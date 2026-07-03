Расположенный в одной из семи сталинских высоток, МГУ стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов страны. Вы узнаете, что находилось на его месте раньше и как в гости к университету «пришла вся Москва». Рассмотрите здания НИИ, библиотек и разных факультетов, расшифруете старинные барельефы и насладитесь панорамой столицы с высоты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее университета

Мы увидим корпуса факультетов и НИИ, в которых разрабатывают космические аппараты и ядерный щит страны. Подойдем к зданию Фундаментальной библиотеки МГУ, где хранятся экземпляры всех печатных изданий России. Проследим по барельефам, как за почти 200 лет менялось здание университета, и поиграем в «поиск предметов» у памятника стройотрядам напротив физического факультета. А также обсудим легенду о происхождении Ломоносова — одного из основателей университета.

Занимательные факты и легенды

Вы рассмотрите со всех сторон главное здание университета и узнаете, почему лифты МГУ сравнивают с лестницами Хогвартса, как устроена местная библиотека, какие есть приметы для сдачи экзаменов и сколько здесь стоит обучение. А еще услышите легенды о золотом Сталине в подвале, полете на самодельном планере и замороженном грунте. Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы.

Организационные детали