Шедевры Пушкинского музея

Приобщиться к искусству разных эпох в ГМИИ им. Пушкина

Место, где с помощью картин, скульптур, предметов интерьера воссоздана почти вся история человечества, от античных времен до современности.

Музей, в котором можно увидеть знаменитую коллекцию Шлимана «Сокровища Трои», творения Тициана, Рембрандта, Рубенса — всё это о ГМИИ им. Пушкина. Приглашаю вас оценить мировые шедевры и узнать об искусстве разных стран и эпох.
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
Шедевры Пушкинского музея
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с основными коллекциями музея

Музей, задуманный при Александре III как учебное место для студентов художественных факультетов, насчитывает свыше 700 тысяч произведений зарубежного искусства. Неспешно следуя по залам, мы совершим путешествие по шедеврам разных стран, эпох и стилей.

В Египетском зале вас ждут яркие деревянные саркофаги для древних мумий, косметическая ложечка, с помощью которой пудрились египтянки, большой жук-скарабей, считавшийся священным. Я расскажу о культе мертвых, раскопках и гробницах фараонов, клинописи и других особенностях древнеегипетской культуры.

В Греческом дворике вы узнаете, как выглядел древний Акрополь в Афинах, оцените статуи Парфенона по слепкам, в особенности копию статуи прекрасной богини победы Афины Паллады. Я поделюсь фактами о греческой скульптуре, воплотившей национальный идеал красоты.

Мало кто знает, что в Пушкинском хранится прославленная коллекция Г. Шлимана «Сокровища Трои», которые совершенно случайно обнаружил этот археолог-самоучка во время раскопок в 1870-1890-х гг. Среди прочего вы полюбуетесь шедевром ювелирного искусства — золотой диадемой, собранной из сотен золотых лепестков.

В Итальянском дворике вы найдете статую самого красивого юноши — Давида работы скульптора Микеланджело (копия), а также скульптуры конных всадников работы Донателло и Верроккио (копии). Здесь же вы узнаете о смене стилей и направлений в искусстве 13-16 веков.

В зале эпохи Возрождения вы изучите крупнейшие живописные школы Италии и полюбуетесь полотнами Боттичелли, Перуджино, Тициана, Веронезе, Эль Греко.

Хотите узнать, какая картина из экспонируемых в Москве самая ценная? Перейдем в зал Рембрандта и найдем ее. Вы увидите непередаваемый золотой свет, льющийся с картин этого знаменитого фламандского живописца, и узнаете, что такое «сфумато» и как менялся идеал красоты в разные периоды мировой истории.

Вас ждут интересные факты из биографий европейских художников и скульпторов, об их творческом пути. Я расскажу вам, почему голландцы не выбрасывали косточки от свиных рулек, как появились первые коньки и над чем смеются сатиры, изображенные на картинах Рубенса. Вы заметите, как вместо Мадонн художники начинают рисовать светских красавиц, как из ангелов дети превращаются в обычных озорников и шалунов, узнаете о возникновении различных жанров живописи.

Всё это и многое другое — на экскурсии по музею им. Пушкина, в котором обязательно нужно побывать.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты в ГМИИ им. Пушкина вы приобретаете самостоятельно. Взрослый билет — 400 руб., льготный билет — 200 руб.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 15 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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