Мы искали "британский след" в Национале, даже спускались в метро для фотоподтверждения догадки о том, кто же танцевал с английской королевой. Олег закружил нас в вальсе событий и лиц.

Маршрут очень комфортный, ёмкий. Немного не хватило, может быть, посещения англиканской церкви, единственной в Москве, но это будет уже совсем другая история Олега.

We are very thankful to our guide. May we wish you, Oleg, all the success and may the peace and blessings of God be upon you.