Сегодня большинство считает, что Сталин и Троцкий — давно забытые персонажи прошлых лет. Однако история… продолжается. Вы узнаете самое интересное о первых годах советской власти, о том, как менялась в эти годы Москва. Увидите места политических битв и гражданской войны внутри столицы, тайных троцкистских кружков и трактиров, в которых решалась судьба страны. И не только!

за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Знали ли вы, что Сталин получил подзатыльник на трибуне Мавзолея, Троцкий гонял на роликовых коньках, а Ленин гнобил их обоих на заседаниях Совнаркома?

Во время нашей экспедиции мы обсудим

Первые московские квартиры Ленина, Сталина, Троцкого, коммунистический детский сад «Красная звезда»

Переезд Совета народных комиссаров из Петрограда в Москву, Первый и Второй Дом Советов

Парады РККА, Льва Троцкого — председателя РевВоенСовета и красных командармов

Запрет Ленина на фракции, как Сталин стал генеральным секретарём

Первый инсульт Ленина и конференцию в Генуе — триумф молодой советской дипломатии

Советские похоронные церемониалы: похороны Свердлова, Дзержинского, Горького

Падение Германской и Австро-Венгерской империй, аннуляцию Лениным «позорного» Брестского мира

И многое другое!

Маршрут экспедиции

Красная площадь

Театральная площадь

Манежная площадь

Тверская улица

Столешников переулок

Большая Дмитровка

Организационные детали

Материал экскурсии вряд ли будет интересен детям до 7 лет.