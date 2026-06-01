Вы посетите бывшие наукограды южного Подмосковья — Пущино и Протвино. Каждый уголок здесь пропитан духом научных открытий, смелых идей и великих свершений. Вы познакомитесь с архитектурой в стиле советского модернизма и побываете внутри радиотелескопа.
А также узнаете, как живут в муравейниках и пилах, кому Мирабель оставила своё сердце и куда поехала крыша.
А также узнаете, как живут в муравейниках и пилах, кому Мирабель оставила своё сердце и куда поехала крыша.
Описание экскурсии
Пущино (2,5 ч). Вы изучите научные институты посреди леса. Здесь воздух пропитан ароматами хвои и новыми идеями.
Вы увидите:
- советский модернизм: цельную застройку, дома с круглыми окнами, арт-объекты
- зелёную зону между НИИ и жилыми домами
- современную кинетическую скульптуру «Спираль»
- панораму Оки и Приокско-Террасного заповедника
Вы узнаете:
- как астрономы оказались в академгородке биологов
- что такое голубая кровь и где разработали генно-инженерный инсулин
- откуда растут ноги Рунета и какой поисковик здесь создали
- какая старинная усадьба Пущино не раз мелькала в кино
- сколько сейчас здесь институтов и чем занимаются учёные
Радиоастрономическая обсерватория (1,5–2 ч). Посетите крупнейший радиоастрономический центр России: осмотрите самые большие радиотелескопы и даже побываете внутри одного из них.
А также услышите:
- как рождаются звёзды и живут ли они после смерти
- зачем радиотелескопы отправляют в космос
- насколько безопасно жить рядом с обсерваторией
- где находится кремлёвская стена и куда поехала крыша
Протвино (2 ч). Исследуете город на Протве, построенный для изучения элементарных частиц. В 1960-х здесь создали протонный ускоритель (синхротрон), самый мощный в мире на тот момент.
Вы увидите:
- улицы и дворы, спроектированные особым способом
- дом над автодорогой и недостроенные переходы
- мемориал «Рубеж обороны» на месте боёв Великой Отечественной войны
- местный Бродвей
И поймёте:
- как наука объясняет законы природы и что стало с ускорителем частиц
- зачем Мирабель оставила сердце городу и откуда здесь французский квартал
- как художники видели эволюцию от простого к сложному, энергию и космос
- как живут в муравейниках и пилах
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽
- Порядок посещения объектов может измениться
- После бронирования необходимо оплатить остаток суммы напрямую организатору. Вы получите подтверждающие документы. В случае отказа вернём средства за вычетом расходов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5370 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5270 ₽
|Пенсионеры
|5270 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
Входит в следующие категории Москвы
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