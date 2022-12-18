Музей, задуманный при Александре III как учебное место для студентов художественных факультетов, насчитывает свыше 700 тысяч произведений зарубежного искусства. Неспешно следуя по залам, мы совершим путешествие по шедеврам разных стран, эпох и стилей.
В Египетском зале вас ждут яркие деревянные саркофаги для древних мумий, косметическая ложечка, с помощью которой пудрились египтянки, большой жук-скарабей, считавшийся священным. Я расскажу о культе мертвых, раскопках и гробницах фараонов, клинописи и других особенностях древнеегипетской культуры.
В Греческом дворике вы узнаете, как выглядел древний Акрополь в Афинах, оцените статуи Парфенона по слепкам, в особенности копию статуи прекрасной богини победы Афины Паллады. Я поделюсь фактами о греческой скульптуре, воплотившей национальный идеал красоты.
Мало кто знает, что в Пушкинском хранится прославленная коллекция Г. Шлимана «Сокровища Трои», которые совершенно случайно обнаружил этот археолог-самоучка во время раскопок в 1870-1890-х гг. Среди прочего вы полюбуетесь шедевром ювелирного искусства — золотой диадемой, собранной из сотен золотых лепестков.
В Итальянском дворике вы найдете статую самого красивого юноши — Давида работы скульптора Микеланджело (копия), а также скульптуры конных всадников работы Донателло и Верроккио (копии). Здесь же вы узнаете о смене стилей и направлений в искусстве 13-16 веков.
В зале эпохи Возрождения вы изучите крупнейшие живописные школы Италии и полюбуетесь полотнами Боттичелли, Перуджино, Тициана, Веронезе, Эль Греко.
Хотите узнать, какая картина из экспонируемых в Москве самая ценная? Перейдем в зал Рембрандта и найдем ее. Вы увидите непередаваемый золотой свет, льющийся с картин этого знаменитого фламандского живописца, и узнаете, что такое «сфумато» и как менялся идеал красоты в разные периоды мировой истории.
Вас ждут интересные факты из биографий европейских художников и скульпторов, об их творческом пути. Я расскажу вам, почему голландцы не выбрасывали косточки от свиных рулек, как появились первые коньки и над чем смеются сатиры, изображенные на картинах Рубенса. Вы заметите, как вместо Мадонн художники начинают рисовать светских красавиц, как из ангелов дети превращаются в обычных озорников и шалунов, узнаете о возникновении различных жанров живописи.
Всё это и многое другое — на экскурсии по музею им. Пушкина, в котором обязательно нужно побывать.