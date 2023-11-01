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Шедевры Пушкинского музея

Приобщиться к искусству разных эпох в ГМИИ им. Пушкина
Место, где с помощью картин, скульптур, предметов интерьера воссоздана почти вся история человечества, от античных времен до современности.

Музей, в котором можно увидеть знаменитую коллекцию Шлимана «Сокровища Трои», творения Тициана, Рембрандта, Рубенса — всё это о ГМИИ им. Пушкина. Приглашаю вас оценить мировые шедевры и узнать об искусстве разных стран и эпох.
4.2
17 отзывов
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея

Описание билета

Знакомство с основными коллекциями музея

Музей, задуманный при Александре III как учебное место для студентов художественных факультетов, насчитывает свыше 700 тысяч произведений зарубежного искусства. Неспешно следуя по залам, мы совершим путешествие по шедеврам разных стран, эпох и стилей.

В Египетском зале вас ждут яркие деревянные саркофаги для древних мумий, косметическая ложечка, с помощью которой пудрились египтянки, большой жук-скарабей, считавшийся священным. Я расскажу о культе мертвых, раскопках и гробницах фараонов, клинописи и других особенностях древнеегипетской культуры.

В Греческом дворике вы узнаете, как выглядел древний Акрополь в Афинах, оцените статуи Парфенона по слепкам, в особенности копию статуи прекрасной богини победы Афины Паллады. Я поделюсь фактами о греческой скульптуре, воплотившей национальный идеал красоты.

Мало кто знает, что в Пушкинском хранится прославленная коллекция Г. Шлимана «Сокровища Трои», которые совершенно случайно обнаружил этот археолог-самоучка во время раскопок в 1870-1890-х гг. Среди прочего вы полюбуетесь шедевром ювелирного искусства — золотой диадемой, собранной из сотен золотых лепестков.

В Итальянском дворике вы найдете статую самого красивого юноши — Давида работы скульптора Микеланджело (копия), а также скульптуры конных всадников работы Донателло и Верроккио (копии). Здесь же вы узнаете о смене стилей и направлений в искусстве 13-16 веков.

В зале эпохи Возрождения вы изучите крупнейшие живописные школы Италии и полюбуетесь полотнами Боттичелли, Перуджино, Тициана, Веронезе, Эль Греко.

Хотите узнать, какая картина из экспонируемых в Москве самая ценная? Перейдем в зал Рембрандта и найдем ее. Вы увидите непередаваемый золотой свет, льющийся с картин этого знаменитого фламандского живописца, и узнаете, что такое «сфумато» и как менялся идеал красоты в разные периоды мировой истории.

Вас ждут интересные факты из биографий европейских художников и скульпторов, об их творческом пути. Я расскажу вам, почему голландцы не выбрасывали косточки от свиных рулек, как появились первые коньки и над чем смеются сатиры, изображенные на картинах Рубенса. Вы заметите, как вместо Мадонн художники начинают рисовать светских красавиц, как из ангелов дети превращаются в обычных озорников и шалунов, узнаете о возникновении различных жанров живописи.

Всё это и многое другое — на экскурсии по музею им. Пушкина, в котором обязательно нужно побывать.

Организационные детали

  • Для того, чтобы экскурсия состоялась, необходимо подать заявку в музей не позднее, чем за 10 дней до даты проведения. Бронируйте, пожалуйста, экскурсию заранее.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 15 человек. В этом случае нужно подавать заявку на разрешение от музея за 1 месяц, а также оплачивать право ведения экскурсии:
    — для группы от 6 до 10 человек — 9000 ₽
    — для группы от 11 до 15 человек — 12 000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10014 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Мы ходили на экскурсию группой, восемь человек. Валерия заранее предупредила о стоимости, и организовала для нас индивидуальную экскурсию на такое большое количество человек. Экскурсия нам понравилось! И подача материала, и содержание.
Очень интересно было послушать про греческий зал, да и про остальные шедевры музея. Однозначно рекомендую!
Мы ходили на экскурсию группой, восемь человек. Валерия заранее предупредила о стоимости, и организовала для нас
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Любовь
Хорошо прошла экскурсия. Как и просили, понятно, интересно. Музей нужно посещать именно с гидом, не аудио, а с живым увлеченным человеком.
Хорошо прошла экскурсия. Как и просили, понятно, интересно. Музей нужно посещать именно с гидом, не аудио, а с живым увлеченным человеком.
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Е
Спасиббббо, все прекрасно
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Ю
Были на экскурсии с родителями. Понравился маршрут. Валерия смогла умело организовать прогулку по музею, уделив внимание основным экспонатам так, что создалось прекрасное общее впечатление об экспозиции. Теперь можно выбирать отдельные направления, чтобы углубить свои знания.
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А
Хотим поблагодарить Ирину за проведенную экскурсию по пушкинскому музею, очень увлекательный рассказ и много новой информации! У экскурсовода очень глубокие знания, она рассказала нам о многих эпохах и лисностях, слушать было действительно интересно)
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Наталья
Очень интересная подача материала, особенно происхождение всех жанров живописи исторически из иконописи и так далее. Очень довольны, очень интересный рассказ, с дополнительными деталями по другим экспонатам музея. Большое спасибо, Валерия!
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