Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Расположенный в одной из семи сталинских высоток, МГУ стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов страны. Вы узнаете, что находилось на его месте раньше и как в гости к университету «пришла вся Москва».
Рассмотрите здания НИИ, библиотек и разных факультетов, расшифруете старинные барельефы и насладитесь панорамой столицы с высоты.
Мы увидим корпуса факультетов и НИИ, в которых разрабатывают космические аппараты и ядерный щит страны. Подойдем к зданию Фундаментальной библиотеки МГУ, где хранятся экземпляры всех печатных изданий России. Проследим по барельефам, как за почти 200 лет менялось здание университета, и поиграем в «поиск предметов» у памятника стройотрядам напротив физического факультета. А также обсудим легенду о происхождении Ломоносова — одного из основателей университета.
Занимательные факты и легенды
Вы рассмотрите со всех сторон главное здание университета и узнаете, почему лифты МГУ сравнивают с лестницами Хогвартса, как устроена местная библиотека, какие есть приметы для сдачи экзаменов и сколько здесь стоит обучение. А еще услышите легенды о золотом Сталине в подвале, полете на самодельном планере и замороженном грунте. Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи, высотки не посещаем
Экскурсия проходит с использованием радиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Университет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
–
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1
–
О
Оксана
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Еленой. масса новой информации, хорошая подготовка и позитивная энергия Елены - понравилось все. Очень рекомендую.
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Марина
Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо, Елена проста в общении, детям очень понравилось, не скучно и весело, материал был подан в лёгкой интересной форме, 2,5 часа пролетели незаметно. Для ознакомления читать дальшеуменьшить
с МГУ и общего представления о нем отлично подойдёт эта экскурсия. Елена рассказывает много весёлых историй и легенд из жизни студентов МГУ. А в конце экскурсии было приятно получить сувениры, сделанные руками Елены. Кроме того, во время экскурсти был не большой квест с призами.
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ольга
Если нужна экскурсия в день рождения для разновозрастной компании, то однозначно отличный вариант. Внимание детей удерживалось 2,5 часа. Все было отлично
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О
Ольга
Во время поездки в Москву в августе 2022 года мы семьей были на экскурсии "Воробьевы горы и МГУ" с гидом Еленой. Очень интересная и содержательная экскурсия! Особенно впечатлило посещение территории читать дальшеуменьшить
МГУ. С Леной мы погрузились в атмосферу истории студенчества главного университета, прошли по интересному маршруту вокруг него, много узнали о нем и о его самом главном здании - об этой уникальной грандиозной высотке Москвы. И нам повезло с погодой - было не очень жарко и абсолютно ясно, и со смотровой площадки были хорошо видны все объекты, о которых нам в интересных деталях рассказала Лена. Спасибо большое Лене за такую грамотную организацию и интересную подачу темы! И хочется отдельно поблагодарить Лену еще и за то, что у нашего 15-ти летнего сына после ее экскурсии появилась дополнительная мотивация к дальнейшей учебе! Рекомендую!!
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Melissa
Friendly and knowledgeable guide who gave us some interesting facts and took us on a well planned route around the university, ending at a viewpoint of the Moscow skyline. Overall I enjoyed the tour and the guide was very patient with my children. The guide conducted this tour in English and did a great job of it - excellent language skills:-)
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С
Светлана
Спасибо огромное за незабываемую прогулку! Интересные факты, неординарная форма подачи материала, эмоциональный рассказ… все это сделало Осетий пасмурный день светлым и солнечным! Дети сказали, что обязательно вернуться в Москву, чтобы ещё раз погулять с Еленой😉 а это самая высшая оценка качеству👍👍👍