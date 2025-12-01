Сегодня большинство считает, что Сталин и Троцкий — давно забытые персонажи прошлых лет. Однако история… продолжается. Вы узнаете самое интересное о первых годах советской власти, о том, как менялась в эти годы Москва.
Увидите места политических битв и гражданской войны внутри столицы, тайных троцкистских кружков и трактиров, в которых решалась судьба страны. И не только!
Увидите места политических битв и гражданской войны внутри столицы, тайных троцкистских кружков и трактиров, в которых решалась судьба страны. И не только!
Описание экскурсии
Знали ли вы, что Сталин получил подзатыльник на трибуне Мавзолея, Троцкий гонял на роликовых коньках, а Ленин гнобил их обоих на заседаниях Совнаркома?
Во время нашей экспедиции мы обсудим
- Первые московские квартиры Ленина, Сталина, Троцкого, коммунистический детский сад «Красная звезда»
- Переезд Совета народных комиссаров из Петрограда в Москву, Первый и Второй Дом Советов
- Парады РККА, Льва Троцкого — председателя РевВоенСовета и красных командармов
- Запрет Ленина на фракции, как Сталин стал генеральным секретарём
- Первый инсульт Ленина и конференцию в Генуе — триумф молодой советской дипломатии
- Советские похоронные церемониалы: похороны Свердлова, Дзержинского, Горького
- Падение Германской и Австро-Венгерской империй, аннуляцию Лениным «позорного» Брестского мира
И многое другое!
Маршрут экспедиции
- Красная площадь
- Театральная площадь
- Манежная площадь
- Тверская улица
- Столешников переулок
- Большая Дмитровка
Организационные детали
Материал экскурсии вряд ли будет интересен детям до 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 353 туристов
Я социалист, гид, библиотекарь. Занимаюсь русской антикварной социалистической книгой. Создатель крупнейшей в России частной библиотеки по истории социализма, коммунистических интенций и социалистических утопий. Руководитель московского клуба «Фабианское социалистическое общество». Организую коммунистические и марксистские коллоквиумы и лекции, а также путешествия по «Красному маршруту» (города и музеи социалистической и коммунистической тематики).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
1 дек 2025
Супер интересно)
Ольга
6 ноя 2025
Были на экскурсии с сыном (14 лет), который интересуется историей в целом и темой революционного движения в России в частности.
Было очень интересно, даже забывали фотографировать))слушали Александра, раскрыв рот☺️ Потом еще
Было очень интересно, даже забывали фотографировать))слушали Александра, раскрыв рот☺️ Потом еще
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Царствующий град: пешком по центру Москвы
Погрузитесь в атмосферу Москвы, посетив Красную площадь, Храм Василия Блаженного и другие знаковые места столицы. Узнайте тайны древних сооружений и их историю
Начало: Рядом с Красной площадью
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
800 ₽ за человека