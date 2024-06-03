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закрытые московские дворики, много необычных заведений-баров. Хотя нам только одно действительно зашло антуражем- это английский паб "Черный лебедь". Все вроде бы устроило, но не так много интересной исторической информации. В некоторых заведениях даже и не хотелось дегустировать. Да и экскурсия все-таки дороговата для двоих… Ну в любом случае, остались довольны…