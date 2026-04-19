10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»

Пройти по особым локациям города и выяснить, как они связаны с Туманным Альбионом
Вас ждет весёлое приключение в центре Москве с закрученным сюжетом и английским колоритом! С помощью хранителя сокровищ Британской короны вы пройдёте по знаковым местам города, разгадаете несколько головоломок и даже поучаствуете в театральной постановке. Прикоснётесь к британской культуре и узнаете, что прочно связывает Москву с Туманным Альбионом.
5
19 отзывов
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»

Описание квеста

Маршрут квеста пройдёт по уголкам исторического центра Москвы, которые связаны с Британской империей.

Вы услышите истории об английских писателях и архитекторах, дипломатах и людях искусства, посещавших Москву со времён Ивана Грозного.

Узнаете, какое отношение к Британской империи имеют Большой театр и Брюсов переулок, гениальный музыкант Ростропович и даже Владимир Ленин.

Во время квеста вам откроются неожиданные факты о Туманном Альбионе и жителях Москвы, в биографии которых имеется британский след.

Как проходит квест

  • Вы начнёте погружение в британскую культуру с небольшого урока разговорного английского, который проведёт профессиональный преподаватель языка
  • С поддержкой гида вы пройдёте по точкам квеста, решая по пути разные задачи. Здесь вам понадобятся логика и интуиция, наблюдательность и импровизация
  • Когда вы соберёте все нужные артефакты и доберётесь до главной спрятанной драгоценности, наградой вам станет чудесный подарок в английских традициях

Организационные детали

Квест рассчитан на взрослых путешественников, любителей английской культуры и головоломок.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1611 туристов
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди,
читать дальшеуменьшить

доверившие мне свое время, не только видели и слышали, но и творили! В этом мне помогает опыт работы сценаристом, ведущим тематических программ в ивент-индустрии. Долгое время проводил квесты за границей на английском языке. Люблю удивлять людей и удивляться самому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Т
Ходили на квест с 6 классом. Класс лингвистической направленности. Договорились с Олегом, что будут включения английского, но ему очень понравились наши дети, и он провел квест полностью на английском, даже
читать дальшеуменьшить

акцент на русском сымитировал))))! Мы остались очень довольны, как дети, так и взрослые. Пришлось напрячь мозг и переключиться на второй язык, и это было познавательно, полезно и интересно. У нас было 3 команды. За правильные ответы дети получали значки, а в конце квеста получили небольшие приятные сувениры! Мы сыграли сценку, спели песню на английском в процессе квеста, и, конечно, узнали имена джентльменов, связанных со зданиями в центре Москвы.
Получили от Олега приглашение на следующую экскурсию, чем непременно воспользуемся! Спасибо за прекрасный квест!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасный рассказчик и интересный организатор. Ходили компанией, где всем было в районе 30 лет. И мужской, и женский пол в восторге! Хорошая задумка и отличная реализация. Изначально запросили проведение экскурсии
читать дальшеуменьшить

на английском и остались в восторге от британского акцента. Рекомендую ли? Однозначно!
Олег, огромной спасибо!
Excellent guide. Excellent knowledge of Russian history. Interesting idea to talk about the subjects of the British Empire in Moscow. I recommend it.
Olaf, thank you!

Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
Великолепно! Спасибо Олегу большое! Рекомендую всем преподавателям водить своих студентов на такие экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
М
Ох, уж эти англичане! Сдержанные, но страстные. Последовательные, но порывистые. Расчетливые, но щедрые. Все эти их качества раскрыл и подчеркнул наш замечательный знаток истории и Москвы Олег. Он был великолепен,
читать дальшеуменьшить

артистичен, креативен и загадочен в духе английских детективов. Мы вместе с ним насладились чудесным видами, неожиданным поворотами, ну и конечно же, английским языком, которым он прекрасно владеет. Из своего волшебного портфеля Олег доставал одну диковину за другой, мы даже умудрились отснять небольшую киносцену из Шекспира. Обогатились знаниями о гурманских предпочтениях английского писателя, совершившего в жизни единственную поездку за границу в нашу страну, о талантливом, но трагичном архитекторе фасадов известнейшей гостиницы, о любовном треугольнике советского буревестника революции, прекрасной дамы и английского фантаста. Мы искали "британский след" в Национале, даже спускались в метро для фотоподтверждения догадки о том, кто же танцевал с английской королевой. Олег закружил нас в вальсе событий и лиц.
Маршрут очень комфортный, ёмкий. Немного не хватило, может быть, посещения англиканской церкви, единственной в Москве, но это будет уже совсем другая история Олега.
We are very thankful to our guide. May we wish you, Oleg, all the success and may the peace and blessings of God be upon you.

Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Все мои опасения, что нашей разношерстной компании (15-16-летки их родители) будет одинаково интересен квест - развеялись) Да - было интересно и увлекательно! Да - было весело и легко. Нет -
читать дальшеуменьшить

не было провисаний и неловких пауз. Гид великолепно чувствовал настроение адультов и чилдринят, вел нас от точки к точке, дал интересные факты (да мы за свою жизнь 1500 раз прошли мимо тех мест, что он нам показал и не знали, что пропустили что-то интересного(О, Олимпий! О, Душкин!))

Надеюсь, что и мы сумели его чем-то удивить и порадовать)

Ре-мю-зе: те, кто ищут что-то увлекательное и небанальное, чтобы сделать приятно друзьям, детям, да что уж утаивать - и себе… вы просто have to заказать этот тур и, по окончанию оного поставить seal в специально отведенных для этого местах) СПАСИБО!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Добрый день! 25 сентября мы провели мероприятие посвященную Великобритании.
В уютных стенах Резиденции Посла Великобритании в Москве нам удалось отправиться в увлекательное путешествие-квест в мир британской гастрономии, культуры и истории. Мы
читать дальшеуменьшить

попросили Олега соединить 2 программы: экскурсию «Британская загадка Москвы», новые маршруты в Великобритании и отель InterContinental London ParkLane.
В сопровождении настоящего господина Бифитера, замечательного гида Олега, мы совершили виртуальную прогулку по новым маршрутам Соединённого Королевства и "британским" местам Москвы, проверили свои знания направления и попробовали силы в творческих конкурсах! 4 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»»

Загадки Старой Москвы
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
Завтра в 15:00
15 авг в 14:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Пешая
2 часа
59 отзывов
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
1100 ₽ за человека
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 14:00
15 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Неожиданная Москва: прогулка по дворикам и переулкам с загадками и полароидом
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
до 5 чел.
Неожиданная Москва: прогулка по дворикам и переулкам с загадками и полароидом
Прогуляться по центру, выполнить 5 заданий и получить 5 снимков, которые останутся с вами на память
Начало: У метро «Китай-город»
15 авг в 20:00
16 авг в 15:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 19 000 ₽ за экскурсию