Эта квест-экскурсия проведёт вас по главной улице Москвы и откроет тайны, легенды и здания с нового ракурса. Вас ждёт незабываемое приключение по Тверской, которая «поправилась» до нынешних размеров. Мы разгадаем тайну прошлых лет и поймём, почему дома передвигались по Тверской улице по ночам. Что же здесь происходило? Что-то паранормальное или нормальное? Узнаете на моей экскурсии!
Описание квестаТверская — главная улица Москвы Во время нашей экскурсии мы пройдем по главной улице Москвы и узнаем её историю. Мы увидим своими глазами, как Тверская выглядела в начале XX века, и сравним с нынешней. Вас также ждут конверты с сюрпризом и магическая коробка. Мы разгадаем шифр и узнаем важную информацию для москвичей. Темы нашей экскурсии • Мы поговорим о Пушкине: узнаем, как он связан с Тверской улицей, и какого цвета у него были глаза;
- Разгадаем тайну исчезновения монастыря и выясним, как Александр Сергеевич переходил Тверскую улицу;
- Проведём расследование об исчезновении балерины и найдём жемчужину во дворе;
- Разберёмся, как дома «гуляли» по Тверской по ночам;
- Почему у глазной больницы 1-й этаж построился позже 2-го, и как это возможно;
- Найдём странность на часах телеграфа;
- Подумаем, зачем цокольный этаж дома облицован гранитом;
- Увидим самую первую гостиницу Москвы. Вас ждут интересные истории, увлекательные викторины, загадки, небольшой квест и сувениры ручной работы!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основоположнику русского литературного языка А.С. Пушкину
- Дом под юбкой
- Мэрия Москвы
- Жемчужина архитектуры - Саввинское подворье
- Центральный телеграф
- Гостиница «Метрополь»
- Фонтан «Часы мира»
Услуги гида
Личные расходы
Памятник А.С. Пушкину
Манежная площадь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
