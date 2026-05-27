Мистические бары Тверской

Экзотическое приключение с атмосферой футуризма и волшебства
Исследуем помпезную Тверскую, её окрестности и закутки — вот, где живёт настоящее колдовство.

Поговорим о барной культуре, концепциях интересных заведений, которые мы сами посещаем, очень уважаем и рекомендуем. Вас ждут легенды, мифы, факты и, конечно же, новые вкусовые впечатления. Мы уверены, эти места станут вашими любимыми!
Описание экскурсии

Вуду-бар и история «королевы Вуду». Вы окажетесь в атмосферном баре с алтарём, амулетами и необычными коктейлями. Узнаете историю о «королеве Вуду»

Скрытый японский двор. Пройдёте по незаметной тропе в закрытую локацию и попробуете коктейли «в банках». Рассмотрите традиционные фонари и иероглифы. А ещё узнаете, что же случилось с Чебурашкой.

Бывшая квартира Вертинского с видом на Тверскую. Зайдёте в стилизованную под футуризм квартиру, притворитесь своими и выберете коктейли по именам писателей или уникальный — прямо под вас. Обязательный пункт — фото на балконе.

Таверна в стиле Гарри Поттера. Спуститесь в подвал с машиной на потолке и волшебными настойками в меню. Попробуете сливочное пиво и пройдёте, по желанию, испытания Хогвартса — сварите зелье-коктейль под чутким руководством актёров-героев легендарной саги. Докажем, что магия существует. Но никому не расскажем об этом!

Организационные детали

  • Бонусом предлагаем одну настойку-сюрприз. Остальные напитки оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Возраст участников — от 20 лет
  • По вашему настроению продолжительность прогулки может быть увеличена за доплату
  • Вы можете прийти на экскурсию большой компанией. За каждого дополнительного участника — 1000 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2732 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.

