Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы

4.9
6 отзывов
Расположенный в одной из семи сталинских высоток, МГУ стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов страны.

Вы узнаете, что находилось на его месте раньше и как в гости к университету «пришла вся Москва».

Рассмотрите здания НИИ, библиотек и разных факультетов, расшифруете старинные барельефы и насладитесь панорамой столицы с высоты.
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы
МГУ и Воробьевы горы

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее университета

Мы увидим корпуса факультетов и НИИ, в которых разрабатывают космические аппараты и ядерный щит страны. Подойдем к зданию Фундаментальной библиотеки МГУ, где хранятся экземпляры всех печатных изданий России. Проследим по барельефам, как за почти 200 лет менялось здание университета, и поиграем в «поиск предметов» у памятника стройотрядам напротив физического факультета. А также обсудим легенду о происхождении Ломоносова — одного из основателей университета.

Занимательные факты и легенды

Вы рассмотрите со всех сторон главное здание университета и узнаете, почему лифты МГУ сравнивают с лестницами Хогвартса, как устроена местная библиотека, какие есть приметы для сдачи экзаменов и сколько здесь стоит обучение. А еще услышите легенды о золотом Сталине в подвале, полете на самодельном планере и замороженном грунте. Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Университет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Лена
Лена
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
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6 реальных отзывов от туристов

Ю
18 окт 2021
Гуляли с друзьями из Риги. Для них экскурсия была информативной, для жителей Москвы недостаточно информативно получилось. Экскурсовод приятная женщина, хочет рассказать всё доступным языком, но частенько переходит на жаргоны, а то и легкую брань. Немного странно было это слышать, вроде же культурный отдых себе решили организовать)
Е
3 окт 2021
Большое спасибо за интересную прогулку по территории Университета!
С
24 сен 2021
Были семьёй на экскурсии 18 сентября. Все понравилось. Гид Елена не только милая девушка, но и мастер своего дела. Смогла заинтересовать и детей и взрослых интересными фактами об МГУ и Воробьевых горах. Надеемся на новую встречу!
В
17 авг 2021
Лена провела для нас с 14-летней дочерью экскурсию по МГУ и Воробьевым горам. Экскурсия нам очень понравилась, было интересно, веселело и, как сказала дочь, «было не похоже на обычную скучноватую экскурсию». 2, 5 часа пролетели на одном дыхании, мы совсем не устали. Спасибо Лене огромное!
Т
4 авг 2021
экскурсия была интересной. спасибо за рассказ об МГУ. Я узнал много нового.

Кирилл. З.8 лет
Melissa
28 июля 2021
Friendly and knowledgeable guide who gave us some interesting facts and took us on a well planned route around the university, ending at a viewpoint of the Moscow skyline. Overall I enjoyed the tour and the guide was very patient with my children.
The guide conducted this tour in English and did a great job of it - excellent language skills:-)

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