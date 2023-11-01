Место, где с помощью картин, скульптур, предметов интерьера воссоздана почти вся история человечества, от античных времен до современности. Музей, в котором можно увидеть знаменитую коллекцию Шлимана «Сокровища Трои», творения Тициана, Рембрандта, Рубенса — всё это о ГМИИ им. Пушкина. Приглашаю вас оценить мировые шедевры и узнать об искусстве разных стран и эпох.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Знакомство с основными коллекциями музея

Музей, задуманный при Александре III как учебное место для студентов художественных факультетов, насчитывает свыше 700 тысяч произведений зарубежного искусства. Неспешно следуя по залам, мы совершим путешествие по шедеврам разных стран, эпох и стилей.

В Египетском зале вас ждут яркие деревянные саркофаги для древних мумий, косметическая ложечка, с помощью которой пудрились египтянки, большой жук-скарабей, считавшийся священным. Я расскажу о культе мертвых, раскопках и гробницах фараонов, клинописи и других особенностях древнеегипетской культуры.

В Греческом дворике вы узнаете, как выглядел древний Акрополь в Афинах, оцените статуи Парфенона по слепкам, в особенности копию статуи прекрасной богини победы Афины Паллады. Я поделюсь фактами о греческой скульптуре, воплотившей национальный идеал красоты.

Мало кто знает, что в Пушкинском хранится прославленная коллекция Г. Шлимана «Сокровища Трои», которые совершенно случайно обнаружил этот археолог-самоучка во время раскопок в 1870-1890-х гг. Среди прочего вы полюбуетесь шедевром ювелирного искусства — золотой диадемой, собранной из сотен золотых лепестков.

В Итальянском дворике вы найдете статую самого красивого юноши — Давида работы скульптора Микеланджело (копия), а также скульптуры конных всадников работы Донателло и Верроккио (копии). Здесь же вы узнаете о смене стилей и направлений в искусстве 13-16 веков.

В зале эпохи Возрождения вы изучите крупнейшие живописные школы Италии и полюбуетесь полотнами Боттичелли, Перуджино, Тициана, Веронезе, Эль Греко.

Хотите узнать, какая картина из экспонируемых в Москве самая ценная? Перейдем в зал Рембрандта и найдем ее. Вы увидите непередаваемый золотой свет, льющийся с картин этого знаменитого фламандского живописца, и узнаете, что такое «сфумато» и как менялся идеал красоты в разные периоды мировой истории.

Вас ждут интересные факты из биографий европейских художников и скульпторов, об их творческом пути. Я расскажу вам, почему голландцы не выбрасывали косточки от свиных рулек, как появились первые коньки и над чем смеются сатиры, изображенные на картинах Рубенса. Вы заметите, как вместо Мадонн художники начинают рисовать светских красавиц, как из ангелов дети превращаются в обычных озорников и шалунов, узнаете о возникновении различных жанров живописи.

Всё это и многое другое — на экскурсии по музею им. Пушкина, в котором обязательно нужно побывать.

Организационные детали