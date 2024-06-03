Экскурсии по барам Москвы

Найдено 14 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Москве, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычные бары Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
«Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами»
Сегодня в 21:30
9 июня в 16:30
6 000 за всё до 4 чел.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
31 отзыв
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
«В местах, которые мы посетим, как правило, нет фиксированного коктейльного меню, а лучшие бартендеры делают уникальные миксы под ваше настроение»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Вы можете захватить с собой алкогольные напитки, но не забудьте взять чек»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«Что вас ожидает:Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
«Знакомство со старейшим питейным заведением Москвы и баром, который похож на кабинет биологии»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000 за человека
Тур-игра по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
30 отзывов
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
«Наш столичный барный маршрут меняется в зависимости от дня проведения — но вы всегда окажетесь в 4 атмосферных заведениях»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700 за человека
Пивная Москва: история и дегустации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
«Маршрут пешеходный, с переходами между барами по 10-15 минут»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500 за всё до 6 чел.
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах
Начало: На Тверском бульваре
«Что, сколько и, главное, как раньше употребляли из алкогольных напитков»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
8 650 за всё до 6 чел.
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Три атмосферных бара, которые я подбираю для каждой экскурсии»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
Секретные бары Покровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
«Вы почувствуете атмосферу американской барной культуры, полюбуетесь стрит-артом и попробуете легендарные шоты в авторском исполнении»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700 за всё до 4 чел.
Гастропрогулка «Ближний Восток в Москве»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастропрогулка «Ближний Восток в Москве»
Посетить три аутентичных заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Тверская»
«В стоимость входят: 2 напитка (предупредите заранее, если не употребляете алкоголь), 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гастрогидов»
9 июня в 19:00
12 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
На брудершафт с Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
На брудершафт с Москвой
Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки
Начало: У метро «Трубная»
«Мы начнём с места, где проходили все знаковые богемные кутежи дореволюционной Москвы, а сегодня занимаются «барной алхимией»»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8 500 за всё до 4 чел.
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Начало: у метро «Сретенский бульвар»
«Пройдёте в тайную комнату необычного бара и окунётесь в атмосферу барочной культуры 18 века в башне-церкви»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Неформальная прогулка по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Неформальная прогулка по барам Москвы
Посетить нетуристические бары с аутентичной атмосферой в компании местного жителя
Начало: У метро Пушкинская
«Это не модное гламурное место, а плотный хороший барчик, где можно выпить потрясающе вкусный сидр и съесть бургер»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
60005 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Необычные бары Китай-города
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
  • Ф
    Фарида
    31 мая 2024
    Секретные бары Покровки
    Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое
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    большое разнообразие интересных заведений. Александр (наш гид) очень открытый и позитивный человек. Он с готовностью слушал все наши пожелания и корректировал маршрут. Огромное ему спасибо за уделённое время. Получили только положительные эмоции.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    История в бокале: прогулка по барам Хитровки
    Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
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    закрытые московские дворики, много необычных заведений-баров. Хотя нам только одно действительно зашло антуражем- это английский паб "Черный лебедь". Все вроде бы устроило, но не так много интересной исторической информации. В некоторых заведениях даже и не хотелось дегустировать. Да и экскурсия все-таки дороговата для двоих… Ну в любом случае, остались довольны…

  • O
    Olga
    29 мая 2024
    История в бокале: прогулка по барам Хитровки
    Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
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    совмещающий в себе и исторический экскурс по району Хитровка, и посещение интересных баров и пабов с дегустацией. Открыли для себя новые места. А паб Black Swan просто великолепен!!!! Это была замечательная прогулка по весенней Москве с очаровательной Татьяной, которая перестроила прогулку по нашим предпочтениям и с удовольствием делилась своими знаниями и секретами. Очень рекомендую данную экскурсию.

    Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Необычные бары Китай-города
    Офигенно было!!! Решил на свой др сделать такой формат и не прогадал. Скажу честно мы не ожидали, что будет на столько круто.
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    История в бокале: прогулка по барам Хитровки
    Татьяна отличный рассказчик, много знает интересных мест в Москве. Я ничуть не пожалела, что пошла на эту экскурсию. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Необычные бары Китай-города
    Экскурсовод сразу настроился на мои предпочтения и интересы, получилась очень интересная и разностороннее путешествие по району и конечно ромбическим барам, которые удовлетворят любые потребности. Рекомендую всем.
  • В
    Валерий
    5 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Отличная прогулка и выбор баров. Спасибо Але и Антону за позитив! Всё очень понравилось!
  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Если один в Москве, и есть свободный вечер- то рекомендую посетить данную экскурсию. Новые знакомства, прекрасная атмосфера, гид знающий свое дело, ну и конечно алкоголь

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бары и ночная жизнь»

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  9. Зарядье
  10. Набережная
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