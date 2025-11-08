Квест-экскурсия в Москве приглашает вас в увлекательное путешествие по следам книжных героев.
Участники будут разгадывать загадки, восстанавливая маршруты знаменитых персонажей, и знакомиться с историей столицы. В программе посещение Ленинки, музея архитектуры и других значимых мест. В конце каждого ждёт сладкий подарок и сувенир. Подходит для путешественников старше 6 лет
5 причин купить этот квест
- 📚 Уникальный маршрут по книжным местам
- 🎁 Подарки и сувениры для участников
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺 Развитие навыков ориентации и логики
Что можно увидеть
- Российская государственная библиотека
- Скульптурный дворик музея архитектуры имени Алексея Щусева
- Наугольный дом на Воздвиженке
- Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе
- Зоологический музей МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Англиканская церковь Святого Андрея
- Театр Маяковского
- Кинотеатр «Художественный»
Описание квеста
Разгадывая по подсказкам из моего сундучка задания, путешественники будут продвигаться по маршруту. А в конце квеста каждый участник получит сладкий подарок и сувенир!
Некоторые пункты нашего маршрута:
- Российская государственная библиотека, или Ленинка — главный штаб книжных стражей, защитников книжного царства
- Скульптурный дворик музея архитектуры имени Алексея Щусева и его сокровища, спрятанные за старинными палатами 17 века
- Наугольный дом на Воздвиженке — сказочный дворец графа и крепостной актрисы
- Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе, где «в чудеса ты всё-таки поверь, живут здесь и любовь, и счастье»
- Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова — самый старый и самый крупный московский музей
- Англиканская церковь Святого Андрея — замок в стиле викторианской готики 19 века
- Театр Маяковского — хранитель историй и легенд
- Кинотеатр «Художественный» — старейший кинотеатр столицы
Организационные детали
Материал квеста будет интересен путешественникам старше 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
8 ноя 2025
Были на экскурсии с группой: детьми пятиклассниками и взрослыми.
Экскурсия порадовала своим форматом. Были и вопросы и загадки и игры и интересные факты. Дети были полностью вовлечены.
Все остались очень довольны.
Зорихина
6 мая 2025
Спасибо огромное,
Лилия, Вы - потрясающий экскурсовод! Это было очень-очень познавательно, весело, увлекательно!!! Спасибо Вам за интересную информацию и маршрут, увлекательный сюжет и классные подсказки! Понравилось и взрослым, и детям! Отдельное спасибо за призы и вкусные презенты😉 это - как вишенка на торте, приятное дополнение и без того замечательной экскурсии!)))
А
Анна
3 апр 2025
Отличная экскурсия! Дети были в полном восторге. Даже те, у кого «ноги болели», бежали вприпрыжку в поисках ответов на загадки))
А
Ангелина
27 мар 2025
Замечательная экскурсия на стыке архитектуры и литературы. Игровая форма детям очень зашла, все были вовлечены в процесс. Что отрадно, побывали вроде бы в цент реке Москвы, но в интересных местах, где никогда не окажешься просто так, так что взрослым тоже было интересно.
Экскурсия интерактивная, детям достались подарочки-якоря, с помощью которых они с теплом вспоминают знание, полученные от нашего Главного Цветка Лилии.
Б
Баринова
15 мар 2025
Благодарю Лилию за проведенную экскурсию! Время пролетело незаметно. Лиля провела нашу группу по местам, которые казалось бы в центре Москвы, но скрыты от столичной суеты! Благодаря загадкам/играм и заданиям экскурсия несла не только информативный характер, но и подарила положительные эмоции! Лилия не просто отличный экскурсовод, но и замечательный человек-солнце, который дарит тепло и улыбку!
Ирина
8 мар 2025
Небольшой женской компанией отлично провели свободное время. Зарядились прекрасным настроением и позитивом. За это спасибо Лилии. Заглянули в переулки и закоулки в центре Москвы, скрытые от глаз туриста, отгадали все загадки и получили подарки.
С
Сусанна
2 фев 2025
Благодарю Лилию за квест, все в ритме города, четко и интересно, продуманный маршрут, много заданий, дети были заняты каждую минуту ☝️, приятные подарочки!
З
Зоя
2 фев 2025
Экскурсия понравилась, интересный маршрут, много разных заданий, очень довольны и рекомендуем.
Валентина
30 янв 2025
Уже второй раз изучаю Москву с этим экскурсоводом. На этот раз ходили с внуками. Дети завораженно слушали, увлечённо разгадывали ребусы и веселились от души. От меня самые большие похвалы в адрес экскурсовода Лилии!
Юлия
28 янв 2025
Это необыкновенно познавательная экскурсия, интересно был всем: и детям, и взрослым. Очень увлечённо следаволи по маршруту, участвуя в квесте, что и не заметили, как пролетело время. Дети особенно были рады
В
Василий
27 янв 2025
Были на экскурсии у Лилии 26 января. Замечательно! Не банальный маршрут, интересно, познавательно и очень увлекательно. Понравилось всем и детям и взрослым. Лилия настоящий профессионал своего дела энергичная, позитивная, добрая. Смогла заинтересовать такую разношерстную компанию). Молодец! Будем советовать всем своим друзьям. И сами пойдем на другие экскурсии с Лилией.
Е
Елена
27 янв 2025
Не первый раз ходим к Лилии на экскурсии, полный восторг! Ребенок вернулся с горящими глазами! Спасибо большое Лилии за интересную и увлекательную экскурсию! Ждём новые маршруты!
Вика
26 янв 2025
Наилучшие впечатления! Были компанией взрослых и детей, и всем очень понравилось! Лилии большое спасибо, все четко, грамотно, позитивно, интересно и весело!
И
Ирина
26 янв 2025
Благодарим Лилию за интереснейшую экскурсию-квест. И дети и взрослые были погружены в процесс. Каждая подсказка из шкатулки открывала для нас новые интересные места или ранее неизвестную информацию. Время пролетело незаметно, очень рекомендуем этот формат экскурсии. Необычно, интересно, живо!
Н
Николай
25 янв 2025
Очень круто!
Особенно понравилось разгадывать головоломки. А призы просто топчик. Однозначно рекомендую
