Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)

Что делать, если духу великого писателя захотелось устроить вечеринку? Разумеется, помочь, ведь в мире живых ориентироваться ему уже непросто! Вы же не боитесь призраков? Тогда вперёд, в район Арбата, где когда-то жил Гоголь. Вы откроете для себя интересные места центра Москвы в необычном формате, решая задания квеста и узнавая любопытные факты о литературе и городе.

Описание квеста

Легенда квеста

Вы с друзьями давно не виделись: дела, дела. И вдруг один из вас решил устроить спиритический сеанс! Конечно, вы все моментально собрались. Вызвали духа Гоголя, и он тоже решил устроить вечеринку и пригласить в гости писателей, живших в разное время в одном из районов Арбата. Николаю Васильевичу нужна ваша помощь: компанию духов сначала надо собрать и активировать, чтобы они могли следовать за вами к месту вечеринки.

Немного о механике

Медиум остаётся дома: он будет через приложение передавать вам инструкции Гоголя. А вы отправитесь по обозначенным драматургом адресам и будете искать ответы на вопросы.

Кому подойдёт этот квест

Если вы любите читать и хотели бы погулять по Москве в компании писателей, чьи произведения знакомы каждому в нашей стране; если вам интересны загадки и мистические совпадения; если вам любопытно хоть одним глазком заглянуть в призрачную Москву других времён — не сомневайтесь, этот квест для вас.

В качестве побочных эффектов возможно появление непреодолимого желания побывать в музеях и старинных церквях, почаще встречаться с друзьями и устроить настоящий спиритический сеанс!

Организационные детали