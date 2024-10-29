Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)
Исследовать центр города, по пути собирая необычную компанию на спиритический сеанс
Что делать, если духу великого писателя захотелось устроить вечеринку? Разумеется, помочь, ведь в мире живых ориентироваться ему уже непросто! Вы же не боитесь призраков? Тогда вперёд, в район Арбата, где когда-то жил Гоголь.
Вы откроете для себя интересные места центра Москвы в необычном формате, решая задания квеста и узнавая любопытные факты о литературе и городе.
Вы с друзьями давно не виделись: дела, дела. И вдруг один из вас решил устроить спиритический сеанс! Конечно, вы все моментально собрались. Вызвали духа Гоголя, и он тоже решил устроить вечеринку и пригласить в гости писателей, живших в разное время в одном из районов Арбата. Николаю Васильевичу нужна ваша помощь: компанию духов сначала надо собрать и активировать, чтобы они могли следовать за вами к месту вечеринки.
Немного о механике
Медиум остаётся дома: он будет через приложение передавать вам инструкции Гоголя. А вы отправитесь по обозначенным драматургом адресам и будете искать ответы на вопросы.
Кому подойдёт этот квест
Если вы любите читать и хотели бы погулять по Москве в компании писателей, чьи произведения знакомы каждому в нашей стране; если вам интересны загадки и мистические совпадения; если вам любопытно хоть одним глазком заглянуть в призрачную Москву других времён — не сомневайтесь, этот квест для вас.
В качестве побочных эффектов возможно появление непреодолимого желания побывать в музеях и старинных церквях, почаще встречаться с друзьями и устроить настоящий спиритический сеанс!
Организационные детали
Одна из локаций маршрута закрывается в 19:00 — других временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Маршрут (4,6 км) заканчивается на пересечении Большой Никитской и Моховой
Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 171 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!