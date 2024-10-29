Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)

Исследовать центр города, по пути собирая необычную компанию на спиритический сеанс
Что делать, если духу великого писателя захотелось устроить вечеринку? Разумеется, помочь, ведь в мире живых ориентироваться ему уже непросто! Вы же не боитесь призраков? Тогда вперёд, в район Арбата, где когда-то жил Гоголь.

Вы откроете для себя интересные места центра Москвы в необычном формате, решая задания квеста и узнавая любопытные факты о литературе и городе.
Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)
Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)
Мобильный квест в Москве «Гоголь по вызову, или Вечеринка мёртвых душ» (16+)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Легенда квеста

Вы с друзьями давно не виделись: дела, дела. И вдруг один из вас решил устроить спиритический сеанс! Конечно, вы все моментально собрались. Вызвали духа Гоголя, и он тоже решил устроить вечеринку и пригласить в гости писателей, живших в разное время в одном из районов Арбата. Николаю Васильевичу нужна ваша помощь: компанию духов сначала надо собрать и активировать, чтобы они могли следовать за вами к месту вечеринки.

Немного о механике

Медиум остаётся дома: он будет через приложение передавать вам инструкции Гоголя. А вы отправитесь по обозначенным драматургом адресам и будете искать ответы на вопросы.

Кому подойдёт этот квест

Если вы любите читать и хотели бы погулять по Москве в компании писателей, чьи произведения знакомы каждому в нашей стране; если вам интересны загадки и мистические совпадения; если вам любопытно хоть одним глазком заглянуть в призрачную Москву других времён — не сомневайтесь, этот квест для вас.

В качестве побочных эффектов возможно появление непреодолимого желания побывать в музеях и старинных церквях, почаще встречаться с друзьями и устроить настоящий спиритический сеанс!

Организационные детали

  • Одна из локаций маршрута закрывается в 19:00 — других временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
  • Маршрут (4,6 км) заканчивается на пересечении Большой Никитской и Моховой
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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