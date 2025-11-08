О Ольга Были на экскурсии с группой: детьми пятиклассниками и взрослыми.

Экскурсия порадовала своим форматом. Были и вопросы и загадки и игры и интересные факты. Дети были полностью вовлечены.

Все остались очень довольны.

Зорихина Спасибо огромное,

Лилия, Вы - потрясающий экскурсовод! Это было очень-очень познавательно, весело, увлекательно!!! Спасибо Вам за интересную информацию и маршрут, увлекательный сюжет и классные подсказки! Понравилось и взрослым, и детям! Отдельное спасибо за призы и вкусные презенты😉 это - как вишенка на торте, приятное дополнение и без того замечательной экскурсии!)))

А Анна Отличная экскурсия! Дети были в полном восторге. Даже те, у кого «ноги болели», бежали вприпрыжку в поисках ответов на загадки))

А Ангелина Замечательная экскурсия на стыке архитектуры и литературы. Игровая форма детям очень зашла, все были вовлечены в процесс. Что отрадно, побывали вроде бы в цент реке Москвы, но в интересных местах, где никогда не окажешься просто так, так что взрослым тоже было интересно.

Экскурсия интерактивная, детям достались подарочки-якоря, с помощью которых они с теплом вспоминают знание, полученные от нашего Главного Цветка Лилии.

Б Баринова Благодарю Лилию за проведенную экскурсию! Время пролетело незаметно. Лиля провела нашу группу по местам, которые казалось бы в центре Москвы, но скрыты от столичной суеты! Благодаря загадкам/играм и заданиям экскурсия несла не только информативный характер, но и подарила положительные эмоции! Лилия не просто отличный экскурсовод, но и замечательный человек-солнце, который дарит тепло и улыбку!

Ирина Небольшой женской компанией отлично провели свободное время. Зарядились прекрасным настроением и позитивом. За это спасибо Лилии. Заглянули в переулки и закоулки в центре Москвы, скрытые от глаз туриста, отгадали все загадки и получили подарки.

С Сусанна Благодарю Лилию за квест, все в ритме города, четко и интересно, продуманный маршрут, много заданий, дети были заняты каждую минуту ☝️, приятные подарочки!

З Зоя Экскурсия понравилась, интересный маршрут, много разных заданий, очень довольны и рекомендуем.

Валентина Уже второй раз изучаю Москву с этим экскурсоводом. На этот раз ходили с внуками. Дети завораженно слушали, увлечённо разгадывали ребусы и веселились от души. От меня самые большие похвалы в адрес экскурсовода Лилии!

Юлия читать дальше подарочкам, не ожидали. Испытали множество положительных эмоций и долго обсуждали увиденное после.

Отдельное спасибо Лилии. Прекрасная манера подачи материала, умение контактировать и увлекать за собой не остались незамеченными мной.

Всем рекомендую посетить эту экскурсию по неизвестным дворникам и улочкам Москвы. Ещё раз огромное спасибо! Это необыкновенно познавательная экскурсия, интересно был всем: и детям, и взрослым. Очень увлечённо следаволи по маршруту, участвуя в квесте, что и не заметили, как пролетело время. Дети особенно были рады

В Василий Были на экскурсии у Лилии 26 января. Замечательно! Не банальный маршрут, интересно, познавательно и очень увлекательно. Понравилось всем и детям и взрослым. Лилия настоящий профессионал своего дела энергичная, позитивная, добрая. Смогла заинтересовать такую разношерстную компанию). Молодец! Будем советовать всем своим друзьям. И сами пойдем на другие экскурсии с Лилией.

Е Елена Не первый раз ходим к Лилии на экскурсии, полный восторг! Ребенок вернулся с горящими глазами! Спасибо большое Лилии за интересную и увлекательную экскурсию! Ждём новые маршруты!

Вика Наилучшие впечатления! Были компанией взрослых и детей, и всем очень понравилось! Лилии большое спасибо, все четко, грамотно, позитивно, интересно и весело!

И Ирина Благодарим Лилию за интереснейшую экскурсию-квест. И дети и взрослые были погружены в процесс. Каждая подсказка из шкатулки открывала для нас новые интересные места или ранее неизвестную информацию. Время пролетело незаметно, очень рекомендуем этот формат экскурсии. Необычно, интересно, живо!