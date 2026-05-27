Исследуем помпезную Тверскую, её окрестности и закутки — вот, где живёт настоящее колдовство. Поговорим о барной культуре, концепциях интересных заведений, которые мы сами посещаем, очень уважаем и рекомендуем. Вас ждут легенды, мифы, факты и, конечно же, новые вкусовые впечатления. Мы уверены, эти места станут вашими любимыми!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Вуду-бар и история «королевы Вуду». Вы окажетесь в атмосферном баре с алтарём, амулетами и необычными коктейлями. Узнаете историю о «королеве Вуду»

Скрытый японский двор. Пройдёте по незаметной тропе в закрытую локацию и попробуете коктейли «в банках». Рассмотрите традиционные фонари и иероглифы. А ещё узнаете, что же случилось с Чебурашкой.

Бывшая квартира Вертинского с видом на Тверскую. Зайдёте в стилизованную под футуризм квартиру, притворитесь своими и выберете коктейли по именам писателей или уникальный — прямо под вас. Обязательный пункт — фото на балконе.

Таверна в стиле Гарри Поттера. Спуститесь в подвал с машиной на потолке и волшебными настойками в меню. Попробуете сливочное пиво и пройдёте, по желанию, испытания Хогвартса — сварите зелье-коктейль под чутким руководством актёров-героев легендарной саги. Докажем, что магия существует. Но никому не расскажем об этом!

